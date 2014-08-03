Плазмоид

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:37

Причина: Стилистика автора сохранена

Demagog Просмотров: 127 Комментарии: 1 +1 Вчера, 15:37 by

Этот случай не связан непосредственно с натурными наблюдениями. Речь идет об обнаружении необычного объекта с помощью Google Earth.При просмотре снимков окрестностей поселка Рябинино на севере Пермского края, датированных осенью 2018г. над песчаным пляжем на левом берегу Вишеры можно увидеть непонятный объект сигарообразной формы, слегка изогнутый по длинной оси. Судя по снимку, он не имеет твердого контура, и выделяется как затемненный участок, окруженный светлой оболочкой. Слева за ним от уреза воды тянется узкий шлейф длиной около 70 метров.Обнаружив этот объект, я отправил снимки одному коллеге, который довольно серьезно занимается систематикой и изучением непонятных объектов на фотографиях. По его мнению, объект является плазмоидом в холодной плазменной оболочке, который медленно перемещается вверх снимка (на север). Шлейф, как он считает, является подобием щупальца, с помощью которого объект зондирует поверхность земли. Длина объекта составляет около 10 метров. Сложно сказать, привязан объект к данной местности, либо перемещается произвольно на большие расстояния.Точные координаты объекта: 60°18'45.84" N 56°30'12.14" E. Временную шкалу необходимо перевести на 04.09.2018г.Все, кому интересно, могут перейти на ютуб-канал моего коллеги, где он выкладывает материалы на данную тему:https://youtube.com/channel/UC_Nc_7alyu4qGTswzMpjG6wНеустановленный объект (предположительно, плазмоид) на песчаным пляжемОбъект в негативе (хорошо виден шлейф слева)Объект в эскизе (видны завихрения в оболочке объекта, обусловленные его перемещением)Тот самый пляж (съемка с квадрокоптера)

Ключевые слова: НЛО плазмоид аномалия авторская история

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