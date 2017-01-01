Мертвец на площади базарной

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:25

johnny-max-cage Просмотров: 290 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:24 by

Едва ль кому-то показалосьВ толпе людской средь бела дня -Сидел на площади базарнойХмельной старик, покой храня.Не замечая рек прохожих,Зажав дрянной стакан в персты,Он, не похожий на вельможу,Был отрешён от суеты.В беде к другим не вопрошая,Как чахлый лев среди овец,Он жизнь испил до дна,До края.Приняв судьбу.То был – мертвец.Сновал по площади народец,Гонимый плёткой разных дел.Никто не бросил взгляд под ноги,Там хладный труп окоченел.Шагали дни, ползли недели.В носы врезалась людям вонь.Откуда запах в самом деле?Да вон же – рыбный павильон.А мухи, мухи налетелиНа площадь. Это ли курьёз?Тут рядом фрукты переспелиДа тухнет фарш. Закрыт вопрос.Так и сидел у ног прохожихВ грозу, в жару, в дожди и снегПокойный страж уже без кожиНе год, не два, а целый век.А кто не верит – поезжайтеВы в тот уезд, спустя сто лет.В толпе на площади базарнойТам до сих пор сидит скелет.

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