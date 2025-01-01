Легенда о "Золотой Бабе"

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:37

Причина: Стилистика автора сохранена

Demagog Просмотров: 86 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:37 by

Основой этой публикации является рукопись пермского геолога Александра Алексеевича Болотова. Надо сказать, что Болотов — это, без преувеличения, легенда пермской геологоразведки. Он начал свою карьеру еще в конце 1940-х годов и еще в начале 2000-х не прекращал заниматься полевыми исследованиями. За свою жизнь он собрал огромный фактический материал о медистых песчаниках Предуралья, кроме того, он открыл Мазуевское месторождение стронция. Однако геология явно не относится к тематике сайта 4stor.ru. Тогда почему же я решил опубликовать здесь его рукопись? Дело в том, что Болотов верил в существование инопланетных цивилизаций, и некоторые собранные им материалы свидетельствуют, по его мнению, о возможности палеоконтакта на территории современного Пермского края. Надежды на то, что эта рукопись будет опубликована кем-то еще, довольно мало, поэтому я публикую её здесь. Возможно, сторонники теории палеоконтакта смогут оценить эти сведения. Текст мной немного изменен, я исключил из него почти всё, что касается геологических исследований, т. к. неспециалисту эта информация будет непонятна и неинтересна, а также фамилии некоторых людей. Название поста я оставил по авторскому названию рукописи.Ниже ведется повествование от имени Болотова:Эта история уводит нас в далекое прошлое. К началу 70-х годов XX столетия. Мы были молодыми и рвались, как говорится, «в бой» за пермскую медь. Основные объекты севера Пермской области были обследованы, определены по запасам как перспективные, но с запасами металлической меди более чем скромными.Когда-то большая партия по меди начала по частям разваливаться, геологи уходили в другие партии. Руководство геолого-разведочного треста предложило оставшемуся коллективу осуществить поиски меди в Предтиманском прогибе. Мы все понимали, что большой меди в прогибе нет. Геологические материалы были против того, что здесь вряд ли могут быть большие концентрации металла. К этому времени пост старшего геолога занял специалист, мигрировавший по состоянию здоровья с Курильских островов. Человек очень напористый, приобретший опыт ранее на медно-колчеданных месторождениях Урала. Он активно взялся за Предтиманский прогиб, «выбил» деньги на проведение поисково-ревизионных работ на медистые песчаники с применением тяжёлого бурения. Люди ушли, к концу 1971 года я остался писать отчёт.За два года работ (1970-1971 гг.) мы действительно не нашли каких-либо заметных рудопроявлений.Оставшись в единственном числе осенью 1972 г., я предпринял поход в д. Ксенофонтово, в эпицентр Южного Тимана — к выходу на дневную поверхность пород позднего рифея (к востоку от деревни на господствующую высоту). Поездка по УЖД на лесовозе от Камгорта (район с. Кольчуг) до пос. Пильва — головной лагерь заключенных, далее до пос. Зерна, далее на восток по просеке в район д. Ксенофонтово. Помню, утром меня на окраине деревни повстречала группа колхозников в домотканых зипунах и грубо-полотняных накидках, представляющие из себя куски полотна с дырой для головы. Выглядели они живописно, все были подпоясаны кушаками с топорами за спиной. Поравнявшись со мной, они разом сошли с тропы, уступив дорогу. Причиной, по-видимому, был радиометр на моей шее, который деловито пощелкивал в связи с повышенной радиацией окружающей местности. Повышенная радиоактивность, по-видимому, была связана с кайнозойским комплексом глин, суглинков и супесей на глубине 50-70 см. Особенно повышенные значения радиоактивности были связаны со скоплениями древесного угля чёрного, блестящего и крепкого.Второе посещение северо-западной окраины Пермской области также связано с поисками медного и золотого оруденения на юго-западной окраине Предтиманского прогиба.Оно связано с быль-легендой, что одинокий старик, житель Ксенофонтово, регулярно поставлял в Чердынь золотые концентраты купцу Алину. Несмотря на то, что содержание золотин в промытых пробах оказывались низкими, купец снабжал старика товарами, продуктами, порохом сверх нормы.Местные жители д. Ксенофонтово утверждали, что купец Алин был замешан в убийстве, а старик был важным свидетелем в этом деле.Таким образом, с двумя рабочими, грузом продуктов и резиновой лодкой по старому тракту «Зыряновский» мы вышли к избушке связистов. До недавнего времени существовала телефонная связь между Чердынью и Коми АССР, а тут и рукой подать до русла р. Лопьи, где промышлял старик золотом.На другой день на левом высоком берегу р. Лопьи были обнаружены остатки желобов — простых вашгердов типа «американок». Материалом для промывки была галечно-гравийная смесь преимущественно кварцевого состава. Здесь же на деревьях были укреплены «колоды» — ульи для диких пчёл. Утром на второй день обнаружили, что ночью в нашем лагере побывал медведь, начисто вылизав кастрюлю и чашки с остатками еды. Интересно отметить, что медведь сгребает лапами кусты черники в кучу и обсасывает ягоды (вот сладкоежка!).Обратно возвращались по прямой на восток по болоту, по квартальной просеке, ночевали на кочках среди болота, всю ночь над нами ухал филин, и только на следующий день вышли к руслу р. Зерны и линии УЖД. Резиновую лодку пришлось бросить, т. к. р. Лопья часто завалена деревьями и бобровыми плотинами, сплав оказался сложным. За день проплыли от устья Южной Лопьи только 2 км.Третье посещение д. Ксенофонтово также связано с «партизанским» походом. К этому времени были закончены работы по поискам стратиформных месторождений медных и полиметаллических руд в пермских отложениях западного борта Юрюзано-Сылвенской депрессии и Дуринского прогиба Соликамской депрессии. И на этот раз главный геолог «выбил» деньги в министерстве на поиски меди в Юрюзано-Сылвенской депрессии на основании медьсодержащих образцов Дуринского прогиба, доказывая этим самым, что Юрюзано-Сылвенская депрессия и Соликамская депрессия — одно целое, т. к. они являются составными частями Предуральского краевого прогиба. При этом не следует забывать и игнорировать, что питающие провинции этих двух структур разные и время заложения их также разное. Ну, в министерстве разве до этого факта дойдут?Работы в пределах Юрюзано-Сылвенской депрессии были закончены безрезультатно. Разве можно обнаружить медьсодержащие породы среди антагонистов-сульфатов? Правда, наши труды были компенсированы установлением стронциеносной минерализации в бортах Суксунской рифтовой зоны (до семи горизонтов).Таким образом, сняв пять человек с работы, не поставив в известность начальство, по старому пути Камгорт — Ксенофонтово в сентябре 1975 г. мы были вновь на севере Пермской области. Выполнив контрольное опробование медьсодержащих пород, мы отправились вдоль старинной дороги «Зыряновский тракт» в северо-западном направлении. Дорога оказалась труднопроходимой, произошёл ветроповал, тем более по ветроповалу двигаться было неинтересно, так как мы прошли в 1972 году на р. Лопью по этой дороге.Переместившись на запад от моста через р. Зерну 2–3 км, мы повернули на север и вышли на правый склон р. Берёзовки (правый приток р. Пильвы), сделав привал, мы вдруг обнаружили, что наши компаса размагничены, т. е. северный конец стрелки компаса упирался в полдень на солнце в южном направлении. Такое явление за долгую жизнь геолога-путешественника было зафиксировано впервые. Ориентируясь по солнцу, вышли к руслу р. Пильва к глубокому омуту. Утром, оставив дневального, сходили вниз по течению р. Пильвы. У дневального день оказался более удачливым. У него щука в омуте оборвала блесну. Рыбак не растерялся, из ложки соорудил новую блесну и вскоре вытащил на берег другую хищницу омута, которую мы съели, сварив уху.На другой день, двигаясь вверх по течению р. Пильвы, к вечеру вышли к избушке Серпиона — местного жителя, расположенной в точке слияния Южной и Северной Пильвы. Маршрут оказался таким же трудным, как и по р. Лопье, река Пильва также интенсивно меандрирует, как и р. Лопья. Пришлось в избушке оставить всё оборудование по промывке шлиховых проб.В результате этих «путешествий» был собран материал для обоснования постановки поисково-оценочных работ на медные руды в отложениях верхнего протерозоя в пределах Ксенофонтовского поднятия.Таким образом, мы получили возможность работать в центральной части загадочного района — отроге Южного Тимана — д. Ксенофонтово.Деревня была староверческая и заселена русскими — выходцами из Новгорода Великого и Москвы. Раньше она носила название Синюки, позднее — д. Ксенофонтово по имени попа Ксенофонта. Это другая история, нас интересовала история пермяцкого народа.Здесь, в районе д. Ксенофонтово, была территория пермяцкого бога Ена и слуг его — невидимок «Чуды». Пермяцких деревень здесь, на территории бога Ены, не было. Первая деревня «Янидор» или «Енидор» находилась в 40 км к югу и переводилась как «Дорога к богу», севернее, в 16 км от Ксенофонтово, размещалась резиденция главного шамана бога «Ена» — деревня Лекмартово (жилище злого человека).Существует легенда, что пермяки участвовали в походе против Римской империи в конце её упадка и вывезли статую — золотую бабу — и поместили в святилище бога Ена.Поход пермяков к северным границам Римской империи вполне реален. В историко-этнографическом очерке казанского историка, ботаника и этнографа И.Н. Смирнова «Пермяки» приводятся некоторые данные из скандинавских саг, позволяющих судить о Биармии. Сообщается о том, как Святополк, разбитый братом своим Ярославом в борьбе за киевский престол, бежит в Биармию и воз¬вращается оттуда к Киеву с войском, состоявшим из биармийских воинов-всадников.В.А. Оборин обратил внимание на то, что заметное усиление роли скотоводства и выход его на первое место среди всех других отраслей хозяйства племен ломоватовской культуры были в значительной степени обусловлены изменением географической среды.В период существования ломоватовской культуры, то есть в IV–VIII веках, и географы, и археологи отмечают потепление климата и продвижение к северу зоны степной и лесостепной (п. Гайны — северная дуга р. Камы). Собственно, и само рождение ломоватовской культуры связано с проникновением с юга в Пермское Прикамье угорских скотоводческих племён.Познакомились с охотником Серпионом. Во время войны он дезертировал из армии и пять лет скрывался в Пильвенских лесах. Странный это был человек, лицо всё было изуродовано язвами от оспы, одевался по-бабьи, подвязывался платком, а сверху надевал шапку. Жена работала в колхозе и зарабатывала хлеб. Тайком по ночам она возила мужу еду по лесу за 20 км до первой избушки в устье Северной и Южной Пильвы.Мы ему продали в конце сезона муку, все остались довольны. В связи с чем он нам рассказал, что на Северной Пильве он видел круглую яму с обрывистыми стенками. На дне ямы были чёрные столбы или каменные идолы. В течение пяти лет он только дважды выходил к этим столбам. Какая-то сила уводила его от ямы. Мы попросили его примерно показать это место или провести нас к этому провалу (?), но он отказался, сославшись на боль в ногах. Действительно, это был больной человек, а место второй избушки, где он жил, объяснил достаточно подробно.Уже выпал снег, и я с Николаем Гурьяновичем Брусницыным решили пойти в трёхдневный поход на Северную Пильву для отбора шлиховых проб. К этому времени поселенцы Зерны пробили в тайге дорогу — УЖД на Северную Пильву. Когда проходили магнитную аномалию на р. Берёзовке в районе размагничивания наших компасов в 1972 году, было замечено, что стрелка компаса отклонилась на 15-20 градусов в сторону аномалии. Через 200-250 м маршрута стрелка компаса вернулась в первоначальное положение.Первую ночь провели в первой избушке на медвежьей шкуре, которая была полна блох. Странно, людей не было, а блохи жили. Вторую ночь провели у костра. Николай Гурьянович спит, хоть из пушек пали, а я не мог сомкнуть глаза. Всё казалось, что из-за реки за мной пристально наблюдают. По Северной Пильве мы поднялись до границы Пермской области, мыли шлихи, установили присутствие золота, но ямы со столбами мы, естественно, не нашли, только на обратном пути вышли на большую поляну, где росли редкие елушки, как в пригородном парке или на околице деревни, где пасут скот. Странно было видеть эту обжитую поляну среди густого леса, а в затылок кто-то беспрестанно сверлил глазами. Только у первой избушки это ощущение пропало.По-видимому, мы вышли из зоны инфразвуковых колебаний, которые, по некоторым данным, могут вызвать низкочастотные воздействия на внутренние органы человека и изменять его психологическое состояние. Ярким примером может служить Молебская аномальная зона, где, возможно, также инфразвуковые колебания на разных людей воздействуют по-разному. Сильные источники могут вызвать панический ужас. Подобное мне пришлось испытать, но это уже другая история.По возвращении домой на базу мы повстречали Серпиона и рассказали о своём походе. Он явно растерялся, виновато опустил голову, как будто нарушил клятву или обет молчания. Мы попытались его успокоить, что мы ничего не нашли, но он был сильно обеспокоен и расстроен. По-видимому, он не предполагал, что мы без лыж пешком по снегу пойдем в тайгу по его следам — зарубкам на деревьях. Вначале от первой избушки по затёсам мы довольно бодро шли, но на третьем или четвёртом километре затёсы потерялись, и ко второй избушке мы не вышли, где предполагали провести вторую ночь.На другой год в середине лета в Ксенофонтово в одном из нежилых домов объявился высокий худой старик с лицом аскета-аристократа. Ему прислуживала старушка — такая бабка-говорунья. Я прислушался, среди молитвенных слов я ясно услышал хулу и проклятия в наш адрес: «Чтоб вы пропали, чтоб кара божья на вас взошла!» Я ей говорю: «Бабуля, говори, говори, да не заговаривайся». После этих слов её как ветром сдуло. Старик же продолжал смотреть на нас из окна с ненавистью. Как незаметно они появились в деревне, так и исчезли внезапно по бездорожью. Пешком до пос. Зерна больным старикам было явно не под силу самим добраться.Через несколько лет я побывал в Ксенофонтово с целью изучения керна гидрогеологической скважины на медь. Наш дом представлял из себя плачевное зрелище. Заключённые пилами вырезали на дрова стены ещё очень крепкого жилья. Он сиротливо стоял среди снега на куриных ножках, протестуя против людского варварства.Всё это мне пришло на память весной 2006 года (и Серпион, и старик со сверлящим взглядом, и наш поход за «золотой бабой»).Изучая разрезы рыхлых отложений пещер в районе города Александровска Пермской области, я вновь встретился с похожим радиоактивным углем в раскопках отложений грота «Пещерного Льва».Раскоп 2004 года показал, что в шурфе литология пород одинакова без видимых перерывов в осадконакоплении. Обломки древесного угля были прослежены до глубины 40 сантиметров, но без следов явного кострища. Из двух интервалов разреза были определены возрасты органических остатков по углероду. Первая (снизу) проба показала возраст 24 811 ± 426 лет. Вторая (сверху) проба показала возраст 11 146 ± 282 года.Разница в возрасте этих двух слоев ~ 13665 лет говорит о значительном омоложении верхнего слоя над нижним. Разница в возрасте должна быть сравнительно небольшой, если исключить вариант перерыва осадконакопления, который не обнаружен.Большую часть определимых костных остатков млекопитающих составляют отдельные зубы. Прокрашенность зубов мелких млекопитающих от светло-желтой до темно-коричневой и чёрной (обугленные зубы). В каждом выделенном условном горизонте встречаются все типы прокрашенности (кроме черных зубов, которые характерны только для углистой прослойки).Исходя из этих данных, можно предположить, что отложения верхних условных горизонтов по фауне более древние, чем нижние, хотя по радиоуглеродному методу они должны быть молодыми.По мнению автора, флуктационное изменение фауны и значительное омоложение пород верхних горизонтов связано с мощной радиацией, возможно внеземного происхождения, сопровождаемого термоэффектом в виде возгорания лесов на огромной площади и образование особенно стойкого к выветриванию и окислению блестящего чёрного древесного угля. Такая катастрофа, по-видимому, вызвала глобальное кратковременное похолодание климата Верхней Камы, повлекшее к возврату в качественном и количественном отношении некоторых форм фауны.В заключение следует отметить, что в пределах Пермского Прикамья в ломоватовскую эпоху, которая была названа А.А. Синицыным «золотым веком пермского звериного стиля», металлургия выделилась в особую отрасль хозяйства, своеобразную область профессионального ремесла. Некоторые ломоватовские городища — это центры металлургического производства, тесно связанные с центром добычи медных руд типа медистых песчаников.Ни в одном зверином стиле мира, кроме пермского, не обнаружено такого многочисленного животного подземного царства, в связи с чем появилось словосочетание «Подземная Пермь». Нередко исследователи теряются, как назвать непонятных животных, изображенных в самом нижнем этаже медных изделий звериного стиля.Один из первых исследователей пермского звериного стиля Д.Н. Анучин отмечает: «Можно считать несомненным, что среди приуральской Чуди было широко распространено представление о каком-то мифическом звере с некоторыми признаками гада с удлиненной головой, вооруженной рогом и напоминающей отчасти крокодилью или носорожью, с вытянутым туловищем, покрытым чешуями вдоль спины и оканчивающимся более или менее коротким хвостом». Подобные изображения, возможно, самоходных аппаратов (?) зафиксированы также на скальных выходах горных пород по р. Тагил.Сделано предположение, что загадочная магнитная аномалия горизонтального залегания в районе р. Берёзовка, радиоактивность кайнозойских отложений на огромной площади, яма с чёрными столбами, божество Ен с помощниками невидимками «Чуды», механические «аппараты», описанные выше Д.Н. Анучиным, являются признаками присутствия инопланетян и их «поселение» под землёй у северо-западной границы Пермской области в районе д. Ксенофонтово.

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