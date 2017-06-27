Реликтовый гоминид

Реликтовый гоминидРеальный случай встречи с реликтовым гоминидом, или «снежным человеком», произошел с моим коллегой в середине 2000-х годов. Он тогда работал в довольно глухих местах Александровского района на востоке Пермского края.
Во время одного из маршрутов в тайге он увидел непонятное существо в нескольких десятках метров от себя.
Наблюдал он его совсем недолго, и из его внешности он уверенно мог вспомнить только то, что рост его был примерно средним человеческим, шерсть рыжего цвета. Передвигалось оно довольно быстро.
Наиболее точная привязка места, которую он смог назвать, — высота 537 м в долине реки Кадь. Точные координаты этой вершины я могу сообщить любому, кого это заинтересует.
Уже после этого случая мой коллега общался с жителями двух ближайших деревень, и некоторые из них также подтвердили, что встречали похожее существо в этом районе.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:36
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Сегодня, 11:36 by DemagogПросмотров: 249Комментарии: 3
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