Исчезнувшая рукопись

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:50

Sveta1971 Просмотров: 1 576 Комментарии: 20 +20 Сегодня, 06:50 by

С моей школьной подругой Наташей мы живем в соседних поселках. Перезваниваемся часто, а вот видимся редко. Наталья женщина свободная, так как разведена, детей нет, и поэтому наши редкие встречи происходят на ее территории. Обычно договорившись о встрече, я еду к ней на ночные посиделки, где за накрытым столом мы можем проговорить всю ночь. В одну такую встречу я и узнала о таинственной рукописи.Сидим мы с Наташкой за столом, время уже позднее, в углу тихо бормочет телевизор. А по-телевизору показывают какую-то передачу про магов и экстрасенсов, и на экране идет серия картинок с различными пентаграммами и всякие пентакли. И Наташка, тыча палец в телевизор, сообщает мне, что у нее есть книжка, где полно таких вот рисунков, да еще нарисованных от руки. Книга не понятная и не интересная, досталась ей случайно. Вся книжка написана от руки, а текст полный бред сивой кобылы. Я попросила Наталью отдать мне эту книжку, чтобы показать знающим людям. В нашем роду несколько человек магию и колдовство сделали чуть ли не профессией (о двух тетушках я выкладывала на сайте историю, да и в комментариях вскользь упоминала о необычной родне). Решили книгу поискать утром, а пока я узнала историю, как рукопись попала к Наталье. А дело было так.В подъезде, на одной площадке с Натальей, жила одинокая бабулька. Весь подъезд помогал ей, кто чем мог. Наталья тоже помогала: прибрать в квартире, там, сбегать в магазин или в аптеку, сводить в больницу и т.д. Как-то придя к старушке, Наташка увидела, что соседка еле открыла ей дверь и очень плохо выглядит. Вызвали скорую и старушку увезли в больницу с подозрением на инфаркт. Ключи от квартиры остались у Наташки. Бабушка умерла на другой день. Соседи сбросились на скромные похороны, а Наташке поневоле пришлось стать организатором похорон. Хоронили сразу из морга, не завозя домой, а помянули скромно в дворовом кафе. Квартира бабульки была муниципальная, посовещавшись, соседи решили взять из квартиры кому что приглянется, все равно новые жильцы все выкинут на свалку, а затем сдать ключи городской администрации.Наталья забрала фарфоровую статуэтку и синенькую книжечку. Как говорит Наташка, книжка лежала на тумбочке, возле кровати. Бегло пролистав книжку и увидев, что она написана от руки, Наталья подумала, что это кулинарные рецепты. Кстати, кулинария для Наташки хобби. Собирает всякие экзотические рецепты, а готовит – язык проглотишь! Каждые наши посиделки, Наталья удивляет новым блюдом.Позже, на досуге, просмотрев книжку, Наталья поняла, что это не кулинарные рецепты, скорее колдовские, очень-очень не понятные. Она даже сносила книжку на работу, одному сослуживцу, который собирал редкие книги и имел большую библиотеку. Он выдал заключение: книга собрана из разных листов, первые листы книги писаны, скорее всего, еще до Революции, а вот переплет, похоже, обновляли или "одевали" листы в советское время. Такие обложки печатали многие типографии в семидесятых-восьмидесятых годах. А содержание рукописи – какой-то бред свихнувшихся, и что такими опусами забит весь интернет. В общем, ни материальной, ни духовной ценности эта рукопись не имеет. Так и лежала эта книжка в шкафу у Наташки почти год, пока мне не понадобилась для изучения.Утром рукопись мы не нашли, хотя Наташка утверждала, что лично перекладывала с места на место эту книжку в шкафу, когда искала какой то журнал. И было это всего несколько дней назад. Искали часа два. Мне надо было ехать, и Наталья пообещала найти рукопись и перезвонить мне. И Наталья искала, как она говорит, разбив квартиру на квадраты и тщательно обыскивая каждый квадрат. Потерь нашла много, но не рукопись.Через месяц я поняла, что рукопись стала вечной пропажей или выдумка подруги. Хотя у Наташки с фантазией туго. И попросила Наталью описать книжку до мельчайших подробностей, все, что может вспомнить.Вот приблизительное описание. Размер рукописи с тетрадь, в твердом темно-синем переплете, без каких либо надписей на обложке. Содержит где-то сто листов, плюс-минус десять страничек. Первые листы, пожелтевшие и с выгоревшими чернилами, практически не читаемые. Можно разобрать лишь отдельные слова на старославянском. Это Наталья как филолог утверждает. Последующие страницы, тоже пожелтевшие, из более тонкой бумаги. Но весь текст на французском языке (это тоже утверждения Наташки), Следующие страницы прочитать можно, но понять нельзя. Какие-то "рецепты" с использованием непонятных трав (Наташка названия не помнит,,. говорит, что даже названия такие не слышала), части тел и органы разных животных и даже что то там было с покойников. Нарисованы всякие непонятные картинки (я думаю, что это магические пенткали и пентаграммы) и вес указан в старорусских мерах. Что самое интересное, на полях сделаны пометки другим почерком. Наталья запомнила несколько:1). Работает превосходно, но добавить чуть больше (и не понятное слово);2). Утечет вечером и ряд цифр;3). Страница вся перечеркнута, а на полях: опасно, низложение.Последующие страницы вообще не понятны. Текст состоит из наборов слов, не имеющих ни какого смысла. Набор гласных и согласных букв, и странные рисунки. И пометки на полях.Я думаю, что это учебник-пособие для колдовства, написанное несколькими поколениями. И раз есть пометки на полях, то этим пользовались, и это все работает.Как и почему эта рукопись оказалась у бабульки, уже не узнать. Да и старушка была хорошая. Ее жалели и любили все соседи. Но рукопись пропала весьма странно. У меня несколько версий, хоть и рассыпающихся под доводами разума:I. Рукопись украли за несколько дней до наших посиделок.Я думаю, к этому причастен сослуживец Наташки, который видел эту книжку. Хотя не вызывать же криминалистов, чтобы выяснить, была ли вскрыта квартира. Да и заявлять о пропаже старой книжки, когда все деньги и драгоценности на месте – глупо. Да и с момента, когда он видел эту рукопись, прошло несколько месяцев. Он что, проникновение в квартиру все это время готовил? А вдруг Наташка уже выкинула рукопись? Я специально узнавала у подруги, интересовался ли мужик судьбой книжки. Оказалось,что нет. Да и за время, когда Наташка видела эту книжку последний раз и до моего приезда, гостей в доме не было. Да и книга лежала не на виду.II. Наташка сама передумала отдавать рукопись.Случайно проболталась, а потом пожалела. И у нее свои меркантильные планы. Но я с детства знаю Наташку. Актриса она плохая, а в то утро, кода мы искали рукопись, она выглядела очень ошарашенной. Да и после, когда разговор заходил о пропаже, поведение подруги выглядело правдоподобно и убедительно. Чует мое сердце, не причем она.III. Рукопись умыкнули потусторонние силы.Почти год книжка спокойно лежала у Наташки, но как только вслух было произнесено, что рукопись покажут знающим людям, и та таинственным образом исчезает. Но и в квартире у Наташки тишь да гладь, и никогда, ничего потустороннего не происходило. В общем, изъяли книжку по-тихому в ту ночь.С тех пор прошло три года. И ремонт Наташка делала, и мебель меняла, и замуж успела выскочить, а рукопись так и не нашлась.

Ключевые слова: Бабка рукопись колдовство таинственное исчезновение странность авторская история

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