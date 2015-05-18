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Истории из жизни

Бабуля рассказала

Рассказала мне эту историю моя бабушка. Случилось с ней это, когда я маленькая была совсем (поэтому и перешла она туда, чтоб со мной сидеть). Работала она на заводе в охране, сутки через трое. На заводе есть цеха режимные, где и ночью дежурить приходилось, хоть и не работает там никто (сейчас нет такого, просто опечатывают и закрывают). Зовут ее Александра Ивановна, для нас баба Шура. Далее с ее слов:

"Пришла я в 20-й цех, сижу, о своем думаю, тут звонят с главного поста: сигнализация в буфете сработала (цех - длинный корридор с будкой охраны при входе, а буфет в конце находится). Беру фонарь, иду туда, страшно, темно. Дошла, посмотрела, все нормально. Вернулась - доложила. И так раза 3. Потом слышу, телефон опять звонит, а я пошевелиться не могу, боль в груди и дышать нечем. Все слышу и вижу, а пошевелиться никак. Потом все-таки очнулась, ответила на звонок, сказала, что проверять ходила".

Все бы ничего, можно бы было списать на сонный паралич от недосыпания, но...

В это время дома дед мой - ярый коммунист, начальник цеха, ясное дело не верил во всякую мистику - проснулся, как от толчка. Далее с его слов:

"Проснулся, смотрю... Шура стоит в углу, около телевизора, спиной ко мне. Я ей: "Ты что с суток отпросилась?". Она молчит. Я подошел и за талию ее обнял, а руки сквозь неё прошли. И пропала. В общем, до утра он на кухне просидел, пока бабушка не пришла.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29 by BespalovaПросмотров: 614Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Бабушка цех паралич дед авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 16:44
+1
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Комментариев: 3 724
Может быть бабушке плоховато стало, критически, оттого впала в оцепенение, связь с телом ослабла, а дух и проявился там, где ему хорошо - дома?
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 17:22
+1
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Группа: Посетители
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Публикаций: 9
Комментариев: 335
Бабулю кто то запараличил, а сам, в её обличии, отправился к деду в гости. Ой не завидую я ему. Обнял жену... Шок - это по нашему.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#3 написал: DRUID
Сегодня, 18:16
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Репутация: (207|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 112
Ого !!! А может все в СП шарохаются где вздумается.
Помните читали , как женщину душил ночью её знакомый, который в это время был на ночном дежурстве.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#4 написал: Шерри
Сегодня, 21:06
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 120
Это больше похоже на выход в Астрал. Но ситуация, не совсем понятна. Как бабушка могла подумать на сонный паралич? Во первых в те времена о СП ничего не знали, а во вторых она только до этого ходила туда обратно 3 раза. Либо рассказ автор придумал и написал в него все, что знает. Либо не дописал, что бабушка легла и уже пошевелиться не смогла, когда телефон звонил.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#5 написал: Bespalova
Сегодня, 21:39
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Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Шерри
Это больше похоже на выход в Астрал. Но ситуация, не совсем понятна. Как бабушка могла подумать на сонный паралич? Во первых в те времена о СП ничего не знали, а во вторых она только до этого ходила туда обратно 3 раза. Либо рассказ автор придумал и написал в него все, что знает. Либо не дописал, что бабушка легла и уже пошевелиться не смогла, когда телефон звонил.

Не бабушка подумала,а я послее ее рассказа,она и правда не знала что такое СП.На постах не лежат,на посту стул и стол,даже ноги не вытянешь,как бы кабинка стеклянная.Самое большее,что можно голову на руки положить,подремать.

Цитата: Мария Сайгина
Бабулю кто то запараличил, а сам, в её обличии, отправился к деду в гости. Ой не завидую я ему. Обнял жену... Шок - это по нашему.

А может и сама в астрале).Всю жизнь ревнивая(хоть повода и не было),вот и решила душа,так сказать,для успокония самой себя ,слетать глянуть ,чем дед там ночью занимаеться)))
Зарегистрирован: 5.04.2017
#6 написал: conjure one
Сегодня, 21:48
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Комментариев: 2 639
Вот это бабуля сходила сигнализацию в буфете проверить. Да и что может быть страшнее длинного темного пустого заводского коридора... Всё остальное - как по мне, так странно очень. Может статься, что вовсе и не СП, и не выход в астрал. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
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