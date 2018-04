Арты Александра Соломина. Часть 6

Трудится на ниве педагогики учителем истории и социальных дисциплин. Интересы: Гигер, Бекшинский, Хо, карандаш и бумага. Любимая музыка: Anathema, Riverside, Tiamat, Dream Theater. Фильмы: В пасти безумия, Мимикрия, Апокалипсис сегодня, Полет над гнездом кукушки. Любимые авторы:Ремарк, Вербер, Баркер, Кизи, Алан Дин Фостер, Ромен Гари, Муркок, Горький "На дне"...стихотворения Блока и Брюсова.antropophagosNew Crobuzon (вольная интерпретация Ткача)Class of 1999He stole the moon!TVPriest of the swarmAlien OceannekrogolemFenrirLuciferkill the dragonincubusKeeper of the crystalWhat?InnsmouthPageharvestoblivion [/center]Автор - Tallis (Александр Соломин).

