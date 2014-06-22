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Истории из жизни

На древнем святилище

Летом 2003 года мы были в школьном походе на Дивью пещеру, которая находится в Чердынском районе Пермского края (тогда еще Пермской области), примерно в 8 км к северу от пос. Ныроб. Места севернее Ныроба уже довольно глухие, малонаселенные, большинство окрестных деревень уже тогда были частично либо полностью заброшенными.
В один из дней мы небольшой группой вышли к небольшой скале, которая называлась Камень Светик (здесь нужно пояснить, что на Урале очень часто прибрежные скалы в долинах рек называли Камнями).
У подножия камня в конце 19 века было найдено святилище первой половины I тыс. н.э. А на верхней площадке камня в середине 20 века была найдена стоянка эпохи бронзы – II тыс. до н.э.
Побыв немного на той самой верхней площадке этой возвышенности, все спустились обратно к берегу реки Колвы. Я остался наверху один, и в этот момент у меня появилось очень сильное ощущение чужого присутствия. Я стоял и остро чувствовал множество взглядов в спину, причем взгляды эти были явно враждебными. Я и до этого бывал в лесу один, но до того дня ни разу сам не испытывал таких ощущений, хотя и читал о подобном в описаниях так называемых «плохих мест».
Никаких объективных причин для страха или тревоги не было, остальные люди были совсем недалеко, я слышал их голоса. Как только я спустился к берегу, ощущение чужого присутствия сразу исчезло.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:51
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 14:51 by DemagogПросмотров: 225Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Святилище аномальная зона страх случай из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Бастинда
Вчера, 16:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (37|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 685
Такие ощущения бывает, что возникают в подобных местах. Или хозяин места не хотел здесь никого видеть, или природная аномалия (разлом в земной коре, или подземный поток) тоже даёт такие ощущения.
Зарегистрирован: 22.06.2014
   
#2 написал: Black Bagira
Вчера, 16:29
+1
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Репутация: (1225|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 719
Подземные карлики или чудь белоглазая. Тоже на Урале живу и есть такие легенды здесь.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
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