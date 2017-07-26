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Заброшки


Заброшки

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Зима в Закавказье определенно теплее, чем в России, и, несмотря на февраль, снег уже постепенно начал таять, обнажая россыпи битого стекла на территории заброшенного стекольного завода в городе Хашури.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Завод забросили ещё в 1998 году, и вот уже в течении двадцати с лишним лет его постепенно растаскивают и разворовывают местные жители. Но даже спустя столько времени здесь все ещё есть, на что посмотреть, а в главном цехе даже уцелели остатки производственной линии.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

То тут, то там на территории встречается стеклобой.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Мы же, следуя негласным правилам, не привлекаем к себе лишнего внимания и заходим внутрь ближайшего заброшенного заводского цеха.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Дальнейший осмотр объекта мы продолжаем изнутри, изредка, поглядывая через разбитые стёкла за обстановкой на территории.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Разруха! Но даже в таком состоянии завод впечатляет — настоящий постапокалипсис на отдельно взятом заводе. Чувствуешь себя сталкером на руинах сгинувшей высокоразвитой цивилизации...

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Несмотря на то, что на небе чисто и ярко светит солнце, с протекающей крыши всё равно льются потоки воды. Февральское солнце топит снег и, протекая через дыры, он моросящим дождём проливается внутрь цеха.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Теперь понятно, почему местами тут всё такое ржавое...

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Основанный в 1962 году, Хашурийский Стекольный Завод был самым крупным предприятием данного профиля в регионе.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

В основном здесь делали бутылки для минералки «Боржоми».

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

В разгрузочные цеха привозили нужное сырьё, которое потом загружалось в печи, где и выплавлялись заготовки.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Затем, когда стекло принимало форму бутылки, его отправляли на термическую обработку, остужали и клеили этикетку.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Большая часть продукции уходила на минеральный завод «Боржоми», где затем по бутылкам из Хашури разливалась знаменитая минералка.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Так что если ты, дорогой читатель, хоть раз пил Боржоми до 1998 года, то, скорее всего, держал в руках бутылку, изготовленную на этом, ныне заброшенном, стекольном заводе.

Заброшенный "завод Боржоми". Оказывается, теперь бутылки для минералки покупают в Турции, а своё производство в руинах

Отвечая на вопрос, откуда теперь берутся бутылки: насколько мне известно, сейчас заводу Боржоми приходится закупать тару для своей продукции в Турции, а ведь ещё двадцать лет назад у них было своё собственное производство.

Но видать в лихие «девяностые» спрос на Боржоми упал и загнувшийся без заказов завод быстро обанкротили и растащили.



Автор: NordSkif.
Источник.

Сегодня, 06:42 by Hunter GreyПросмотров: 92Комментарии: 1
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Ключевые слова: Заброшенное стекольный завод Грузия разруха минералка бутылки Боржоми

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:14
+1
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Комментариев: 882
Н-да... бутылки в Турции... Это - позор всей нашей системы!!! Такое тяжелое и неприятное чувство на душе, после просмотра фотографий!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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