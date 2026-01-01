Будущее

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

gv13 Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:04 by

Будущее.В государстве поднялась волна протестов.Площадь окруженная высотками.Толпа постепенно наводняет площадь. Скандирует.Люди поднимают свои руки вверх со сжатыми кулаками.Много мужчин в простых одеяниях, много простых зевак и сочувствующих.Речевки призывают к борьбе.ГГ оказался в центре, сам того не ожидая.Его взгляд упал на боковое здание.На вывеске над большими воротами один из лозунгов этой волны протестов, призывающий к сражению.Правая створка ворот откатывается в бок, за ней заброшенный цех, из которого вываливается оружие.Несколько человек начинают быстро передавать оружие из цеха в толпу подступивших людей.Взрыв и грохот раздались из глубины цеха.Шумовые и дымовые гранаты взорвались у главного прохода на площадь.В боковой проезд под аркой с грохотом ворвалась полицейский фургон.Врезавшись в толпу людей выбегающих из цеха, задавив нескольких, фургон перевернулся, перекрыв ворота.Толпа бросилась в рассыпную на середину площади.Оглушительная стрельба, крики.В толпе вооружены всего несколько мужчин, остальные мирные разбегаются кто-куда.Один из вооруженных попытался бросить гранату в сторону главного прохода на площадь.Граната выпала из его рук и взорвалась в толпе разбегающихся, повалив с десяток.Шеренги полицейских роботов бегом занимали внутренний периметр площади.Роботы в шеренге, занимая своё место в полуметре друг от друга, поворачивались к толпе и выставляли перед собой полупрозрачные полицейские щиты.Один из вооруженных мужчин произвел очередь из автомата по шеренге роботов.Роботы отразили атаку, мгновенно смыкая щиты точно под струю пуль.Затем между щитами роботов появились стволы, одновременный выстрел, резиновые пули сбили стрелявшего с ног. Сетка сброшенная с дрона окутала его в клубок, мужчина корчился, похожий на личинку.ГГ бежит вместе с толпой подальше от цеха, где раздавали оружие - там происходит основное столкновение.В здании напротив первые этажи заняты витринами магазинов и кафе.Шеренги роботов ещё не полностью закрыли эту часть.ГГ видит как несколько человек забегает в какой-то проход за остеклением.ГГ бежит за ними.Это проход в большое кафе.Стекло под ногами от разбитой двери.Спасающиеся бегут между столиков, в подсобное помещение и далее по коридору, в темноту.Черный выход ведет в крытый служебный проезд, который расходится в разные стороны.Здесь прохладно и заметно тише.Сбежавшие разделились. Женщина перед ГГ направилась одна по большому бетонному туннелю. Табличка на стене тоннеля "Выход в город".ГГ последовал за ней быстрым шагом.- Ты опасен? - спросила женщина запыхавшись- Что?- Там на выходе Арка! Ты опасен?Выход из туннеля был закрыт. На выходе виднелось голубое свечение в виде арки.- Если опасен, дай мне спокойно выйти, затем иди сам...- Нет, я не опасен.Герои подошли к выходу. Арка автоматически активировалась и начала проговаривать инструкцию.- Она в красном режиме, придется раздеваться - женщина сняла куртку, ремень, ключи, туфли - всё на конвейерную лентуГГ последовал её примеру.ГГ встал под арку. Раздался гул сканирования.Женщина подошла к ГГ сзади, и медленно, чтобы успевали фиксировать камеры, начала руками прохлопывать всё его тело. ГГ вздрогнул.- Не шевелись. С обыском ИИ Арки пропускают охотнее.Раздался одобрительный сигнал.- А ты? - спросил ГГ.- Я здесь работаю.Герои забрали вещи с ленты, и открыли разблокированную дверь в воротах тоннеля.Они вышли к грузовому проезду.Полицейский фургон перекрывал проезд, несколько человекоподобных роботов стояли неподалеку.Двое полицейских подошли к героям и развели их по сторонам.Полицейский напротив ГГ был в очках с прозрачными линзами, его взгляд был направлен на ГГ, но он явно что-то читал.- Ага - произнес он наконец, и задрал очки на лоб, в них блеснул экран - здравствуйте, мистер Смит! - произнес он - сержант Браун, CSS - Вас не задело там на площади?- Нет - ГГ нервничал, не зная чего ожидать- Хорошо ... - произнес полицейский, оценивающе смотря на ГГ - ваш рейтинг 82, работа, семья, что же вы делали на площади?ГГ не нашелся, что ответить.- Хорошо. Оденьте очки - Полицейский протянул ГГ очки для допроса, похожие на свои - Встаньте здесь. Отвечайте на вопросы, которые вы увидите на линзах ваших очков. Смотрите прямо. Отведение глаз в сторону или их закрытие будет истолковано как ложь. ИИ анализирует ваш зрачок, поэтому советую отвечать правду.Затем полицейский громко свистнул, и неподалеку стоящий робот подошел к нему.ГГ заколебался.- Не бойтесь. А каков? По свистку! Этому я сам его научил - похвастал полицейский с улыбкой - "Режим А4Б, допрос" - отдал он команду роботу строгим голосом. Робот встал лицом к ГГ.Сзади послышался шум - новые люди выходили из туннеля. Полицейский направился к ним, потом обернулся и крикнул:- Если мистер Смит решит сбежать - кусай его! - скомандовал он роботу. Робот встал в угрожающую позу и поднял ружье. Полицейский рассмеялся.ГГ посмотрел на полицейского. Тот явно был рад своим "искрометным" находкам в командах.- Не смешно ...Все знали, что полицейские могли программировать своих роботов на любые действия. Однако в самих роботах было заложено, что они не могли причинить серьезного вреда человеку. Резиновые пули которые оставляют лишь синяки - было максимум дозволенного.Так было задумано ... Должно было быть ...Проверять не хотелось и ГГ принялся отвечать на вопросы.

Ключевые слова: Будущее протесты роботы побег авторская история

