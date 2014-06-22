На древнем святилище

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:51

Причина: Стилистика автора сохранена

Demagog Просмотров: 225 Комментарии: 2 +5 Вчера, 14:51 by

Летом 2003 года мы были в школьном походе на Дивью пещеру, которая находится в Чердынском районе Пермского края (тогда еще Пермской области), примерно в 8 км к северу от пос. Ныроб. Места севернее Ныроба уже довольно глухие, малонаселенные, большинство окрестных деревень уже тогда были частично либо полностью заброшенными.В один из дней мы небольшой группой вышли к небольшой скале, которая называлась Камень Светик (здесь нужно пояснить, что на Урале очень часто прибрежные скалы в долинах рек называли Камнями).У подножия камня в конце 19 века было найдено святилище первой половины I тыс. н.э. А на верхней площадке камня в середине 20 века была найдена стоянка эпохи бронзы – II тыс. до н.э.Побыв немного на той самой верхней площадке этой возвышенности, все спустились обратно к берегу реки Колвы. Я остался наверху один, и в этот момент у меня появилось очень сильное ощущение чужого присутствия. Я стоял и остро чувствовал множество взглядов в спину, причем взгляды эти были явно враждебными. Я и до этого бывал в лесу один, но до того дня ни разу сам не испытывал таких ощущений, хотя и читал о подобном в описаниях так называемых «плохих мест».Никаких объективных причин для страха или тревоги не было, остальные люди были совсем недалеко, я слышал их голоса. Как только я спустился к берегу, ощущение чужого присутствия сразу исчезло.

Ключевые слова: Святилище аномальная зона страх случай из жизни авторская история

Другие, подобные истории: