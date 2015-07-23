Так и убить можно

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 37 Комментарии: 2 +3 Вчера, 21:31 by

С рассказа одной знакомой.В то время работала я на заводе. Однажды случилось ЧП. Человек попал под сокращение, а было у него куча кредитов. И вот, работники цеха поутру приходят, а он там висит на цепи… Слава Богу, не в нашем цеху. Но с тех пор страх появился. Ведь всегда прихожу раньше всех, хоть и проживаю за городом.Потом ещё страхов прибавилось. Помещение нашего цеха отдали под магазин, а нас перевели в другое. И будто бы оно построено на старом кладбище, место нехорошее.Бригадир раз и говорит: "Не приходи ты так рано поутру. Неспокойно здесь. Призраки бродят. Мужчина и женщина. Он-то хороший, а вот она злая. Как бы чего не было. Наш грузчик их встречал раз" (трезв ли был — то покрыто мраком).И вот, пришла на работу однажды зимним утром, как обычно - самая первая. В помещении - хоть глаз выколи. А свет включить, надо во внутрь зайти. Подхожу ко внутренней двери, протягиваю руку, чтобы взяться за ручку… И натыкается рука на что-то, вроде тёплое и мягкое… Как там не скончалась, не пойму. Ору, а в ответе хохот громкий.Оказывается, это один из грузчиков. Мужичок с придурью немножко. Низкорослый такой. Увидел, как я иду, и возле двери впритык притаился. И смешно ему, ничего не понимает. Когда поняла, что это вполне человек, да ещё и знакомый, пригрозила на месте пришибить. И подруге его сказала, чтобы своему передала, что ещё одна такая шутка, могу и на месте убить, не думая.

Ключевые слова: Завод призраки шутка авторская история

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