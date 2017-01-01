Мертвец на площади базарной

Мертвец на площади базарнойЕдва ль кому-то показалось
В толпе людской средь бела дня -
Сидел на площади базарной
Хмельной старик, покой храня.
Не замечая рек прохожих,
Зажав дрянной стакан в персты,
Он, не похожий на вельможу,
Был отрешён от суеты.
В беде к другим не вопрошая,
Как чахлый лев среди овец,
Он жизнь испил до дна,
До края.
Приняв судьбу.
То был – мертвец.
Сновал по площади народец,
Гонимый плёткой разных дел.
Никто не бросил взгляд под ноги,
Там хладный труп окоченел.
Шагали дни, ползли недели.
В носы врезалась людям вонь.
Откуда запах в самом деле?
Да вон же – рыбный павильон.
А мухи, мухи налетели
На площадь. Это ли курьёз?
Тут рядом фрукты переспели
Да тухнет фарш. Закрыт вопрос.
Так и сидел у ног прохожих
В грозу, в жару, в дожди и снег
Покойный страж уже без кожи
Не год, не два, а целый век.
А кто не верит – поезжайте
Вы в тот уезд, спустя сто лет.
В толпе на площади базарной
Там до сих пор сидит скелет.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:25
Вчера, 21:24 by johnny-max-cageПросмотров: 290Комментарии: 0
Ключевые слова: мертвец базар люди равнодушие авторская история