Арты Александра Соломина (часть4)
Трудится на ниве педагогики учителем истории и социальных дисциплин. Интересы: Гигер, Бекшинский, Хо, карандаш и бумага. Любимая музыка: Anathema, Riverside, Tiamat, Dream Theater. Фильмы: В пасти безумия, Мимикрия, Апокалипсис сегодня, Полет над гнездом кукушки. Любимые авторы:Ремарк, Вербер, Баркер, Кизи, Алан Дин Фостер, Ромен Гари, Муркок, Горький "На дне"...стихотворения Блока и Брюсова
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Утукку
Unsuccessful call
Atlas
Manticore
Merman
Norn
Ratamahatta
infection
I can see!
guest
Утукку
Unsuccessful call
Atlas
Manticore
Merman
Norn
Ratamahatta
Автор - Tallis(Александр Соломин).
Александр Соломин арт-40.
Александр Соломин арт-39.
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Продолжение следует...
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 17Комментарии: 1
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