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Страшные Арты

Арты Александра Соломина (часть4)

Трудится на ниве педагогики учителем истории и социальных дисциплин. Интересы: Гигер, Бекшинский, Хо, карандаш и бумага. Любимая музыка: Anathema, Riverside, Tiamat, Dream Theater. Фильмы: В пасти безумия, Мимикрия, Апокалипсис сегодня, Полет над гнездом кукушки. Любимые авторы:Ремарк, Вербер, Баркер, Кизи, Алан Дин Фостер, Ромен Гари, Муркок, Горький "На дне"...стихотворения Блока и Брюсова

infection

Арты Александра Соломина (часть4)
Арты Александра Соломина (часть4)

I can see!

Арты Александра Соломина (часть4)

guest

Арты Александра Соломина (часть4)

Утукку

Арты Александра Соломина (часть4)
Арты Александра Соломина (часть4)

Unsuccessful call

Арты Александра Соломина (часть4)
Арты Александра Соломина (часть4)

Atlas

Арты Александра Соломина (часть4)
Арты Александра Соломина (часть4)

Manticore

Арты Александра Соломина (часть4)

Merman

Арты Александра Соломина (часть4)

Norn

Арты Александра Соломина (часть4)

Ratamahatta

Арты Александра Соломина (часть4)


Автор - Tallis(Александр Соломин).
Александр Соломин арт-40.
Александр Соломин арт-39.
Источник.


Продолжение следует...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 17Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Александр Соломин художник хоррор арты

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:56
0
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Группа: Модераторы
Репутация: (9619|-4)
Публикаций: 428
Комментариев: 7 094
Вот этот чудик понравился

Таких я ещё не встречала))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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