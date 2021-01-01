Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Памятник на площади

Памятник на площади стоит.
Памятник на площади глядит.
Вот за горизонт нырнуло солнце,
И уже за ним следят оконца.

Кто-то притаился у крыльца.
Площадь без начала и конца.
Кто-то шаг за шагом за тобой
По холодной темной мостовой.

Спрячут занавески и замки
Помощь милой дружеской руки.
В этой пустоте совсем один.
И луна как бледно-желтый блин.


Двинет старый памятник ногой,
Скрипнет заржавевшей головой.
Торопись прийти живым домой.
Торопись, давай... А нет... Постой!..


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:07
Вчера, 05:07 by Faceless KillerПросмотров: 131Комментарии: 0
+4

Ключевые слова: Памятник площадь ночь опасность авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.