Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Hunter Grey Просмотров: 92 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:42 by

Зима в Закавказье определенно теплее, чем в России, и, несмотря на февраль, снег уже постепенно начал таять, обнажая россыпи битого стекла на территории заброшенного стекольного завода в городе Хашури.Завод забросили ещё в 1998 году, и вот уже в течении двадцати с лишним лет его постепенно растаскивают и разворовывают местные жители. Но даже спустя столько времени здесь все ещё есть, на что посмотреть, а в главном цехе даже уцелели остатки производственной линии.То тут, то там на территории встречается стеклобой.Мы же, следуя негласным правилам, не привлекаем к себе лишнего внимания и заходим внутрь ближайшего заброшенного заводского цеха.Дальнейший осмотр объекта мы продолжаем изнутри, изредка, поглядывая через разбитые стёкла за обстановкой на территории.Разруха! Но даже в таком состоянии завод впечатляет — настоящий постапокалипсис на отдельно взятом заводе. Чувствуешь себя сталкером на руинах сгинувшей высокоразвитой цивилизации...Несмотря на то, что на небе чисто и ярко светит солнце, с протекающей крыши всё равно льются потоки воды. Февральское солнце топит снег и, протекая через дыры, он моросящим дождём проливается внутрь цеха.Теперь понятно, почему местами тут всё такое ржавое...Основанный в 1962 году, Хашурийский Стекольный Завод был самым крупным предприятием данного профиля в регионе.В основном здесь делали бутылки для минералки «Боржоми».В разгрузочные цеха привозили нужное сырьё, которое потом загружалось в печи, где и выплавлялись заготовки.Затем, когда стекло принимало форму бутылки, его отправляли на термическую обработку, остужали и клеили этикетку.Большая часть продукции уходила на минеральный завод «Боржоми», где затем по бутылкам из Хашури разливалась знаменитая минералка.Так что если ты, дорогой читатель, хоть раз пил Боржоми до 1998 года, то, скорее всего, держал в руках бутылку, изготовленную на этом, ныне заброшенном, стекольном заводе.Отвечая на вопрос, откуда теперь берутся бутылки: насколько мне известно, сейчас заводу Боржоми приходится закупать тару для своей продукции в Турции, а ведь ещё двадцать лет назад у них было своё собственное производство.Но видать в лихие «девяностые» спрос на Боржоми упал и загнувшийся без заказов завод быстро обанкротили и растащили.Автор: NordSkif.

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