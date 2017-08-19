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Страшные Арты

Сказочные иллюстрации Александра Янссона

Творчество шведского художника-иллюстратора Александра Янссона (Alexander Jansson) настолько неподражаемо, что поражает с первого взгляда своей неординарностью и волшебством. В его работах оживают невероятные сюжеты и эпизоды из жизни загадочных существ, живущих в ирреальных мирах, населённых дивными созданиями. И, несмотря на то, что некоторые иллюстрации временами мрачные и таинственно-мистические это не помешало им не только обрести огромную армию поклонников на просторах сети Интернет, но и занять не последнее место в душах людей. Итак, пришло время отложить дела в сторонку и отправиться в увлекательное путешествие по сказочной стране, полной тайн, загадок и чудес.

Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Спи, мой таинственный зверь
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Бродячий город
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Ночь загадочных чудес
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Приглашение в сон
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Волшебный поезд
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Чудо-юдо
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Живое дерево
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Полет на крыльях тьмы
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Дом, в котором живет время
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Спящий дом
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Сова, продающая мороженое
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Метель
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Доктор Блюминар и его волшебный летающий стол
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Монстры в летающей шляпе
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Осень
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Даже монстры иногда должны купаться
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Однажды вечером им стало скучно и они решили ненадолго поменяться местами
Сказочные иллюстрации Александра Янссона
Сказочная пряжа

Источник №1.
Источник №2.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:21
Сегодня, 20:21 by FataMorganaПросмотров: 19Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Мистика сказки арты художник

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:32
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (1486|0)
Публикаций: 620
Комментариев: 6 385
Увлекательное путешествие по сказочной стране, полной тайн, загадок и чудес. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#2 написал: Летяга
Сегодня, 20:49
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9638|-4)
Публикаций: 438
Комментариев: 7 126
Совершенно сказочные картины!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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