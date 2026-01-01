Материнский инстинкт

Летяга Просмотров: 0 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:57 by

Материнский инстинкт. Чувство, знакомое, наверное, многим матерям. Хочу рассказать вам несколько случаев, которые произошли в моей семье.Мне 4 года, тихий час, лето, я дома, мама полощет белье в ванной, я просыпаюсь и тихо иду в зал. Там меня ждет большой разноцветный мяч. Работает старая стиральная машинка, ещё такая круглая с верхней загрузкой, может, кто помнит, т. е. достаточно шумно. Ванную прохожу тихо, но дверь и так закрыта, если мама увидит — уложит обратно в кровать. Захожу в зал, забираюсь на мяч. Со слов мамы.Почувствовала, что стало тихо, машинка работает, но что-то тревожит, выхожу из ванной, в детскую (она находится ближе к ванной) не иду, сразу в зал, там ты стоишь, ртом хватаешь воздух, лицо и майка всё в крови.В итоге травмпункт, скобы, шрам, сотряс — ударилась об батарею. Мама почувствовала опасность, даже через шум машинки.В 16 лет возвращаемся с подругой с дискотеки из соседнего села. Проселочная дорога, выезжают старые «Жигули», играет музыка громко, чисто на инстинкте тяну подругу в кусты. Машина проезжает мимо и останавливается метров через сто, выходят лица мужского пола, переговариваются на тему, куда мы могли деться. Отсиделись с подругой, потом кустами да высокой травой добрались до деревни, у подхода встретила мать с прутиной. Отходила нас обеих. Знала, что я должна остаться у бабки, но стало тревожно, не смогла уснуть, позвонила, узнала, что меня нет. В итоге пошла на поиски.Второй курс университета. Я решила покрасить волосы в первый раз, уж не знаю, было ли это связано с краской или что-то другое, но ночью мне резко стало плохо: высокая температура, рвота, несколько бригад скорой помощи. Лишь третий фельдшер ставит укол, предлагает ехать в инфекцию, соседка по комнате с моего мобильника звонит маме. Мама не спит, за несколько минут до звонка упала полка с книгами, по которым я готовилась к экзаменам (бессонные ночи и слезы лила над ними).Первый брак сестры, мама не спит, уже глубокая ночь, но ей тревожно, спешно одевается, едет к ней, в эту ночь моя сестра стала вдовой...УЗИ, долгожданный ребенок, можно определить пол. Мальчик. Приезжаю к маме, сидим, пьем чай, я говорю ей, что будет мальчишка, мол, пускай дед (папа) удочки готовит. А мама упрямо говорит, что будет девочка. УЗИ до последнего определяло мальчишку, в итоге — дочка.Август 2008 года, 8 утра, говорю мужу после кесарева: «Маме пока не звони, я потом позвоню и скажу сама». Мама звонит через час мужу и спрашивает, правда ли я родила. Ей приснился сон, что я стою с ребенком под балконом квартиры и поздравляю её с внучкой.Это лишь то самое яркое, что я смогла вспомнить сейчас. А потом, признавайтесь, были ситуации, когда вы что-то хотели скрыть от мамы, а она начинала разговор и подводила вопрос именно к этой теме? Ну не мистика ли — материнское сердце?Уверена, у многих есть похожие истории, может, кто-то захочет поделиться в комментах. Лично мне будет очень интересно.Автор анонимен

Ключевые слова: мяч падение машина кусты мама предчувствия

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