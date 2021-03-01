Папа-брат

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:42

mad_billy Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:42 by

Сильный ветер кружил снежные хлопья. Под его натиском поскрипывали редкие мёртвые деревья. Скопившиеся за десятилетия сугробы, скрывали их почти полностью. Подле одного из деревьев какой-то зверёк вырыл нору, но сейчас она пустовала. От хозяина осталось лишь пятнышко мутного льда у входа в нору…Сквозь вой ветра прорывался другой звук – шаги. Три силуэта в дутых куртках двигались по снежной дюне, скрипя лыжами. Лидер группы остановился и приставил к глазам бинокль. В его огромных линзах отразились надвигающиеся с запада тучи. Они летели быстро, словно волна, готовая вот-вот накрыть всё вокруг.- Да, как я и думал. Буря, - сказал Артём, возвращая прибор в сумку. – Нужно срочно искать укрытие!- Там! – один из его спутников вскинул руку на север.Из-за ближайшего холма поднимался неплотный столб белого дыма. Не сговариваясь, группа двинулась к нему в надежде напроситься на ночлег. Никого из них не смутило, что на картах здесь не отмечено человеческого жилья…Взобравшись на возвышенность, они увидели одинокий дом посреди заснеженного поля. Снег вокруг был порядком утоптан. Сбоку к дому пристроился дровяник. Надвигались сумерки, и оттого было ясно видно, что в окнах горел свет. Буря близилась. Крепчающие порывы ветра уже норовили сорвать с путников капюшоны и шапки.Спустившись, Артём первым подошёл к двери и постучал. По ту сторону раздались тяжёлые шаги.- Кто там? – спросили изнутри.- Мы путешественники. Нам нужно укрыться от бури.Спустя несколько секунд тишины послышался ответ.- А вы хорошие люди?Вопрос был странным, но мужчина не растерялся.- Конечно!Дверь скрипнула. В лучах заката показалось непропорциональное мужское лицо, покрытие синяками и ссадинами.- Проходите, - промычал незнакомец.Его вид смутил гостей, но тучи, уже нависшие над домом, загнали их внутрь. В прихожей они скинули куртки – дом был натоплен жарко. Артём оглянулся на своих товарищей.Первого, того, что заметил дым, звали Пётр. Он же был самым старым в группе. Из-под шапки показались длинные седые волосы, а шарф обнажил отросшую бороду. На нём лежала должность картографа.Вторая стянула капюшон и маску, взмахнув копной рыжих волос. Её звали Анна. Она приходилась внучкой Петру и ушла в поход по своей инициативе, желая пойти по стопам деда.Хозяин разглядывал их на странность непринуждённым взглядом. Приглядевшись, Артём сразу заметил отвисшую губу, малый объём черепа и другие признаки умственной неполноценности. Но как такой человек смог выжить в снежной пустоши?- А как вас зовут? – произнёс мужчина, всё так же тупо глядя на них.- Что ж… я – Артём. Я тут главный.- Нет, - незнакомец насупился. – Папа-брат главный. Ты не главный.- Что? – спросила за всех Анна.- Вы гости! Вы не главные! Папа-брат главный, а вы нет! – разжевал незнакомец, будто отсталыми были его собеседники.- Кто такой папа-брат? – перефразировал Пётр.- Папа-брат это… главный, - сказал дебил, задумавшись.Троица переглянулась. Ситуация была неожиданной, и никто не знал, как поступить.- А как тебя зовут? – поинтересовалась вдруг Анна.- Я… э-э-э… Петя…- О, тёска! – Пётр дружелюбно ухмыльнулся.- Тё-ска, - мужчина улыбнулся, не до конца переварив новое слово. – А вы… голодные?- Да, - ответили они почти хором.Раздобревший хозяин повлёк их в соседнюю комнату, выполнявшую все функции разом. По углам ютились кровати, у двери примостилась печь, в центре стоял стол. Воздух вкусно пах мясом.- Садитесь, - Петя радушно подтолкнул новых друзей к столу.Сам он бросился к печи и стал разливать по тарелкам похлёбку из старого чугунка. Уже скоро начался ужин. Гости ели быстро и с удовольствием. Петя лишь наблюдал. Судя по комплекции, он в принципе ел не часто.Анна закончила первой и сразу решила увлечь его разговором.- А как ты тут живёшь?- Обычно… Папа-брат приносят мясо. Я варю. Мы едим. Я убираю и жгу печь. Папа-брат уходят за мясом.- А сколько вы тут живёте?Мужчина попытался сосчитать на пальцах, но скоро сбился и оставил вопрос без ответа. Он устремил взгляд в окно. Снаружи уже вовсю бесчинствовал буран.- Папа-брат скоро придут. Спрятаться надо, - задумчиво произнёс Петя.Анна вопросительно свела брови. Заметив это, дебил продолжил.- Папа-брат не любят плохих людей. И хороших. Никого не любят… - в его неразумных глазах сверкнула грусть.Вдруг раздался стук в дверь. Сильный, настойчивый. Неразборчивая речь донеслась снаружи.- Скорее прячьтесь! – Петя спрыгнул со стула и поднял крышку подпола. – Скорее!Растерянные люди не придумали ничего лучше, чем повиноваться. Уж слишком искренний страх застыл в глазах их нового знакомого.Люк захлопнулся, погрузив подвал в темноту. Лишь узкие полосы света озаряли помещение высотой в полтора метра. Здесь лежали какие-то древние консервы, галеты и прочие припасы, а также огромное количество запылившихся проводов и радиодеталей. Очевидно, тот, кто жил здесь до Пети, готовился к концу света задолго до его наступления.Пока мужчины оглядывались, Анна припала ухом к потолку. Сверху раздался скрип двери и грубый мужской голос.- Ну и ну. Буря, самая настоящая. Думал, не дойду.- А мясо… принесли?- Да, да, шалопай. На улице в снег закопал. Завтра резать будем…Настала тревожная тишина. Каким-то внутренним чутьём девушка ощутила – что-то пошло не так.- А чьи это куртки? – голос Папа-брата жутко переменился, стал почти замогильным.- Это… ну… э-э-э…- Врать нехорошо, Петя, очень нехорошо.- Я знаю…- Так говори! – незнакомец вдруг взорвался.Послышался удар. Петя упал на пол и захныкал. Анна сочувственно попыталась разглядеть его сквозь щель в половице, но не смогла.- Говори! Говори! – мужчина кричал неразборчиво, будто он захлёбывался слюной.Послышалось ещё два удара. Петя заплакал, но силился что-то сказать сквозь слёзы.- Говори, придурок!«Никого не любит», - сразу припомнила девушка. Это нужно было прекратить. Не долог час, как этот Папа-брат забьёт бедолагу. Анна уже подорвалась, чтобы поднять люк и вступиться, как вдруг ей на глаза попался Пётр. Старик приставил палец к губам и поманил её пальцем. За ним был узкий коридор, вырытый в мёрзлой земле. В конце лаза дрожал жёлтый свет и виднелся силуэт Артёма.Старик пополз вперёд, а девушка последовала за ним, озираясь каждый раз, когда новый удар сотрясал воздух.Тоннель был небольшим – всего три метра – но проползти его на карачках, не отморозив все обнажённые части тела, было настоящим испытанием. И, оказавшись внизу, Анна ещё больше пожалела, что последовала за любимым дедулей.Лаз выходил в небольшую круглую комнату. Потолок держали опоры из трухлявых досок. Вдоль стен стояли табуретки и столики, заваленные ржавыми ножами, серпами, скальпелями и прочими инструментами, на которые даже смотреть было больно. Застывшие тёмно-багровые пятна на полу и стенах лишь подтверждали догадку. Обратив взгляд в середину пыточной, Анна чуть не закричала.В середине стоял большой стул, сколоченный вручную. На подлокотниках и ножках были ремни, над спинкой свисала воронка с длинной трубкой. В кресле сидел женский скелет в изодранном платье. Трубка входила в рот и заканчивалась там, где при жизни был желудок. Анна осела на пол.- Куда мы попали? – спросила она сипло.- Не знаю, но нужно выбираться, - Артём решительно направился к выходу. – Сейчас только…Оглушительным эхом раздался хлопок. Артём, уже вставший на четвереньки, завалился на бок. Его лицо превратилось в сплошную кровавую дыру.- Так-так-так, - донеслось из тоннеля. – Кто-то решил проведать мамочку.Как чёрт из табакерки, из лаза показался он. Анна заорала во всё горло. На неё уставилось лицо, искажённое жуткой улыбкой. Казалось, губы урода растягивали чьи-то невидимые пальцы. Зловеще прищуренные глаза сверкали в свете свечи, как два рубина. У нормального человека не могло быть глаз с красными радужками. В громадной лапе чудовище сжимало ружьё.Пётр не растерялся. Тяжёлый, видавший виды валенок обрушился на затылок убийцы. С недюжинной силой старик вынул урода из лаза и отбросил к ножкам ужасного стула.- Беги! – крикнул он, толкая внучку в тоннель.Дважды повторять было не надо. Во весь опор она поползла вверх. Лишь раз она оглянулась в надежде, что дедушка уже лезет за ней. Но стоило ей остановиться, как снизу громыхнул ещё один выстрел. От него она поползла лишь быстрее и уже скоро оказалась в обычном подвале. С кошачьей грацией девушка выпрыгнула в дом и захлопнула люк.Она сразу встретилась взглядом с Петей. Мужчина лежал на полу, обхватив себя руками. Всё его лицо было измазано кровью из разбитой губы.- М-м-м… - простонал он, обливаясь слезами.Анна бросилась к нему и помогла встать. Бедняга крепко взял её за плечи и выпрямился.- Не бойся. Не бойся… мы уйдём… далеко. Он нас не найдёт!- Правда? – прорыдал дебил.- Правда! Правда, конечно! Пошли!Петя доверчиво последовал за ней. В прихожей они уже начали одеваться, но мужчина вдруг вскрикнул. Бросив взгляд, Анна поняла, что случилось. Изувер сломал ему руку, и он не мог самостоятельно надеть куртку. С материнской заботливостью девушка помогла ему натянуть рукав и тут же потащила за собой, забыв про всё на свете.Они выскочили на крыльцо, нацепили лыжи и бросились бежать. Им было всё равно, что уже сгустилась ночь, а холод стал невыносимым. Надежда, что им удастся сбежать, грела лучше любого очага.То и дело Анна оглядывалась на своего спутника. Несмотря на неполноценность, Петя быстро приспособился и переставлял лыжи, как заядлый спортсмен. Это радовало.Они отдалились уже метров на десять, когда из избы показался чёрный силуэт. Девушка без труда разглядела жутко улыбающееся лицо. Петя испуганно заскулил и заторопился. Папа-брат бросился в погоню. Он нырял в сугробы и скоро провалился по пояс, но каким-то образом не сбавлял обороты. В руках он сжимал огромный топор.- Проклятый вёрткий дед! Все патроны перевёл! – слышались его вопли. – Ну ничего! Вас нагоню, оба получите!И его угрозы были близки к исполнению. Каким-то чудом он приближался. Это точно был не человек.Вдруг Петя споткнулся. Он перевернулся через голову и провалился в снег. Анна хотела помочь, но он закричал:- Убегай! Убегай!Было сложно подчиниться. Ещё никогда Анна не видела смерти двух людей за раз, и третья бы окончательно сломала её. Но выбора не было. Стоило ей подойти, как Петя зачерпнул горсть снега и швырнул ей в лицо. И она рванула прочь, внутри терзая себя за трусость. Слёзы замерзали на её лице.Она снова оглянулась и вскрикнула. Папа-брат настиг Петю. Он махал топором безрассудно, но метко. Кровавая звезда распласталась на снегу. Петя кричал несколько секунд, а потом затих. Остановился и убийца. Он уставился прямо на неё и вдруг снова начал преследовать.С ужасом девушка бросилась бежать. Лыжи, как назло, всё хуже скользили. Она буквально спиной чувствовала, как чудовище подбегает всё ближе. И вдруг железная хватка сжала её капюшон. Она упала. Над ней нависла жуткая харя, перемазанная кровью. Несколько капель упало на её губы. Рот наполнился вкусом железа.Вдруг ночную тьму огласил жуткий визг. Они оба застыли в нерешительности. Их настигла одна и та же мысль.Что-то большое приземлилось неподалёку от них. Папа-брат и Анна одновременно уставились в одну сторону. Свет луны, ненадолго выглянувшей из-за туч, озарил нечто. Два чёрных глаза на стебельках пронзали жертв взглядом. Из разверстой пасти стекала мутная слюна. Шесть крыльев встряхивались, очищаясь от налипшего снега. Это была она – зловещая, почти легендарная Морозь, ледяной жнец.Анна сама не верила, что видит её. Она лишь слышала рассказы торговцев об ужасной летающей твари, обращающей людей в лёд. С детства её мучили кошмары, в которых это чудовище представало в самых разных формах. Но его реальный облик превзошёл их все.Папа-брат вдруг дёрнулся. Пасть твари раскрылась, выпуская белую струю. Раздался крик боли и громкий мат.- Ах ты мразь!Обезумев окончательно, маньяк бросился прямо на тварь. Надеясь, что она насытится одним человеком, Анна соскреблась, вытащила из снега лыжи и помчалась дальше. Над её головой пронёсся неясный силуэт. Через мгновение возле первой Морози опустилась вторая. Анна даже не посмотрела в их сторону. Уж слишком жутким был их вид.Ей вслед доносились крик и визг тварей вперемешку с отборным матом. Бойня, судя по звукам, была в самом разгаре, когда всё резко стихло. От неожиданности девушка остановилась и обернулась. Зря…Как только луна снова одарила землю мимолётным светом, она увидела его. Папа-брат стоял на бархане, всё так же сжимая в руке топор. Его одежда была изорвана, а лицо почернело от крови. Но как? Как один человека мог убить двух тварей, одной из которых хватило на целый караван? «Это не человек», - в который раз подумала Анна.Папа-брат бросился вперёд. Словно волк, он ловко «плыл» в снегу. Анна не успела ничего сделать. Она выбилась из сил, мышцы задубели. В считанные мгновения чудовище в человеческом облике нагнало её. Тяжёлый обух топора обрушился на голову девушки, лишая её чувств…Она пришла в себя позже. Жуткая тошнота разбудила её. Она сдавленно вскрикнула. В её рот была вставлена воронка. Она чувствовала мягкую трубку, уходящую в её пищевод. Жуткая картина собралась воедино.С задранной головой это было сложно сделать, но она огляделась. Да, это был тот самый подвал. Тот самый, ужасный подвал, где уже нашла свою смерть другая женщина.Вдруг в поле её зрения появилось улыбающееся лицо. Кожа убийцы побледнела, как при обморожении. Правый глаз скрывал неровный кусок ткани. Папа-брат поправил повязку крюком на месте левой руки. Протез был наспех скручен из какой-то проволоки. Видимо, Морози всё же потрепали его.- Доброе утро, любимая, - прошептал он почти ласково. – Можешь не отвечать. Не сможешь. Поди, у тебя много вопросов. Но сначала завтрак!Папа-брат взял со столика таз с какой-то жижей, напоминающей жидкий фарш. Лёгким движением он опрокинул блюдце в воронку. Анна ощутила, как пища провалилась прямиком в её желудок. Тёплая масса коснулась его стенок и противно обволокла их.- Ну как? Наелась? – урод снова сел на стул и стал разглядывать пленницу. – Теперь можно и поговорить. Я – Ганс. Конечно, ты можешь знать меня под другим именем. Тем, которым меня звал этот имбецил. Но его теперь нет. Благодаря тебе. А жаль – готовил он отменно. Мама бы им гордилась. Что? Да, это её комната. Уютненько тут, правда? Когда-то она жила наверху со своим братом. Потом начался весь это пи… прошу прощения, конец света. И они остались здесь. А потом родился я. Они меня не любили, звали «противоестественным». Вот и дозвались. Папку я пришиб, когда мне было пятнадцать. Колол дрова и «случайно» тюк топором! Эх, топоры – лучшее изобретение человечества. На всё годятся…Ганс мечтательно уставился в потолок. Анна что-то промычала, и это вернуло его в реальность.- Что-что? Что было с мамой? Да ничего особенного. Я сделал эту комнату и поселил её тут. Она злилась, что я убил её брата, и пришлось её… сдержать. А потом родился Петька. Года через два. Славный был парнишка, жаль тупой. Всё-таки, мама была нездоровая. Как тут другой кто-то родится? Пыталась она ещё много раз, но ничто не вышло. А мне помощники нужны, знаешь ли.Изувер приблизился к ней. Острый нос втянул её запах. Его зрачки расширились.- Надеюсь, ты не против сделать мне новых.Он усмехнулся и нежно прикоснулся к её плечу…

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