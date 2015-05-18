Бабуля рассказала

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:29

Bespalova Просмотров: 614 Комментарии: 6 +10 Сегодня, 16:29 by

Рассказала мне эту историю моя бабушка. Случилось с ней это, когда я маленькая была совсем (поэтому и перешла она туда, чтоб со мной сидеть). Работала она на заводе в охране, сутки через трое. На заводе есть цеха режимные, где и ночью дежурить приходилось, хоть и не работает там никто (сейчас нет такого, просто опечатывают и закрывают). Зовут ее Александра Ивановна, для нас баба Шура. Далее с ее слов:"Пришла я в 20-й цех, сижу, о своем думаю, тут звонят с главного поста: сигнализация в буфете сработала (цех - длинный корридор с будкой охраны при входе, а буфет в конце находится). Беру фонарь, иду туда, страшно, темно. Дошла, посмотрела, все нормально. Вернулась - доложила. И так раза 3. Потом слышу, телефон опять звонит, а я пошевелиться не могу, боль в груди и дышать нечем. Все слышу и вижу, а пошевелиться никак. Потом все-таки очнулась, ответила на звонок, сказала, что проверять ходила".Все бы ничего, можно бы было списать на сонный паралич от недосыпания, но...В это время дома дед мой - ярый коммунист, начальник цеха, ясное дело не верил во всякую мистику - проснулся, как от толчка. Далее с его слов:"Проснулся, смотрю... Шура стоит в углу, около телевизора, спиной ко мне. Я ей: "Ты что с суток отпросилась?". Она молчит. Я подошел и за талию ее обнял, а руки сквозь неё прошли. И пропала. В общем, до утра он на кухне просидел, пока бабушка не пришла.

Ключевые слова: Бабушка цех паралич дед авторская история

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