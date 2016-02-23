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Стихи

Волчица

Звёздная ночь. Тихо падает снег,
На земле он узоры рисует,
Тёмной точкой ползёт по нему человек,
Провалиться в сугробы рискует...

Дикий холод, как будто прилипший к костям,
Не щадит никого страшный север,
Смерть и голод несёт он забредшим гостям,
Он безжалостен в праведном гневе!

Экспедиция, вторгшись в владенья его,
Что-то пристально, рьяно искала,
Все под коркой лежат, трупы их замело,
Лишь девчонка судьбы избежала...

Но не справиться ей с её душащим сном,
Не стереть снегом с глаз ей усталость,
А она всё ползёт, думая об одном:
"Я не сдамся, осталось лишь малость"...

Где-то там вдалеке сквозь великий буран,
Ей мерещится дома окошко...
Где горит яркий свет, что рассудка обман,
И не слушает больше ладошка -

Снега не зачерпнуть, им лицо не умыть,
И нещадно слипаются веки,
Никому никогда север не победить!
Здесь нет жизни. Лишь холод и муки...

Север верх одержал, спит в сугробе она,
Завизжала от радости вьюга,
Замерзает в снегу в лапах вечного сна,
Что надёжным ей кажется другом...

А за сценой немой наблюдали глаза,
Волк лежал под заснеженной ёлкой,
По девичьей щеке покатилась слеза,
И, замерзнув, кольнула иголкой...

Он давно её ждал, есть в глазах её страсть,
Она борется, как дьяволица!
Он тихонько к ней шёл, то скалясь, то кружась,
В ней есть всё, чтоб его стать волчицей...

Как стрела он напал и её укусил,
Кровь забегала быстро по венам,
И теперь она с ним, он её изменил,
Вырвал сердце с холодного плена...

Вот очнулась она, холод ей нипочем,
Лишь не помнит, как здесь оказалась,
И бегут по сугробам бок о бок вдвоём,
Им неведома даже усталость...

Тихо падает снег на её чёрный нос,
Вьюга, воя, безумно кружится,
А под елью лежит, побеждая мороз,
Старый волк со своею волчицей...

Волчица

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:47
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:47 by QustoПросмотров: 11Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Север волчица снег авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:49
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2866|0)
Публикаций: 267
Комментариев: 1 652
На началах я немного споткнулась, но скажу, что описания очень яркие и живые. Картина четко вырисовывается в голове от каждой строчки, потому немного сбитый ритм не портит картину.

А волк - молодец. Дал девочке шанс жить, пущай и так.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Qusto
Сегодня, 14:02
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (449|0)
Публикаций: 235
Комментариев: 1 993
Цитата: Lynx
На началах я немного споткнулась


А где конкретно?
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#3 написал: Lynx
Сегодня, 14:07
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2866|0)
Публикаций: 267
Комментариев: 1 652
Экспедиция, вторгшись в владенья его

Здесь можно споткнуться, читая первый раз. Очень много согласных, но это мое мнение. Может, кому и хорошо прочтется.

И здесь:
Но не справиться ей с её душащим сном

Я думаю, что "с ее" лишнее. Хорошо читается "Но не справиться ей с удушающим сном". И так ясно, что сон - ее)
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
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