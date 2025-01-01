Пропавший друг и видео из ниоткуда: история с заброшенной психбольницей

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:28

Причина: Стилистика автора сохранена

CMERTNIK Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:28 by

Мы давно хотели заснять ролик про городские легенды и выбрали старую психиатрическую больницу на окраине города.Здание было заброшено ещё в 90-х, а местные говорили, что оттуда до сих пор слышны крики.Мы зашли внутрь ночью. Всё выглядело как в фильмах ужасов: ржавые койки, разбитые окна, документы на полу. Я нашёл куклу без глаз — будто кто-то специально её так оставил.Потом захлопнулась дверь. Один из нас начал паниковать. Мы выбрались, но на следующем этаже нашли следы ног. Мы пошли за ними — и вдруг Димы не стало. Просто исчез.Мы выбежали в панике. Я залил видео на канал. Через неделю мне пришла ссылка: новое видео с моего аккаунта. В нём — тот же коридор. А на экране стою я. Без глаз.С тех пор я больше не открывал канал. А та больница стоит до сих пор…

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