Арты Александра Соломина (часть3)
Трудится на ниве педагогики учителем истории и социальных дисциплин. Интересы: Гигер, Бекшинский, Хо, карандаш и бумага. Любимая музыка: Anathema, Riverside, Tiamat, Dream Theater. Фильмы: В пасти безумия, Мимикрия, Апокалипсис сегодня, Полет над гнездом кукушки. Любимые авторы:Ремарк, Вербер, Баркер, Кизи, Алан Дин Фостер, Ромен Гари, Муркок, Горький "На дне"...стихотворения Блока и Брюсова
Hichhayker
"вышел месяц из тумана..."
На марше
Lovers
Призыв
Сатурн
"cockroaches grandmother"
"Первый контакт"
"Call Of Cthulhu"
"Ouroboros"
"Battle"
"Прометей дарует людям огонь"
Автор - Tallis(Александр Соломин).
Александр Соломин арт-42.
Александр Соломин арт-41.
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Продолжение следует...
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 11Комментарии: 1
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