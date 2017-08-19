Сказочные иллюстрации Александра Янссона

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:21

FataMorgana Просмотров: 19 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 20:21 by

Творчество шведского художника-иллюстратора Александра Янссона (Alexander Jansson) настолько неподражаемо, что поражает с первого взгляда своей неординарностью и волшебством. В его работах оживают невероятные сюжеты и эпизоды из жизни загадочных существ, живущих в ирреальных мирах, населённых дивными созданиями. И, несмотря на то, что некоторые иллюстрации временами мрачные и таинственно-мистические это не помешало им не только обрести огромную армию поклонников на просторах сети Интернет, но и занять не последнее место в душах людей. Итак, пришло время отложить дела в сторонку и отправиться в увлекательное путешествие по сказочной стране, полной тайн, загадок и чудес.

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