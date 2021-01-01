Памятник на площади

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:07

Faceless Killer Просмотров: 131 Комментарии: 0 +4 Вчера, 05:07 by

Памятник на площади стоит.Памятник на площади глядит.Вот за горизонт нырнуло солнце,И уже за ним следят оконца.Кто-то притаился у крыльца.Площадь без начала и конца.Кто-то шаг за шагом за тобойПо холодной темной мостовой.Спрячут занавески и замкиПомощь милой дружеской руки.В этой пустоте совсем один.И луна как бледно-желтый блин.Двинет старый памятник ногой,Скрипнет заржавевшей головой.Торопись прийти живым домой.Торопись, давай... А нет... Постой!..

Ключевые слова: Памятник площадь ночь опасность авторский стих

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