Тропинки,... оторых нет

Очередное лето у бабушки с дедушкой. Мне уже лет девять-десять — возраст почти сознательный. Как и у всех деревенских, день начинался рано: корзинки, бутерброды, одежда «по-лесному», яркая, — и вперёд, за грибами, в тайгу. Ходили мы обычно всей семьёй — папа, мама, я. У нас была своя система. Перед входом в лес мама обязательно оставляла «гостинец» для местных сил и повязывала яркий платок на ветку дерева. В самом лесу мы действовали так: родители уходили в чащу, а я оставалась на тропе — служила им маяком, чтобы не заблудились, мы перекликивались. В каких направлениях шли, те отмечали яркой верёвкой, обвязывая деревья, это стандартная практика.В тот день мы углубились на два часа где-то, ушли довольно далеко за это время. Казалось бы, что могло пойти не так? Иди себе по тропинке, пока родители по чаще ходят, бери ягоду, если попадется, — и никаких забот. Но тогда я ещё не знала, что лес умеет показывать ложные тропы — те, которых на самом деле нет. Теперь-то, взрослой, я хорошо усвоила: в диких местах тропы могут появляться и исчезать. Видимо, именно это и случилось тогда.Основная тропа подзаросла, т. е. буквально возник тупик тропы визуально, а рядом от неё ведет другая — поинтереснее, почище, уводящая вбок. Я, ничего не подозревая, свернула на неё, предположив, что чистая тропа — та самая, нужная. Шла, напевала, уже поднялась на невысокий холмик, окружённый деревьями, ничего не смущало. Место такое, только мох да низкая трава, ни грибов, ни ягод. Собиралась уже спускаться, как вдруг вляпалась лицом в паутину. Не просто ниточку, а плотную сеть, растянутую между деревьями. А я невысокая, до метра, но четко лицом в это угодила. Отпрянула, давай руками по лицу возить, — смотрю, нет никакой паутины. Провела рукой по воздуху, тоже пусто. Сделала шаг, снова угодила лицом в липкие нити, отвратительное ощущение, надо сказать. Весь холм будто был опутан, куда ни метнусь, между деревьями вляпаюсь. Тут до меня дошло еще, что родителей не слышно, не перекликаются, а тропы нету никакой. Меня накрыла паника. Я заревела и кричала до хрипоты, помню. Всё, потерялась навсегда: деревья стоят кругом, а между ними — противные липкие нити, мама и папа неизвестно где, найдут ли?В какой-то момент я услышала мамин голос — далёкий, испуганный. Но звук шёл откуда-то издалека, а когда стал ближе, то будто через толщу стекла или воды. В какой-то момент мама вышла к холмику. Я увидела, как она прорывается сквозь чащу, на её лице самая настоящая паника. Она меня нашла, сама не знает, как. Ох и отругали меня, так, что мало не показалось. Отец чаем отпаивал. Вернулись на тропу. Когда я рассказала про паутину, мама пошла проверить, тогда она паутины никакой не заметила, туда она шла по маячкам-веревкам (когда кинулась меня искать, каждый метр обвешивала, чтобы самой не потеряться), так что направление было точное. Вернулась крайне удивлённая. Паутины не нашла, но это полбеды, холма тоже не было никакого, просто чаща и всё.В тот день мы закончили наш поход сильно раньше обычного, грибы и ягоду оставили. Родители всё высыпали аккуратно под кусты, двумя большими кучками, подальше от тропы. Но вот за это никто на меня не злился, я тогда не поняла, зачем всё оставили, спросить побоялась. В общем, если бы не эта преграда из паутин между деревьями — неизвестно, куда бы я ушла еще.Позже, уже в лесах Карелии, встречала подобные «тропы». Буквально вот стоишь на опушке, где просто трава растет, и на траве то тут, то там тропа возникает, но не такая явная, как в детстве, а тонкая, ненавязчивая, будто звериная, и всё, конечно, в лес погуще направляется. Если долго наблюдать, смотря, например, в одну точку на такой опушке, то можно заметить, как вот только что пролегала одна и тут же исчезает, появляется другая. Ходить по таким не пробовала, даже если они прямо очевидные.

