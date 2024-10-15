Шура (продолжение)

Новость отредактировал Estellan - 15-10-2024, 23:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 146 Комментарии: 0 +1 15-10-2024, 23:12 by

Прошло два месяца, Александра Николаевна была счастлива, муж вернулся к ней. Они снова переживали медовый месяц, все было так как обещала старуха. Одно тяготило Александру расплата с ведьмой за оказанные услуги. Мысль о том, что она натворила, согласившись на условия Патрикеевны, не давали Александре Николаевне покоя. Особенно это беспокойство усилилось после того, как у нее задержались критические дни. Все еще надеясь, что это просто задержка, Александра купила в аптеке тест на беременность. Две красные полоски однозначно указывали на то, что старуха недаром ела свой хлеб. Через неделю она получила письмо. Оно пришло не через почту, нет, оно просто было воткнуто в ручку двери, квартиры в которой жила Александра Николаевна. Шура устроила форменный разнос консьержке и охраннику, которые дежурили в тот злополучный день, но все было без толку. По заявлению охраны, никто из посторонних не проходил в тот день мимо поста, а видеонаблюдение было отключен в связи с профилактическими работами. Письмо Александра сожгла не читая. Она и так знала, что там было написано. Ночью ей приснился кошмар, в нем, Патрикеевна прокрадывалась в детскую и тянула свои руки к ее девочке, которая так сладко спала в колыбельке. Девочка, твердила себе Шура наутро, у меня будет девочка. Она сходила в храм, Николы Вешнего, который был в двух шагах от их дома. Она купила там иконы и заказала освящение квартиры. Вечером должен был прийти священник.Священник оказался молодой, его звали отец Лев и Александре Николаевне было сперва не очень удобно называть его отцом, по возрасту он годился ей в сыновья, но пообщавшись с ним, она поняла, что батюшку ей послал Господь. Отец Лев освятил квартиру Александры Николаевны, исповедал, соборовал и причастил ее Святых Христовых Тайн. Впервые за все время Шура почувствовала спокойствие и защиту. Она напоила отца Льва чаем и долго не хотела отпускать его от себя. На прощание отец Лев оставил ей книгу, называемую псалтирь, которую благословил читать, как только почувствует душевное неустройство и смятение.Душевное смятение Александра Николаевна почувствовала на следующий же день, когда утром спустилась в паркинг, где к ней подошла молодая женщина прилично одетая и процедила сквозь зубы, за тобой должок, Патрикеевна ждет, и не дождавшись ответа пошла дальше, а через пару минут пронеслась мимо на черном фольксвагене. На выезде Александра Николаевна поинтересовалась чья черная машина только что выехала с паркинга, охранник сказал, что автомобиль числится за 13 квартирой. Через неделю на сотовый пришел звонок номер которого оканчивался на 666. Хриплый мужской голос сообщил Александре, что у нее должок перед Патрикеевной. Еще через неделю на подъезде к офиснику, Александра Николаевна попала в пробку. Когда она наконец смогла проехать в паркинг, то взволнованный охранник сообщил ей, что ее ждет полиция, что пробка образовалась из-за того, что с крыши здания сбросилась женщина, ее опознали как Анну Середович. Анна была ее помощницей. Услышав новость, Шура потеряла сознание, пришла в себя она в больнице. У постели дежурили отец Лев и муж Александры Николаевны. Отослав мужа за напитком, Александра все рассказала отцу Льву. Священник как мог успокоил Шуру и когда вернулся ее муж, предложил им отдохнуть у его друзей.Друзьями отца Льва оказались монахини, небольшой монастырь в глухом местечке, куда сложно оказалось добраться, тепло встретил гостей. Игуменья благословила им остановиться в небольшом домике, который принадлежал монастырю, он находился в ограде монастыря, но на некотором удалении от сестринского корпуса, игуменского домика и храма. Прежде в нем жили монастырские затворницы, но уже больше полувека, никто из сестер не отваживался брать на себя подвиг затвора и потому домик пустовал. Время от времени служа гостевым домом для редких гостей обители. Через неделю муж Александры Николаевны вернулся в город, так как бизнес требовал внимания и постоянного присутствия, а Шура с благословения отца Льва и разрешения игуменьи осталась в монастыре.Никогда прежде Александра не чувствовала себя так хорошо. Монахинь, Александра Николаевна практически не видела. Даже в храме, она молилась на балконе, куда вела лестница снаружи храма, на помазание и Причастие по благословению игуменьи, священник храма отец Петр, поднимался на балкон. Трапезу ей приносили две послушницы Вера и Любовь, они же делили ее с ней, чтобы Александре не было скучно. Нередко мать игуменья навещала ее по вечерам, и они коротали время за разговорами. Если Патрикеевна и пыталась как-то нарушить спокойствие Александры, ей это не удавалось, потому что покой затворницы берегли молитвы насельниц монастыря. Невидимым щитом молитвенные воздыхания монахинь окружали монастырь, не давая ни малейшего шанса злу проникнуть за его стены.Когда подошел срок родить, в монастырь приехала Татьяна Романовна, духовная дочь матушки игуменьи, которая в миру работала акушером гинекологом в местном перинатальном центре. Под присмотром Татьяны Романовны Шура родила девочку, здоровую, крепкую. 9 балов по шкале Апгар, заявила Татьяна Романовна, обработав новорожденную и приложив ее к маминой груди. На сороковой день малышку крестили в монастырском храме с наречением именем Аглаиды, в честь святой мученицы Аглаиды Римской, в день памяти которой она и родилась. Еще через месяц муж Александры, приехал, чтобы забрать жену и дочку домой. Провожая мать с младенцем, игуменья, которая стала крестной для Аглаиды, завернула девочку в большой красный платок работы ивановских мануфактур. Этот платок хранился в семье матушки игуменьи, по преданию он был подарен ее бабушке, блаженной Ксенией Петербуржской, в день свадьбы.Короткий зимний день клонился к закату, со сборами и провожаниями Александра с мужем и Аглаей сильно задержались и теперь муж гнал, стараясь наверстать упущенное время. Александра с малышкой сидела на заднем сиденье и была так занята рассматриванием крохи, которая спала и сопела, укутанная со всей тщательностью крестной – игуменьей. Крик мужа и визг тормозов, заставил Александру инстинктивно согнуться и прижать к себе кроху. Грохот, звон и громкий автомобильный гудок оглушили Шуру, на мгновение она потерялась. Когда пришла в себя, то почувствовала, что мерзнет, но главное она чувствовала, что мерзнет Аглая, она хотела, поднести ребенка ближе к губам, но не могла. Не было сил. Она хотела заплакать, от бессилия, но потом вспомнила наставления матери игуменьи и принялась молиться. Сознание стало меркнуть, усилия, приложенные для молитвы, словно отняли ту малую искру жизни, что еще теплилась в Александре Николаевне, но перед тем, как свет погас в ее очах, она увидела странно одетую женщину в зеленом не по росту, явно мужском пиджаке, красной застиранной юбке, и ослепительно белом платке, она подошла к машине и достала малышку.Когда матушка игуменья позвонила отцу Льву, чтобы сообщить о несчастье, постигшем Александру Николаевну и ее супруга, отец Лев был на молитве. Когда батюшка приехал в больницу, куда привезли Аглаиду, там уже была мать игуменья. Тела Александры и ее мужа, были в морге, матушка договаривалась об организации похорон.Похоронить Александру и ее мужа решено было на монастырском кладбище, оформить опеку над Аглаидой согласился отец Лев, так как никаких близких родственников ни у Александры, ни у ее мужа не оказалось. В поисках родственников погибших, отец Лев посетил родные места Александры Николаевны. Там он узнал, что в ночь гибели родителей Аглаиды, сгорел дом, в пожаре погибла пожилая женщина. Пожарные считали, что пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи…

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