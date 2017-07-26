Youtube-канал "Youdontknowyouknow Youknowyoudont"

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 19:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Любитель историй Просмотров: 182 Комментарии: 5 +3 Вчера, 19:16 by

Привет, сегодня мы посмотрим канал под длинным названием "Youdontknowyouknow Youknowyoudont". Если честно, мне трудно сказать о чем этот канал. В нем нет смысла. Видео рассматривать бессмысленно, поэтому начнем с самой владелицы этого канала и информации о канале.Несмотря на маленькое количество подписчиков, просмотров, она трудится в поте лица. Её канал в данный момент насчитывает 38 294 видео.Например, у обычного Youtube-блогера примерно около двух тысяч видео, это максимум.Больше о канале рассказывать нечего. Перейдем к самой женщине.Женщину зовут Анна Мацкевич. Проживает в Москве. Несмотря на её непонятный контент, она получила некоторую известность в российском сегменте ютуба. Сама Анна считает, что правительство пытается заткнуть ей рот, что её преследуют кремлёвские спецслужбы, саентологи. Кстати, её первый канал был удален, непонятно, что там было, но есть догадки, что полный трэш. Её обсуждают на форуме психологов, в пабликах Вконтакте. Вероятнее всего, шизофрения и мания преследования. Камеру держит очень ровно, видимо до судорог в руке, во время наговаривания речей также наблюдается небольшой нервный тик: камера постоянно поворачивается в сторону без всякой цели и через пару секунд возвращается. Голос охрипший. Либо от того, что она говорит не переставая даже без камеры, либо от того, что часто кричит.К тому же, у Анны есть своя страница Вконтакте. Комментировать увиденное я не могу... Это нужно увидеть самим.Я оставлю ссылки на канал и ВК.Спасибо за внимание.Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCeRXV0lrOTQMKEdvcP_z0PgВК - https://vk.com/id247183214

Ключевые слова: Шизофрения женщина канал ютуб загадка. авторская история

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