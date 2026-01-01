Автор под диктовку

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:46

Причина: Стилистика автора сохранена

MaratKing Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:46 by

Элиот дописал роман в три часа ночи. Он откинулся на спинку кресла и выдохнул — финал был идеальным: главный злодей, Эдгар, погибал в огне, а героиня, Клэр, спасалась. Элиот закрыл ноутбук и пошёл спать. Ему снился пожар.Утром он нашёл на кухне следы грязных ботинок, хотя жил один. А на столе лежала записка: «Ты не дал мне шанса объясниться. Я не монстр. Подожди». Подпись — «Эдгар».Элиот решил, что это шутка. Он перечитал рукопись — всё на месте, финал тот же. Но когда он снова открыл ноутбук, текст изменился: последняя глава была переписана. Эдгар выживал, Клэр умирала. Авторство стояло не его имя, а «Эдгар Моррисон».Элиот попытался стереть правки, но клавиши не слушались. Пальцы сами печатали: «Клэр подходит к окну. Эдгар ждёт её внизу». Элиот вырвал шнур из розетки, но ноутбук остался включённым. Экран светился, и на нём появлялись строчки, которых он не писал.Вечером в дверь постучали. На пороге стоял мужчина в чёрном пальто — точная копия Эдгара с обложки. Он улыбнулся, но его глаза были пустыми, как у манекена.— Ты убил меня в книге, — сказал он. — Но я не хочу умирать. Я хочу жить здесь.Элиот захлопнул дверь, заперся в спальне. Он слышал, как Эдгар ходит по дому, открывает шкафы, шепчет: «Ты не закончил историю. Ты должен переписать финал. Сделай меня живым». Через стену доносился голос Клэр — она плакала и умоляла: «Не дай ему победить. Ты создал меня, ты должен меня спасти».Элиот забился в угол, прижимая к себе старый блокнот. Он понял, что если он перепишет финал, герои останутся в реальности навсегда. Они заменят живых людей, сотрут границу между вымыслом и явью. Но если он ничего не сделает, Эдгар найдёт способ войти сам.Он сжёг рукопись в камине. Пламя взвилось, бумага почернела, но ноутбук на столе сам включился и начал печатать: «Элиот думает, что уничтожил меня. Но я всегда был в его голове. Я — его тень. Он не писал роман. Он записывал мою историю. Я существовал до него, и я останусь после».Из ноутбука вырвались руки — длинные, серые, они схватили Элиота за горло. Он пытался кричать, но голос стал частью текста, который печатался на экране: «Автор умер. История продолжается».Утром полиция нашла Элиота мёртвым. Рядом лежал ноутбук, на котором был открыт новый роман — о писателе, который создал злодея и был им убит. В конце стояла подпись: «Эдгар Моррисон. Живой классик».Теперь книга продаётся в магазинах. Её читают, экранизируют, переиздают. И каждый раз, когда кто-то открывает первую страницу, Эдгар выходит из текста, чтобы проверить, кто его хвалит. Он любит внимание. Он любит, когда его творят заново. Элиот был первым. Но не последним.

Ключевые слова: Писатель сюжет персонажи авторская история

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