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Стихи

Вечерняя звезда

Вечерняя звезда


Лето в зените,
Полночь темна.
Звезды бледнеют —
Всходит луна,
В небо выводит
Свиту планет.
Брызжет холодный
На воду свет.


Луна улыбалась,
Но мне показалась
Улыбка ее неживой,
А тучи под нею —
Трикраты мрачнее,
Чем черный покров гробовой,
Но тут я в молчанье
Увидел мерцанье
Вечерней звезды над собой.
Был луч ее дальний
Во тьме изначальной
Чуть зрим, но согрел с вышины
Он душу, которой
Так больно от взора
Бесстрастной и близкой луны.


Автор - Эдгар Аллан По.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:10
Сегодня, 00:10 by ГальдрПросмотров: 37Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Ночь звезда луна стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 01:11
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2851|-1)
Публикаций: 99
Комментариев: 6 071
Хороший стих, но перевод не совсем удачный. ++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
               
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