Памятник на площадиПамятник на площади стоит.
Памятник на площади глядит.
Вот за горизонт нырнуло солнце,
И уже за ним следят оконца.
Кто-то притаился у крыльца.
Площадь без начала и конца.
Кто-то шаг за шагом за тобой
По холодной темной мостовой.
Спрячут занавески и замки
Помощь милой дружеской руки.
В этой пустоте совсем один.
И луна как бледно-желтый блин.
Двинет старый памятник ногой,
Скрипнет заржавевшей головой.
Торопись прийти живым домой.
Торопись, давай... А нет... Постой!..
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:07
Вчера, 05:07 by Faceless KillerПросмотров: 131Комментарии: 0
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