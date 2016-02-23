ВолчицаЗвёздная ночь. Тихо падает снег,
На земле он узоры рисует,
Тёмной точкой ползёт по нему человек,
Провалиться в сугробы рискует...
Дикий холод, как будто прилипший к костям,
Не щадит никого страшный север,
Смерть и голод несёт он забредшим гостям,
Он безжалостен в праведном гневе!
Экспедиция, вторгшись в владенья его,
Что-то пристально, рьяно искала,
Все под коркой лежат, трупы их замело,
Лишь девчонка судьбы избежала...
Но не справиться ей с её душащим сном,
Не стереть снегом с глаз ей усталость,
А она всё ползёт, думая об одном:
"Я не сдамся, осталось лишь малость"...
Где-то там вдалеке сквозь великий буран,
Ей мерещится дома окошко...
Где горит яркий свет, что рассудка обман,
И не слушает больше ладошка -
Снега не зачерпнуть, им лицо не умыть,
И нещадно слипаются веки,
Никому никогда север не победить!
Здесь нет жизни. Лишь холод и муки...
Север верх одержал, спит в сугробе она,
Завизжала от радости вьюга,
Замерзает в снегу в лапах вечного сна,
Что надёжным ей кажется другом...
А за сценой немой наблюдали глаза,
Волк лежал под заснеженной ёлкой,
По девичьей щеке покатилась слеза,
И, замерзнув, кольнула иголкой...
Он давно её ждал, есть в глазах её страсть,
Она борется, как дьяволица!
Он тихонько к ней шёл, то скалясь, то кружась,
В ней есть всё, чтоб его стать волчицей...
Как стрела он напал и её укусил,
Кровь забегала быстро по венам,
И теперь она с ним, он её изменил,
Вырвал сердце с холодного плена...
Вот очнулась она, холод ей нипочем,
Лишь не помнит, как здесь оказалась,
И бегут по сугробам бок о бок вдвоём,
Им неведома даже усталость...
Тихо падает снег на её чёрный нос,
Вьюга, воя, безумно кружится,
А под елью лежит, побеждая мороз,
Старый волк со своею волчицей...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:47
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:47 by QustoПросмотров: 11Комментарии: 3
Ключевые слова: Север волчица снег авторский стих