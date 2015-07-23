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Несерьезные истории

Так и убить можно

С рассказа одной знакомой.
В то время работала я на заводе. Однажды случилось ЧП. Человек попал под сокращение, а было у него куча кредитов. И вот, работники цеха поутру приходят, а он там висит на цепи… Слава Богу, не в нашем цеху. Но с тех пор страх появился. Ведь всегда прихожу раньше всех, хоть и проживаю за городом.

Потом ещё страхов прибавилось. Помещение нашего цеха отдали под магазин, а нас перевели в другое. И будто бы оно построено на старом кладбище, место нехорошее.
Бригадир раз и говорит: "Не приходи ты так рано поутру. Неспокойно здесь. Призраки бродят. Мужчина и женщина. Он-то хороший, а вот она злая. Как бы чего не было. Наш грузчик их встречал раз" (трезв ли был — то покрыто мраком).

И вот, пришла на работу однажды зимним утром, как обычно - самая первая. В помещении - хоть глаз выколи. А свет включить, надо во внутрь зайти. Подхожу ко внутренней двери, протягиваю руку, чтобы взяться за ручку… И натыкается рука на что-то, вроде тёплое и мягкое… Как там не скончалась, не пойму. Ору, а в ответе хохот громкий.

Оказывается, это один из грузчиков. Мужичок с придурью немножко. Низкорослый такой. Увидел, как я иду, и возле двери впритык притаился. И смешно ему, ничего не понимает. Когда поняла, что это вполне человек, да ещё и знакомый, пригрозила на месте пришибить. И подруге его сказала, чтобы своему передала, что ещё одна такая шутка, могу и на месте убить, не думая.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:31 by зелёное яблочкоПросмотров: 37Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Завод призраки шутка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 21:32
+1
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Комментариев: 2 252
Такие шутники лечатся только чем-нибудь тяжелым в лобешник.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: conjure one
Вчера, 22:41
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Не, это даже всё очень серьёзно. Так могло и сердце остановиться от испуга. Тем более что почва была уже подготовлена. fearful +++
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