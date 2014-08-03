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Страшные Арты

Арты Александра Соломина (часть3)


Трудится на ниве педагогики учителем истории и социальных дисциплин. Интересы: Гигер, Бекшинский, Хо, карандаш и бумага. Любимая музыка: Anathema, Riverside, Tiamat, Dream Theater. Фильмы: В пасти безумия, Мимикрия, Апокалипсис сегодня, Полет над гнездом кукушки. Любимые авторы:Ремарк, Вербер, Баркер, Кизи, Алан Дин Фостер, Ромен Гари, Муркок, Горький "На дне"...стихотворения Блока и Брюсова

Hichhayker

Арты Александра Соломина (часть3)

"вышел месяц из тумана..."

Арты Александра Соломина (часть3)

На марше

Арты Александра Соломина (часть3)

Lovers

Арты Александра Соломина (часть3)

Призыв

Арты Александра Соломина (часть3)

Сатурн

Арты Александра Соломина (часть3)
Арты Александра Соломина (часть3)

"cockroaches grandmother"

Арты Александра Соломина (часть3)
Арты Александра Соломина (часть3)

"Первый контакт"

Арты Александра Соломина (часть3)

"Call Of Cthulhu"

Арты Александра Соломина (часть3)

"Ouroboros"

Арты Александра Соломина (часть3)

"Battle"

Арты Александра Соломина (часть3)

"Прометей дарует людям огонь"

Арты Александра Соломина (часть3)


Автор - Tallis(Александр Соломин).
Александр Соломин арт-42.
Александр Соломин арт-41.
Источник.


Продолжение следует...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 11Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Александр Соломин художник хоррор арты

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:52
0
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Группа: Модераторы
Репутация: (9619|-4)
Публикаций: 428
Комментариев: 7 094
О! Уже и юмор появился)) Определённо повезло его ученикам!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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