Вечерняя звезда

Лето в зените,

Полночь темна.

Звезды бледнеют —

Всходит луна,

В небо выводит

Свиту планет.

Брызжет холодный

На воду свет.





Луна улыбалась,

Но мне показалась

Улыбка ее неживой,

А тучи под нею —

Трикраты мрачнее,

Чем черный покров гробовой,

Но тут я в молчанье

Увидел мерцанье

Вечерней звезды над собой.

Был луч ее дальний

Во тьме изначальной

Чуть зрим, но согрел с вышины

Он душу, которой

Так больно от взора

Бесстрастной и близкой луны.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:10

Гальдр Просмотров: 37 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:10 by

Автор - Эдгар Аллан По.

Ключевые слова: Ночь звезда луна стих

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