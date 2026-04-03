Ай да Пушкин!

Почти все в детстве и юношестве баловались различными гаданиями и вызываниями духов. Я, например, до сих пор помню, как сидела с вилкой и всматривалась в стенку шалаша, где ожидала увидеть жвачного короля. По правилам, его надо было ткнуть той самой вилкой, чтобы тебе с утра было счастье — целый блок жвачек! Но то ли мы что-то не так делали, то ли вся история с этим королем — шляпа чистой воды, одним словом — владелец вожделенного подарка так никогда и не появился.Но история сегодня о другом. Помимо всяких королей, матных гномиков и пиковых дам, мы в детстве увлекались гаданием на тарелочке. Для незнающих поясню: берется ватман, на нем рисуется поле с алфавитом, краткими ответами («да», «нет», «не знаю», «до свидания») и... вроде бы всё. Далее выбирается блюдце (можно из сервиза для гостей), на котором рисуется стрелочка. Собственно, именно это блюдце будет двигать незримый дух, направляя пальцы гадающих и отвечая на все-все вопросы.В общем, как-то раз сложились идеальные условия для вызова духов таким способом: дома у одной девочки никого не было, вторая училась в кружке ИЗО и посему обладала ватманами, ну а остальные просто знали правила. Кого мы стали вызывать? Конечно, Пушкина. Кого же ещё?! А. С. не томил женские сердца и пришёл почти сразу после монотонного хора девичьих голосов «Пушкин, приди!». Сначала, как подобает джентльмену, поздоровался. Затем начал отвечать на наши вопросы. Конечно, большинство наших интересов сводилось к такому: любит ли такую-то такой-то, скоро ли каждая из нас выйдет замуж, поедет ли такая-то в лагерь... Не помню уже, долго ли мы пытали поэта, но тут одна девочка решила перейти от общего к частному — мол, скажи-ка, дядя Саша, а как будет фамилия моего будущего мужа? Дядя Саша поднапрягся, а потом выдал: «Хер»! Мы, конечно, посмеялись и заподозрили подмену. Не мог же настоящий Пушкин употребить такое непотребство с дамами. Спросили его, а не чёртик ли он? Он ответил, что нет. Но устал уже от нас. Делать нечего, пришлось отпускать. Потом мы ещё вызывали Лермонтова, Гоголя и даже Рахманинова! Но такого эффекта, как Александр Сергеевич, они уже на нас не произвели.Время пробежало быстро. И вот мы уже не девочки 10 лет, а молодые женщины 27. Никто из нас друг с другом близко не общается, хотя все «в друзьях» в социальных сетях, а наши родственники до сих пор приезжают на свои дачи в одну деревню. Да, краткое отступление: все эти гадания преимущественно происходили летом, а потом уже развозились по разным районам Москвы. И вот, возвращаясь к повествованию, хочется сказать, что мы, когда-то уезжавшие за город на три месяца, теперь совсем редко выбираемся в места нашего детства. Но иногда всё же случается.Так произошло и в этот раз. Я приехала на дачу на выходные. Делать было особо нечего, так как огородами мои родственники более не занимаются. Поэтому я решила прогуляться по деревне. Встречать кого-то из местных и здороваться, если честно, не хотелось. Но и в доме сидеть надоело. Итак, иду, никого не трогаю. Тут сзади меня окликает голос. Оборачиваюсь — ба, какая встреча! Моя подруга детства Таня! Мы очень друг другу обрадовались, посмеялись, поговорили о прошлом и настоящем. И тут она мне такая выдаёт: «Ой, да самое ж главное! Помнишь, мы сто лет назад гадали с блюдцем, Пушкина вызывали? Так вот: у меня всё сбылось! И очень смешно! Мне тогда Пушкин «сказал», что фамилия моего будущего мужа будет Хер, а я теперь Татьяна Герр. А чего я вдруг вспомнила — недавно говорили с мужем про его фамилию, корни, так сказать. И он смешную штуку рассказал. Вообще, его семья из обрусевших немцев. И был в их роду какой-то вредный товарищ, занимавший высокий пост. Звали все его уважительно — герр (господин, значит) Вальденшварц (или как-то так). Ну, а поскольку родственник был не сахар, то за глаза его подчинённые называли хером. Потом в лихие времена с исконной фамилией произошло несколько изменений, и в итоге кто-то записал в метрике в графе «фамилия» у следующего представителя династии короткую и лаконичную фамилию Герр. Так что тогда нам Пушкин отвечал, а не Светка блюдце двигала!».Автор анонимен

