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Истории из жизни

Реликтовый гоминид

Реальный случай встречи с реликтовым гоминидом, или «снежным человеком», произошел с моим коллегой в середине 2000-х годов. Он тогда работал в довольно глухих местах Александровского района на востоке Пермского края.

Во время одного из маршрутов в тайге он увидел непонятное существо в нескольких десятках метров от себя.
Наблюдал он его совсем недолго, и из его внешности он уверенно мог вспомнить только то, что рост его был примерно средним человеческим, шерсть рыжего цвета. Передвигалось оно довольно быстро.
Наиболее точная привязка места, которую он смог назвать, — высота 537 м в долине реки Кадь. Точные координаты этой вершины я могу сообщить любому, кого это заинтересует.
Уже после этого случая мой коллега общался с жителями двух ближайших деревень, и некоторые из них также подтвердили, что встречали похожее существо в этом районе.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:36
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:36 by DemagogПросмотров: 249Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Снежный человек аномалия случай из жизни гоминиды криптозоология криптиды авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:14
+2
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Репутация: (767|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 186
Короткий рассказ, сухие факты... Хотя.... Как сказал Чехов : краткость, сестра таланта.
Сам в своё время встретился с подобным.
Отмечу: высокие рост и скорость передвижения.
Потом искал информацию в интернете о связи этого места со снежным человеком и нашёл. Оказалось что там проходит его маршрут сезонных миграций! Вот ведь как бывает!)))
Кто-то не верит.
Кто-то считает снежного человека - лешим.
Кто-то тупиковой ветвью развития человека ...
Пытаются ловить.... Зачем то?!
Моё мнение, пусть живёт как жил, нечего ему мешать. Ходил, ходит и будет ходить)
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#2 написал: kot513
Сегодня, 17:39
+2
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Комментариев: 35
Я был бы склонен считать, что ваш знакомый видел молодого медведя, если бы не одно "но".

Это существо хорошо известно и на Северном, и на Среднем Урале. Называют его в разных районах по-разному, в описании тоже есть расхождения, но общие признаки такие: рост как у среднего человека или чуть выше, густая рыжая шерсть, отсутствие речи, оглушительный свист и необыкновенная быстрота бега. Не исключено, что в прежние времена это существо было распространено шире, и именно оно стало прообразом былинного Соловья-разбойника. Но почему-то оно до сих пор не поймано.
Зарегистрирован: 31.03.2018
#3 написал: Koroleffna
Сегодня, 18:38
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Публикаций: 5
Комментариев: 485
Сосед по купе рассказывал,что у них в тайге тоже несколько раз видели что-то или кого-то похожего на снежного человека.Сам он с Тюменской области.
Неужели и правда они существуют?
И если да,то пусть их никогда не найдут.
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
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