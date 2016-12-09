Это было давно. Часть первая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:45

Матвеевский Просмотров: 28 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 14:45 by

Из дневника мисс Ли:«…Я всегда любила сказки. В детстве я забиралась в папино кресло, укутывалась пледом и погружалась в причудливые, далекие миры. Наверняка милый Эдгар счел бы меня глупой, но волшебные истории я люблю и сейчас. Сегодня я весь день сидела у камина и с придыханием читала толстенную кожаную книгу из своего детства. Только так можно забыть про сырость осенних дней и дурацкую простуду. Какие же тут чудесные иллюстрации!Прекрасные принцессы, благородные рыцари, хитрые колдуны, кошмарные драконы… нескончаемый хоровод масок и искры волшебства! Как же будет здорово долгие вечера у живого огня вместе с Эдгаром и нашими будущими детьми. И читать сказки. И есть сладости! Марципаны и абрикосовые дольки…»«…Особенно мне нравилась сказка о далеком и загадочном королевстве приморской земли. Я будто видела себя там. Все это уже было со мной. Мне был знаком каждый неприступный утес, каждая пенная волна, каждый парус из сказки. Я была совершенно зачарована той чудной историей. Королевство мне до сих пор снится, хоть я и давно выросла. Как бы мне хотелось там побывать!...»«…Дорогой Дневник, это случилось! Господи, мое сердце бьется точно горлица в руках птицелова! Эдгар сделал мне предложение! Мы поженимся! Какое счастье!...»«…Я уже почти поправилась и напросилась на прогулку. Как же надоело сидеть в четырех стенах! И тут такая радость! Эдгар был бледнее обычного, часто моргал и боялся заговорить. Я даже забеспокоилась. Но оказалось, что он хочет на мне жениться! Глупый! Неужели он думал, что я откажусь? Самые главные слова я услышала только через полчаса после начала прогулки, когда тучи совсем сгустились, и стало очень зябко…».«…Детей у нас будет двое. Мальчик и девочка. Я буду наряжать красавицу дочку по последней моде и читать ей сказки, а Эдгар научит сына быть сильным и сочинять удивительно-лиричные стихи. Но это еще успеется. Сейчас хочется пожить друг для друга, а через пару лет можно будет задуматься о детях. Или это будет слишком поздно?...»«…Я только сейчас поняла, что давно не навещала Лилли. То болела, то предложение Эдгара… Как она там?...»Ночное видение.Довольная мисс Ли забралась под пуховое одеяло и, улыбаясь, задула свечку в лампадке. Пасмурный день для нее стал совершенно особенным. В мыслях о предстоящей свадьбе она погрузилась чуткую дрему.Сон получился дурацким. Она бродила по каким-то скучным тропинкам, собирала желтые цветы. Разве это сон! Тропинки были бесконечными и выматывающими, а вокруг собиралась молочная пелена тумана. За пеленой сновали расплывчатые тени, слышались монотонные голоса. Мисс Ли пыталась понять, кто это бродит совсем рядом и о чем бубнит, но никак не получалось. Мисс Ли стало скучно, и она уже совсем собралась было проснуться, но тут послышалось тяжелое дыхание и топот.Она шла на звук, но никак не могла найти его источник. Пока не раздалось громкое ржание у самого ее уха. Она повернулась и стала свидетелем кошмарного видения. Мисс Ли увидела огромную конскую голову с бельмастыми глазами, покрытую пеной и кровью.Мисс Ли истошно закричала. Крик ее перешел в затяжной приступ кашля. Холодный пот струился по бледному лицу, а из глаз текли слезы. Тьма и больше ничегоЧто делать?— Доктор, неужели ничего нельзя сделать? — уже в который раз вопрошал бледный Эдгар.Костюм висел на нем, как на огородном пугале, а рубашка совершенно потеряла свежесть.— Мы можем только молиться и уповать на Властителя Небес.Доктор набожно перекрестился и красноречиво посмотрел на потолок, будто намеревался увидеть там что-то очень важное.Бледная мисс Ли сидела в подушках и слабой рукой пыталась что-то написать на листике бумаги. Тонкие пальцы плохо слушались ее, а угловатые плечи то и дело содрогались в приступе кашля. Мисс Ли хотелось спать, сознание будто проваливалось во что-то мягкое и тягучее, убаюкивающее. Ей чудилось, что она лежит в колыбели, а бабушка поет ей песенку из детства.Непослушное перо все-таки выпало из белых пальцев и, грациозно кружась, опустилось на дощатый пол. За окном начался меланхоличный осенний дождик.«Это было давно, это было давно,‎В королевстве приморской земли».Эдгар Аллан По.

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