Странный дед

Летяга Просмотров: 0 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:32 by

Году в 96-м рубили сруб бани в лесу, 60 км от райцентра, места глухие, болотистые... Жили в охотничьем домике. Вечером варим грибовенку, лясы точим... Вдруг дед из лесу:— Можно ль к вам на огонек?— Чего ж нельзя-то, присаживайся, отдыхай.Разговорились, грибы-ягоды-охота, я спросил:— Откуда ты, дедок, пришел, тут на 40 км вокруг жилья нет никакого?— С той стороны голубых болот я, — говорит, — давно тут хожу, всё вокруг знаю...Ну ладно, знаешь и знаешь.Дедок тот денек пожил, всё с собой звал, пойдем, мол, в лес, места грибные-ягодные покажу, точище тут есть ого-го; но мы работали, некогда было.Вечером спать легли, дедок с нами, а наутро нет его, как не было...В обед хозяин домика охотничьего приехал проведать хозяйство, разговорились, мы ему про деда, а он спрашивает, кого, мол, звал дедок с собой? «Меня», — говорю. «Не ходи в лес совсем, а то не вернешься или выйдешь потом, но дурной. Этот дедушка тут 150 лет народ в лес заманивает: кто выходит — умом тронутые, а кто и нет».Спрашивал я потом местных старожилов, так и есть, дедка этого как огня боялись все окружные села, а болота те дурной славой обросли. Главное то, что дед этот ни в одном населенном пункте в округе не жил, будто и нету его совсем. Звали на охоту туда, собирался, а потом не поехал, давно было, а всё равно страшновато.Место: стык Верхнекамского, Омутнинского и Белохолуницкого районов Кировской области, пос. Ольховка (нежил), речка Черная Холуница.Автор анонимен

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