Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Дурдом

The your friend

Мальчику Ярославу было 10 лет,его гнобили в школе,били на улице и ее любили некоторые родственники. Как-то раз гуляя по улице Ярослав заметил диск в специальной коробке для диска. Мальчик был любопытным и взял эту коробку. Придя домой он сделал очень много уроков. Было уже 3 часа ночи,Ярослав хотел пойти спать но вспомнил про коробку. Открыв её он увидел бумажку. На бумажке кооявым,быстрым,как будто кто-то куда-то опаздовал,почерком было написано:"Он не друг! Он кажется им,но он не друг! Не запускай игру! Я пишу это надеясь что этот диск никто не найдёт. Надеюсь что его задавит грузовик! ОН ИДЁТ! НЕ ЗАПУСКАЙ ИГРУ!". Ярослав подумал что это шутка,по этому вставил диск в дисковод ноутбука. Появилась белся надпись на чёрном фоне. Надпись гласила:"The your friend". Вдруг,в самом низу экрана появилась надпись:"старт". Мальчик нажал мышкой на эту надпись. Появился белый текст на чёрном фоне,текст гласил:"Я одинок. Хочешь быть моим другом?". Мальчик был в ступоре. Появился ещё один текст:"Я ХОЧУ БЫТЬ ТВОИМ ДРУГОМ!". Текст был красным. Появилась красная кнопка:"стать другом". Мальчик нажал на эту кнопку. Ноутбук начал разогреваться. Ярослав хотел убежать он не мог. Ноутбук взорвался,Ярослава отбросило в угол комнаты. Он был живой. Вдруг появилось гуманоидное существо,походее на человека с ростом в кота. Это существо щёлкнуло пальцами и Ярослав умер. Существо исчезло а ожог на левой руке превратился в надпись:"The your friend".


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:28
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 18:28 by НеиzвестносtьПросмотров: 98Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Страшилки игра друг авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии