Звонок в дверь⁠

Летяга Просмотров: 103 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:36 by

С некоторых пор, проходя мимо дверей из квартиры, я чувствую необъяснимую тревогу. Дверь почему-то кажется мне слишком ненадежной…Эту историю мне рассказала одна знакомая, но я ей не совсем поверил, однако расскажу так, как эту историю услышал. Далее, как принято, от первого лица.Я живу одна и часто засиживаюсь ночью за компьютером. Ночные страхи остались в моем далеком прошлом, я не пью и, тем более, не принимаю вещества, мне никогда не случалось видеть галлюцинации. Но вот примерно год назад со мной произошла загадочная история: часа в три ночи кто-то позвонил мне в дверь. Нет, я не испугалась — я удивилась. Гости в этот час обычно ко мне не заходят. Я живу в хрущевской пятиэтажке на четвертом этаже, потому шуточки детей или подростков я исключила сразу. Да и время не располагало к детским играм. Я спокойно подошла к двери, спросила «Кто там?» и заглянула в глазок.Лампочка на площадке не горела. И, похоже, на лестнице вообще не было света, потому что я увидела только полную темноту. Ну и конечно, на мое «Кто там?» никто не ответил. Разумеется, я не стала открывать дверь.На следующую ночь история повторилась: снова звонок в дверь, снова на лестнице нет света, снова гробовая тишина в ответ на вопрос. Вот только на этот раз я постояла у двери, прислушиваясь. И мне показалось, что за дверью кто-то стоит. Конечно, это могло быть и разыгравшееся воображение, и все же…Кстати, утром, когда я вышла из дома, все лампочки на лестнице благополучно горели. А вечером я нарочно проверила, горит ли на площадке свет, — и все было в порядке.Когда звонок раздался и на третью ночь, я не стала включать свет в прихожей, чтобы глаза привыкли к темноте. И заглянула в глазок, уже ничего не спрашивая. Да, на лестнице света снова не было, но, задержав дыхание, я некоторое время всматривалась в темноту, и мне показалось, что перед дверью стоит человеческая фигура. Да, именно показалось, я вовсе не была уверена, что видела человека на самом деле. Просто там, где должно быть лицо, темнота была чуть светлей, а ниже, где темная одежда, — чуть темней. Но сколько я ни стояла, припав к глазку, за дверью ничего не менялось.Признаться, мне было уже слишком любопытно, что же происходит со мной каждую ночь, и на следующий день я позвала знакомого парня, который установил над моей дверью на лестничной площадке светодиодный светильник, который включался из прихожей.Лучше бы я этого не делала! Да, как и ожидалось, примерно в три часа ночи снова раздался звонок в дверь. И снова на лестнице было темно. Но на этот раз я щелкнула выключателем, и площадка осветилась ярким светом…Я видела это существо всего секунду, но эта секунда навсегда останется в моей памяти. Это был человек с собачьей головой. Верней, не совсем — на голове (или морде, даже не знаю, как правильно сказать) не было ни шерсти, ни волос. И уши росли ниже, чем бывает у собак, примерно там же, где они должны быть у человека, только они были большие и острые, как у собаки. И глаза были как у собаки, очень далеко посаженные, круглые, без белков — с желтоватой радужкой. Вытянутые вперед челюсти сверху заканчивались черным носом, но самым ужасным мне показались огромные клыки с коричневатым налетом. Оно было одето в какой-то нелепый серо-желтый костюм, изрядно помятый, в грязную несвежую рубаху со свернутым набок галстуком, однако всё, кроме лица (морды), было в существе вполне человеческим.Чудовище отшатнулось от вспыхнувшего света и по-собачьи взвыло, а через мгновение бросилось по лестнице вниз… И бежало оно как-то неловко, нескладно, неправильно. Но на двух ногах.Признаться, от увиденного у меня подкосились ноги…Это потом, уже на следующий день, я начала рассуждать логически. Такую (да еще и не такую!) маску сейчас можно купить где угодно, это даже не очень дорого стоит. И выглядят современные маски вполне натурально, ночью увидишь — утром не проснешься. Но если некто в маске хотел меня напугать, то зачем выключал свет на лестнице? И почему убежал с воем, когда я зажгла свет? На что он надеялся, позвонив в дверь в три часа ночи? На то, что ему откроют?Произошедшее так и осталось для меня загадкой… И иногда я думаю: а вдруг это все-таки была не маска?Автор - AlexBakai

Ключевые слова: Ночь звонок в дверь темнота светильник существо

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