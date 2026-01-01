Посетитель

Летяга Просмотров: 0 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:41 by

Шеф месяц назад сказал мне, что переводят меня с ночной смены на дневную, да и не просто переводят, а переводят аж в гипермаркет достаточно известной сети магазинов. Это не могло меня не обрадовать, потому что сидеть в тесных прокуренных каморках с полуночи до первых лучей яркого солнышка за последнее время приелось сильно.Вписался я в работу на новом месте достаточно легко. Напарник стоял на кассах самообслуживания, в то время как моей задачей было «выполнять команды» Орлиного глаза. Система видеонаблюдения работала процентов на семьдесят пять. Обычно нам поступала информация по рации с описанием воришки, который тупо попался на камеры наблюдения, после чего моя задача — остановить хитреца и попросить открыть сумку. Зачастую пытаются «взять на понт», т. к. все нынче считают себя подкованными оксфордскими адвокатами и начинают твердить, что мы — нелюди, мы не правоохранительные органы и не имеем права такого требовать, а раз надо досмотреть — извольте вызвать полицию. Мы, конечно, так и делаем, поскольку уверены на сотни процентов в том, что перед нами — ворюга.Ну так вот, моя задача — останавливать этих дам и господ.Я имею плохую привычку помогать кассирам, ведь они трясутся перед компанией-работодателем, ибо махина — корпорация, увольняет за любую жалобу, даже мельчайшую. В тот вечер, после десяти, я задержался, чтобы помочь Лене с кассами самообслуживания, навести там порядок, вытащить поступившую наличность, а также достать неиспользованную сдачу.- Приём, Игорь, ты тут ещё? – скрипучий голос раздался из рации.Я слышу сухой бас великана Коли. Мужик сидит и наблюдает за жизнью организма-магазина через черно-белую призму «Орлиного Глаза».- Приём, ты не ушёл ещё что ли?- Я вещи собирал. Проблема есть. Пацан в зале бегает.- Прямо пацан?- Он между полок петляет, не могу разглядеть.Я немножко припух. Какой ещё пацан? Только недавно делали последний обход и никаких детей не видели.Мне пришла в голову идея, что опять какие-нибудь недоноски снимают челленджи, где остаются на ночь в магазинах и т. д.- Ты пойдёшь за ним? – затрещал голос на ладони.Пока я размышлял, время безжалостно утекало.- Где он?- Он из молочного отдела бежит в хлебобулочный.А это совершенно другой конец. Мне от этих проклятых касс туда нестись, по меньшей мере, минуту целую. За это время нарушитель успеет переместиться в совершенно другой отдел, о чём мне будет сообщать Коля, однако в динамике погони в этих лабиринтах продуктов легко потеряться и упустить воришку.- Слушай, он ничего не украл, просто выгони его и всё.Отвечать не стал.Добежав до хлебобулочного отдела, я на минутку замер, услышав какой-то треск, словно от пылающей древесины.- Ты чего замер, идиот?! Он перед тобой бежит.Передо мной никого. Пустой коридор со стенами из полок с булочками и батонами. И от них эхом отлетает этот жуткий треск.- ДА ДЕРЖИ ТЫ ЕГО! ВОН ЖЕ ОН, ДЕСЯТЬ ШАГОВ, Б****, СДЕЛАЙ!Коля перешёл на крик, но никого передо мной из-за этого не появилось.Я сделал шаг, за ним второй, а потом уверенный третий.И пустота.Из рации сыпались маты, переминающиеся временами на громкое «хватай».И этот треск. Он начал отдаляться.- Ну вот, он убегает из-за тебя, – раздраженно отметил Коля.Я услышал, как вдалеке хлопнула стальная дверь, послышался топот тяжелых ног.Треск затих.Топот сменился бегом. Бег сапог Коли сначала слева, потом справа, один раз он пронесся мимо меня, словно темная фигура.А я стою на месте, как истукан, не понимая, что сейчас было.Чувствую толчок.- Ты чего, Игорек? Ты что творишь вообще? – запыхавшийся бас где-то сзади меня.- Видел его? – не знаю, почему я спросил это.- Видел, конечно!- А не на камеру? В самом магазине?- Не застал! Убежал, проходимец, видимо.Мы пошли смотреть записи с камер.Низкорослая белая фигурка бегала по отделам, нарезая порой круги чуть ли не с момента закрытия. Она бежит от молочного отдела к хлебобулочному, после чего замирает на самом уголке экрана, так, что видно только правую часть его торса.После чего в другом углу появляюсь я и просто стою на месте, щурясь туда, где, я думал, была пустота.Потом фигурка убежала, пропав в отделе с алкоголем.- Помехи что ли? – вопросительно посмотрел на меня Коля.- Я надеюсь.И вот честно, хочу верить в это до сих пор, по сей день надеюсь на помехи, ведь я работаю в этом «гипере» и сейчас.Автор анонимен

Ключевые слова: охранник магазин видеонаблюдение вечер посетитель невидимый

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