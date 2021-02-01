The your friend

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:28

Причина: Изменен раздел.

Неиzвестносtь Просмотров: 98 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:28 by

Мальчику Ярославу было 10 лет,его гнобили в школе,били на улице и ее любили некоторые родственники. Как-то раз гуляя по улице Ярослав заметил диск в специальной коробке для диска. Мальчик был любопытным и взял эту коробку. Придя домой он сделал очень много уроков. Было уже 3 часа ночи,Ярослав хотел пойти спать но вспомнил про коробку. Открыв её он увидел бумажку. На бумажке кооявым,быстрым,как будто кто-то куда-то опаздовал,почерком было написано:"Он не друг! Он кажется им,но он не друг! Не запускай игру! Я пишу это надеясь что этот диск никто не найдёт. Надеюсь что его задавит грузовик! ОН ИДЁТ! НЕ ЗАПУСКАЙ ИГРУ!". Ярослав подумал что это шутка,по этому вставил диск в дисковод ноутбука. Появилась белся надпись на чёрном фоне. Надпись гласила:"The your friend". Вдруг,в самом низу экрана появилась надпись:"старт". Мальчик нажал мышкой на эту надпись. Появился белый текст на чёрном фоне,текст гласил:"Я одинок. Хочешь быть моим другом?". Мальчик был в ступоре. Появился ещё один текст:"Я ХОЧУ БЫТЬ ТВОИМ ДРУГОМ!". Текст был красным. Появилась красная кнопка:"стать другом". Мальчик нажал на эту кнопку. Ноутбук начал разогреваться. Ярослав хотел убежать он не мог. Ноутбук взорвался,Ярослава отбросило в угол комнаты. Он был живой. Вдруг появилось гуманоидное существо,походее на человека с ростом в кота. Это существо щёлкнуло пальцами и Ярослав умер. Существо исчезло а ожог на левой руке превратился в надпись:"The your friend".

Ключевые слова: Страшилки игра друг авторская история

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