Странный канал "01A51CD1"

Решила я просто зайти в «Ютуб» и посмотреть видео, вдруг мне попадается этот «Ютуб»-канал «01A51CD1» (не путать с «01A51CD0»).Сам канал был создан 28 января 2012 года. В нём всего 2 видео, которые ещё сделаны в синем фильтре.Описание 1 видео:Оно было выложено 19 февраля 2012 года. Название не могу написать, ибо само название перевёрнуто, как и описание. Само видео сделано в синем фильтре (или это подсветка такая). Судя по времени, это было снято ночью. Само видео длится полминуты.Содержание 1 видео:На протяжении 18 секунд мальчик просто спит у себя в комнате, затем что-то невидимое круглообразное пробежало около мальчика, и он проснулся через 3 секунды, и последние 9 секунд он просто берёт камеру, желает спокойной ночи(?) и на этом заканчивается видео.Ничего странного в основном в этом видео нет, так что его можно спокойно смотреть.Описание 2 видео:Оно было выложено через 3 дня после выпуска 1 видео, и это последнее видео на этом канале. Название состоит из цифр, но описание тоже перевёрнуто. Это видео тоже сделано в синем фильтре, но по времени это снято уже днём. На этот раз это видео длится 8 секунды.Содержание 2 видео:На протяжении всего видео в синем фильтре снят некий дом, но каждые 2 секунды появлялись помехи, затем в конце изображение просто повернулось налево.Тут тоже ничего страшного или странного нет, но помехи могут немного напрягать.Итог:Сам Ютуб-канал не несёт опасности в своём видео, но малые моменты в них могут немного напугать.Тот самый Ютуб канал:

