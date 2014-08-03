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Страшные Арты

Арты Александра Соломина (часть2)


Трудится на ниве педагогики учителем истории и социальных дисциплин. Интересы: Гигер, Бекшинский, Хо, карандаш и бумага. Любимая музыка: Anathema, Riverside, Tiamat, Dream Theater. Фильмы: В пасти безумия, Мимикрия, Апокалипсис сегодня, Полет над гнездом кукушки. Любимые авторы:Ремарк, Вербер, Баркер, Кизи, Алан Дин Фостер, Ромен Гари, Муркок, Горький "На дне"...стихотворения Блока и Брюсова

Хребты безумия

Арты Александра Соломина (часть2)
Арты Александра Соломина (часть2)
Арты Александра Соломина (часть2)

Яма मौत

Арты Александра Соломина (часть2)

A bad spell

Арты Александра Соломина (часть2)
Арты Александра Соломина (часть2)
Арты Александра Соломина (часть2)

IT

Арты Александра Соломина (часть2)

chimera

Арты Александра Соломина (часть2)

Beowulf and Grendel

Арты Александра Соломина (часть2)
Арты Александра Соломина (часть2)

Chance meeting

Арты Александра Соломина (часть2)
Арты Александра Соломина (часть2)

Hide and Seek

Арты Александра Соломина (часть2)
Арты Александра Соломина (часть2)

Bishop

Арты Александра Соломина (часть2)

Shaman

Арты Александра Соломина (часть2)


Арты Александра Соломина (часть2)
Арты Александра Соломина (часть2)


Автор - Tallis(Александр Соломин).
Александр Соломин арт-44.
Александр Соломин арт-43.
Источник.


Продолжение следует...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 17Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Александр Соломин художник хоррор арты

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:08
+1
Онлайн
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Публикаций: 428
Комментариев: 7 094
Для любителя - весьма достойно. Некоторые работы сделают честь и иному профессионалу))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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