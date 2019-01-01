Санта Муэрте. Глава 6

Глава 6. Самая желанная жертва

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:23

Nik_dk Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:23 by

— Эдуардо? Эдуардо, проснись! — склонившись над распростёршимся на полу Риверой, Жанин взволнованно трясла его за плечо.Рядом с ней на колени опустился Роланд и с тревогой вглядывался в искажённое болью лицо друга. Кайли не смогла подойти ближе, оставшись за спиной Жанин, как и Гарретт — тот отбирал книгу у смущённого и растерянного Игона.— Что здесь случилось, пока нас не было? — вскинулся Джексон, пока Жанин безуспешно тормошила Эдуардо.— Я скажу, — нехорошим тоном протянул Гарретт, потрясая книгой, и Кайли схватила его за руку:— Гарретт, подожди!— Он всего лишь попросил меня о помощи, — попытался оправдаться Игон, почувствовав на себе их взгляды. — Он хотел вспомнить и...— Эта книга! — Кайли выхватила её из рук Миллера. — Я принесла её, думая, что мы сможем помочь Брайану!— Да, а вместо этого мы ещё и Эдуардо усыпили, — мрачно ответил Гарретт, и все невольно взглянули на Риверу, который, так и не открыв глаз, пребывал в каком-то жутком кошмаре.На мгновение Кайли показалось, что с Эдуардо случилось то же, что и остальными жертвами, но только как? Когда это могло произойти? Игон же был с ним всё время, он бы ничего подобного не допустил... и потому Кайли вздохнула с облегчением, когда Эдуардо, слабо застонав, приоткрыл глаза.— Приятель, ты как? — Роланд озабоченно склонился над Эдуардо и только дотронулся до его плеча, когда тот шарахнулся в сторону. — Эй, спокойней! Я ведь ничего не сделал!— И не надо, — с трудом выдохнул Ривера. Он ещё не до конца пришёл в себя: то и дело щурился, пытаясь понять, где он находится, но тяжёлый камень вины уже упал с плеч Кайли. — Я в порядке. В порядке.— Оно и видно, — Жанин поджала губы. — Что вы здесь устроили? Ты нас всех здорово перепугал.— Я... ну... — Ривера замялся и неожиданно бросил странный взгляд на Игона. — Я просто хотел вспомнить. Карлос сегодня говорил так, словно слышал об этом призраке раньше, и я хотел знать, так это или нет.Его глаза бегали из стороны в сторону. Опустив голову, Эдуардо говорил всё тише и тише, и Кайли не знала, стоит ли ему верить. Прежде никто ещё из них не видел Риверу таким расклеившимся и разбитым... Даже когда его племянник Кевин убежал ловить призрака, которого сам же и выпустил, когда Карлос обвинил в этом брата, Эдуардо опустил плечи, но не сдался. А здесь... тот парень, который сидел перед ними на полу и ерошил волосы (как же Кайли боялась, что они станут седыми, как у всех жертв!), не был Эдуардо Риверой. Он был кем угодно, но только не тем Эдуардо, которого она знала.Вот только после всего произошедшего, если Эдуардо и вправду решил погрузиться в воспоминания о своём самом страшном дне... Какое счастье, что он всё-таки смог вернуться.— Ну и? Так это или нет? — повторил его слова Гарретт.Снова пауза, словно Эдуардо пытался решить, что сказать, чтобы от него отстали.— Нет. Я его не увидел. Карлос, наверное... перепутал.Кайли невольно переглянулась с Гарреттом, но промолчала. Если уж Эдуардо решил им ничего не говорить, спором они ничего не добьются, а сделают только хуже.— Тебе следует думать об этом как можно меньше, — Жанин сочувственно потрепала его по плечу, и, как ни странно, Ривера никак не отреагировал. — Вставай, пойдём, я тебе сделаю сладкий чай... Помню-помню, ты любишь кофе, но чай поможет, поверь мне. Может, даже сэндвичи остались, если Лизун их не уничтожил.— Не надо, — слабым голосом ответил Эдуардо, но на его возражения не обратили внимания.— Ну, — обманчиво спокойным тоном произнёс Миллер, когда закрылась дверь за Эдуардо и Жанин. — Кто-нибудь верит ему? — в ответ Кайли с Роландом синхронно покачали головами.Они едва успели выпытать у Игона подробности произошедшего, когда Жанин неслышно проскользнула обратно в комнату.— Можете не волноваться, я дала ему снотворное, двойную дозу. До утра он не проснётся.— Это хорошо, — растерянно сказал Игон и удивлённо заморгал, когда Мелнитц встала перед ним, уперев руки в бока. — Жа-жанин, что это значит?— Это я бы хотела знать, что означает всё здесь произошедшее? Эдуардо всего трясёт, что ты с ним сделал, Игон?— Прекрати, Жанин, не надо шуметь, — Кайли с трудом удалось заставить её понизить голос. В гневе Мелнитц была страшна, а тут она и вовсе походила на мать, закрывавшую собой своего ребёнка. — Игон сделал это по просьбе Эдуардо.— Это я слышала. Я хочу знать, почему Игон не отговорил его от этой затеи, она слишком опасна!На взгляд Кайли, Жанин преувеличивала. Эдуардо ведь не пострадал... физически. Другое дело, что он пережил, если действительно вспомнил день смерти своего отца. Кайли поёжилась от внезапно накатившего холода. Какая это должна быть боль? Что Эдуардо сейчас чувствует? Что же такое вспомнил, что не захотел рассказывать им?После двух неловких ситуаций Кайли побоялась подходить к нему снова. Конечно, глупо спрашивать, всё ли в порядке, после того, как Карлос его едва не избил... Но разве она могла сделать что-то другое? Все они, его друзья, — что они сейчас могут сделать? Ничего.— Игон, что мы можем сейчас... — только начала она, однако Игон со вздохом ответил:— Ждать. Мне жаль, но это единственное, чем мы можем помочь. Его личная жизнь — это не то, куда мы могли бы соваться.— Я так и знал, — выплюнул Гаррет, когда они с Кайли и Роландом вышли из комнаты. — Ждать, ждать, что нам ещё остаётся! Ненавижу ждать!— Эдуардо ты этим всё равно не поможешь, — тихо ответила Гриффин и резко замолчала. Можно подумать, она смогла бы предложить другой выход. — Вряд ли мы вообще сможем помочь. Для этого хотя бы надо знать, что он чувствует.— Ничего хорошего, — Роланд потёр подбородок, — думаю, лучшее, что мы можем сделать — как можно меньше напоминать ему о случившемся. Жанин права. Наверное, ему даже не стоит ехать с нами, если снова поступит вызов...***— Нет, — решительно ответил Эдуардо, едва Роланд заикнулся о том, а не остаться ли ему в Пожарной башне. — И не подумаю.— Но ты себя плохо чувствуешь, — начала было Кайли, но тут же умолкла под его тяжёлым взглядом.— Я здесь не останусь один, — повторил Ривера, выделив голосом последнее слово. — Я в порядке, со мной ничего не случилось. И потом, — он мрачно усмехнулся, — как вы собираетесь ловить Кошмара, если сами его увидеть не можете?— Как-нибудь справимся, — хмыкнул Гарретт.— Просто дайте мне пару минут, — буркнул Эдуардо напоследок, когда друзья, хмурые и явно сомневающиеся, уже выходили из гостиной. С ним остался один Лизун, круживший над потолком, чтобы не мешать. Призрак чувствовал, что происходило что-то плохое, но вряд ли понимал, что именно. — Я сам знаю, что мне там не место, — негромко сказал ему Ривера, — но этот призрак убил моего отца. Я не могу позволить ему просто так уйти.В сне без сновидений он забылся часов на десять, не меньше. Ещё когда Жанин с фальшивой улыбкой наливала ему чай, Эдуардо сообразил, что где-то был подвох, но обречённо сдался. Снотворное подарило сон без сновидений, спасительную непроглядную черноту, позволило забыться, не вспоминая ни о призраке, ни об отце, ни о чём другом.Вчера перед тем, как провести с Игоном тот жуткий эксперимент, Эдуардо легкомысленно решил, что потом определится, как поступить с открывшейся правдой. А теперь он просто не знал, что делать с этим открытием, со знанием того, что отец умер, защищая его от призрака. С тем, что этот призрак забрал счастье его семьи. Как вообще жить с этим? Когда Эдуардо только пришёл в себя и понял, что друзья против его воли всё же вмешались, то тут же решил молчать, скрывать всё так долго, как только возможно. Жалость ребят была ему не нужна. Говорить и сочувствовать нелегко, но слова и сочувствие ничего не изменят. Даже жалость Кайли не поможет понять, что же делать.Но когда Гриффин разбудила его перед самым выездом, и Эдуардо с трудом сфокусировал взгляд на её взволнованном лице, то всё понял. Единственное, что ему осталось, — мстить. Эдуардо смутно помнил, что в его видении говорил отец, и не понимал, почему Кошмар появился именно тогда, чего хотел и за кем охотится… но точно знал одно: раз призрак появился вновь, нельзя упустить этот шанс. Карлос ему никогда не поверит, да и ребята тоже — почему-то Эдуардо чувствовал, что не найдёт у них поддержки. Никто из них не переживал подобное! Что они могут сказать, что это несчастный случай? Эдуардо же видел, этот дьявол и близко не подошёл к его папе, а сноп искр, после которого отец получил смертельную рану, был свидетельством рикошета: в этот раз Ривера смог разглядеть то, что не увидел тринадцать лет назад, когда выпущенная пуля срикошетила о подкову чудовища. Может быть, для кого-то это ужасная, невероятная случайность, но Эдуардо знал, что всё произошло не просто так, что Кошмар осознанно выбрал его с папой… и вернулся сейчас в Нью-Йорк неслучайно.Несмотря на все свои заверения, на выезд Эдуардо собрался последним, и остальным пришлось ждать его в машине. Когда поступил звонок, и охотники стали экстренно собираться, Эдуардо ещё спал: Кайли разбудила его в последний момент, видно, долго сомневалась, стоит ли вообще это делать.Только пока Экто-1 мчалась по улицам на очередной вызов, уверенности у решившего мстить Эдуардо поубавилось. При одном воспоминании о Кошмаре его пробирал животный ужас, и в голове эхом начинали отдаваться последние слова папы — бежать и не оглядываться. Эдуардо, сам того не зная, следовал им всё это время… Как же тяжело думать иначе! Ривера, ещё несколько минут назад обещавший себе, что первым делом выпустит протонный луч в этого ублюдочного призрака, испугался, что не сможет заставить себя выйти из машины и снова взглянуть ему в глаза. Настоящего страха не было — того страха, к которому Эдуардо привык. Он вообще не ощущал ни страха, ни ненависти, ни отчаяния, и эта странная отстранённость вроде бы должна быть ему на руку… Плохо то, что он не знал, должен он вообще чувствовать что-нибудь.— Охотники, боюсь, у меня плохие новости, — Жанин немного помедлила. — К Олди уже приехала полиция, как я поняла, они оцепили дом и пытаются кого-то оттуда выманить.— Да кого? — воскликнул Миллер и схватился за рацию. — Кого они там выкуривать собираются?!Эдуардо, едва услышав слово «полиция», сполз вниз по сиденью. Ему не требовалось дальше слушать Жанин, и так всё стало понятно. Всплывшие в памяти слова Карлоса огнём полыхнули у него перед глазами, и Ривера, зажмурившись, медленно проговорил:— Это Карлос.— Что? — недоумевающе спросил у него кто-то, и Эдуардо, не открывая глаз, продолжил:— Карлос сказал мне, что они приезжали ко всем жертвам после нас. К Скиннерам, Гринам и Клептон, и всюду они находили мексиканских Катрин. Это… это куколки такие, скелетики в платьях. Полицейские расследуют это дело, они уверены, что здесь замешан наркокартель.— Да что они понимают вообще? — вспылил вечно сдержанный Роланд, а Эдуардо только сейчас решился поднять голову и столкнулся взглядом с Кайли.— Я не смог сказать раньше, — просто сказал он в ответ на невысказанный вопрос и отвернулся.Самое главное, что Эдуардо успел их предупредить, и ребята теперь будут осторожны. Он не сомневался, что группой полицейских, которые сейчас окружили дом очередной жертвы Кошмара, руководит Карлос. Дай Бог, чтобы он просто не пустил охотников к «месту преступления», а не решился воплотить в жизнь свою недавнюю угрозу...— Так, народ, приготовились, — резко изменившись в лице, предупредил их Джексон и выключил сирену. Машина, «крякнув» в последний раз, замолчала, и к полицейскому оцеплению они подъехали в полной тишине. — Сейчас будет жарко.— Ну, это мы ещё посмотрим, кто кого, — кровожадно пообещал Гарретт, потрясая кулаком.Увидев, что от толпы полицейских отделилась одна высокая и рослая фигура, Эдуардо сглотнул и сполз ещё ниже. Остальные уже успели выбраться из машины, он тоже собирался выходить, но руки резко ослабли, едва послышалось звучное:— Вас только и не хватало! Катитесь отсюда, пока не оказались за решёткой!Следом зазвучал голос рванувшегося в бой Гарретта и урезонивающие слова Джексона, решившего выступить миротворцем. Эдуардо пересел на другое сиденье и приоткрыл дверцу, выскользнул ужом на улицу и сполз на корточки, прижавшись спиной к холодному, мокрому борту машины. Господи, сделай так, чтобы Карлос его не заметил!— А мой психованный братец тоже здесь? — голос Карлоса стал совершенно угрожающим, и, кажется, стала слышна его тяжёлая поступь. Эдуардо, почти не дыша, плюхнулся на задницу, молясь, чтобы его не заметили.— Мистер Ривера, послушайте, — умоляюще начал Спенглер, — вы совершаете ошибку. В этом доме не преступник, а привидение, позвольте нам с ним справиться, и тогда вы увидите…— Ничего я не увижу! — оборвал его полицейский, и Эдуардо даже показался звук удара. Торопливо выглянув из-за капота Экто-1, он увидел охотников, тщетно пытающихся пробиться сквозь полицейское оцепление к дому. Карлос, махнув на них рукой, пошёл обратно. — Этих психов не пускать ближе, чем на пять ярдов! Увижу кого рядом с ними, будете вечно в архивах прозябать.В этом-то и весь Карлос. Эдуардо ощутил, как силы резко оставили его, и сел обратно на землю. Нет, ему не пересилить себя. Он не сможет не то, что выстрелить в чёртова призрака, но даже подняться и взять в руки оружие. Как же ему теперь… Что делать? Куда бежать? Где спасаться?***— Где Эдуардо? — воскликнула Кайли и тут же зажала себе рот рукой. В собственном голосе ей послышались истеричные нотки, когда она, обернувшись, не обнаружила напарника рядом. Кажется, Эдуардо выходил из Экто-1 за ней, но затем появился Карлос, и Гриффин отвлеклась на него.— Был здесь, — Игон обернулся следом и нахмурился.Неожиданное присутствие Карлоса Риверы во много раз усложнило им задачу. Кайли была неприятно удивлена, когда Эдуардо нехотя признался, что его брат вёл это же дело, и несложно понять, что Ривера многое недоговорил. Судя по лицам Роланда и Гарретта, они тоже всё прекрасно поняли. Оставалось только сообразить, как заставить Карлоса прекратить мешать им и при этом удержать парней, чтобы они не побили полицейского. Кайли боялась находиться рядом с этим человеком после случившегося, но по иронии судьбы именно от Карлоса сейчас зависело, смогут ли охотники сделать свою работу. Если в доме напротив действительно Кошмар, то это вопрос времени, сможет ли призрак заполучить не одну, а несколько жертв.— Игон, они перестраиваются, — Кайли тронула учёного за плечо, и тот велел отойти в сторону. В это же время полицейские по команде Карлоса выстроились вокруг дома, не спуская глаз с окон и дверей, а потом один из них — кажется, сам Карлос — вскинув свой пистолет, медленно двинулся ко входной двери.— Не спускайте с них глаз, — приказал ей Спенглер. — Кошмар может появиться в любую секунду.Игон не успел договорить, как они услышали знакомое ржание, и всё тот же леденящий ужас прошёлся у Кайли по телу. Опустив свой бластер, девушка неверяще уставилась на парковку перед домой, где за спинами полицейских, взмахнув хвостом, появился Кошмар.— Они его не видят, — прошептала она и уже начала прицеливаться, когда демонический конь разъярённо заржал, и все полицейские, как по команде, развернулись к нему.— Вот чёрт! — не сдержался Гарретт и, заложив своё протонное ружье себе за спину, покатился навстречу.Кайли позволила себе выдохнуть, когда поняла, что призрак показал себя всем. Если до того момента, Карлос и его коллеги смеялись над ними, теперь они тоже видели привидение… и хоть бы не наделали глупостей! Кайли с ужасом смотрела, как один из полицейских, оказавшийся к демону ближе всех, тут же наставил на него свой пистолет и выстрелил.Кошмар глухо фыркнул и перескочил через мужчину, даже не напрягаясь. У Кайли опустились руки. Если этот непохожий на призрака призрак так легко уходит от их атак, как же его победить?— Стреляйте! — рявкнул где-то позади всех Карлос, и Гриффин рванулась вперёд:— Нет, не смейте! Вы его только разозлите!Глазами — даже в последний момент — Кайли искала Эдуардо. Его не было рядом, а в прошлый раз, когда это случилось, Кошмар напал на него! Кайли вдруг пришла в голову шальная мысль, что призрак снова будет искать Риверу, но при таком скоплении людей у Кошмара почти не было шансов схватить Эдуардо. Вот только где же он сам?— Не стреляйте! — отчаянно выкрикнула она ещё раз.Но можно было бы и промолчать: все полицейские, как один, опустили свои пистолеты и лишь с ужасом смотрели на бесновавшегося коня. Промах одного из них, наверное, самого опытного стрелка, произвёл на других жуткое впечатление. Кайли снова нашла взглядом Карлоса — он уже успел спуститься с крыльца и целился призраку прямо в голову, словно не понимал, что его пули бесполезны.— Что, здесь никто не может пристрелить этого чёртового мустанга?Видимо, решительность командира произвела впечатление и на остальных: несколько полицейских последовали примеру Риверы, и Кошмар неожиданно попятился с кротким фырканьем. Кайли не поверила своим глазам: они с Игоном были уверены, что призрак не испугается обычного оружия, оно же ему безвредно, но сейчас Кошмар отступал, словно и вправду боялся! О, если бы это было так!Потому полнейшей неожиданностью оказалось то, что демонический конь с каким-то невероятным воплем рванулся вперёд и в мгновение ока разметал смельчаков. Полицейских он не коснулся, люди попадали на землю, схватившись за головы, и тут, наверное, невидимая волна страха повернула назад, дошла и до охотников — Кайли ощутила невозможный, леденящий ужас, какого она прежде никогда не испытывала. Пытаясь справиться, она вспомнила Акиру, с которой им пришлось бороться, ещё толком не зная, что делать, но нет, Акира не была и в половину такой жуткой, как этот призрак! В какой-то момент, когда Кайли и сама готова была опуститься на колени, в Кошмара вдруг ударил протонный луч.***От надрывного крика Эдуардо захотелось заткнуть уши. Так не мог кричать человек… но и призрак тоже не мог, и Ривера лишь дрожал в своём укрытии, не решаясь посмотреть своими глазами.— Есть, Роланд, помоги мне! — послышался голос Гарретта, и следом с характерным звуком заработали ещё два протонных ружья. Наверное, вместе с Джексоном подключился и Игон.Сообразив это, Эдуардо воспрял духом. Значит, у ребят получилось. Они смогли остановить призрака, он уязвим! Осторожно выглянув, Эдуардо впился взглядом в Роланда и Гарретта, которые с трудом, но удерживали чёрное чудовище в кольце протонных лучей. Кошмар бился, выл, царапая подковами по асфальту и вскидывал голову, однако охотники медленно подтягивали его ближе к Кайли, чтобы та могла бросить ловушку. Эдуардо невольно поискал взглядом брата: Карлос обнаружился далеко за ними, он стоял, опустив пистолет, и с приоткрытым ртом смотрел на извивавшегося призрака. Его растерянный вид на какой-то момент даже заставил Эдуардо злорадно улыбнуться — в конце концов, именно он оказался прав, и теперь Карлос не отвертится. Однако эта мысль почти сразу же сменилась другой, и Ривера впервые задумался о том, что сможет сделать, имея призрака-убийцу в своей власти.— Кайли, ловушка! — скомандовал Спенглер, и Эдуардо перевёл взгляд на девушку, которая одним ловким движением метнула ловушку прямо в призрака.И тут — Эдуардо не поверил своим глазам — вроде бы покорившийся Кошмар яростно встрепенулся, взвился и заржал, а ловушка, которая должна была упасть ему под ноги, полетела обратно к Кайли. Ривера не сразу понял, что конь отбил ловушку копытом, точно так же, как и пулю его отца когда-то. Кайли не успела среагировать, и в следующее мгновение жёлтая металлическая коробка врезалась ей в грудь, отшвырнула на стоявший совсем рядом полицейский автомобиль.— Кайли! — выкрикнули Гарретт с Роландом почти одновременно и короткой запинки хватило, чтобы Кошмар, взбрыкнув, едва не ударил их задними копытами. Джексон увернулся, но убрал палец с курка, и протонное кольцо разомкнулось. Кошмар, встав на дыбы, ответил на вызов громким ржанием.Эдуардо ощутил, как сердце ухнуло у него куда-то вниз. Кайли, силившаяся сделать вдох, сидела, привалившись к дверце полицейской машины. Кошмар одним прыжком подскочил к Гарретту и, перевернув его коляску, помчался к Игону — Спенглер успел отскочить в последний момент. Со стороны полицейских грянуло два или три выстрела, но пули не причинили призраку никакого вреда, и, наверное, это всё и решило — какая-то мощная волна поднялась у Эдуардо из глубины души, вынуждая броситься на помощь друзьям, которых разметало по улице.Кошмар опустил голову так, что уши у него встали торчком, и медленно двинулся к Кайли. Девушка, кажется, только начала понимать, что происходит, а огромные копыта коня, один удар которых мог убить, были уже в паре футов от её ног, когда совсем рядом пролетел протонный луч. Ривера отшатнулся от неожиданности — он совсем забыл про Роланда.— Эдуардо, ну где тебя черти носят? — прохрипел красный от натуги Джексон, пытаясь в одиночку удержать Кошмара.Услышав собственное имя, Эдуардо сглотнул и закрыл глаза. Ладно, чёрт с ними, пусть обвиняют в трусости, но он туда не сунется!Прогремевший выстрел и следом — жуткое, полное отчаяния и ярости — ржание всё же заставили его вскочить на ноги, и тогда Эдуардо увидел Карлоса: выпрямившись в полный рост, он уверенно наставил свой пистолет на призрака и, одну за другой, выпустил в него почти половину обоймы. И будь Эдуардо проклят, если Кошмар не испугался!— Папино оружие, — выдохнул Эдуардо, наконец, сообразив.После смерти отца Карлос выбил себе его табельный пистолет, из которого однажды ранили Кошмара, и из этого же пистолета стрелял сейчас. Но Эдуардо запоздало понял, что ошибся. Увидев в руке человека знакомое оружие, призрак не испугался. Он пришёл в ярость.От оглушительного воя у Эдуардо заложило уши, и он увидел, как попадали на колени те немногие полицейские, которые ещё держались на ногах. Брат тоже выронил пистолет, склонился, схватившись за голову, и потому не видел, как Кошмар понёсся на него, сверкая бешеными глазами. Секунда — и призрак, наверное, растоптал бы его; перед глазами Эдуардо уже встала картинка того, как безжизненно закатываются глаза Карлоса, и кровь льётся из разбитой головы на землю. Эдуардо глубоко вдохнул, а потом словно неведомая сила бросила его вперёд: он перескочил через капот Экто—1 и, на ходу выхватив свой протонный бластер, заорал:— Эй!Это сработало. Эдуардо, не веря своим глазам, замер, пытаясь отдышаться и придумать, что делать дальше. Ему удалось остановить Кошмара: демонический конь замедлил шаги и, наконец, повернулся, фыркнул, словно хотел спросить, зачем его звали. Эдуардо с удивлением осознал, что почти не боялся, хотя один он точно против этого чудовища не…Узнал. Ривера шумно сглотнул. Всё это произошло, наверное, за долю секунды или, может, чуть-чуть дольше, только сейчас Эдуардо совершенно точно понял, что Кошмар узнал его. В злобных глазах демона мелькнуло понимание, и конь уже совершенно спокойно развернулся к нему, поднял голову, демонстрируя весь свой угрожающий рост, спрашивая, что же человек собирается делать. Но этот момент Эдуардо, благородно принимая удар на себя, не продумал. Пока призрак приближался — нарочито медленно, чтобы заставить нервничать — Ривера лихорадочно соображал. На друзей надежды было мало, их всех Кошмар успел вывести из строя, как и полицию, а его собственных сил не хватит. Мгновенный приступ смелости закончился так же быстро, как и начался, и Эдуардо стал отступать, ощущая, как всё труднее становится дышать и двигаться, и как его тело постепенно захватывает холод. Да, всё точно так же, как и тринадцать лет назад… Эдуардо на мгновение зажмурился, а потом догадка ярко вспыхнула у него перед глазами, и он быстро огляделся, ища пистолет, оброненный Карлосом. Единственное оружие, которого боялся призрак, увы, оказалось недоступно — Кошмар переступил его, когда двинулся навстречу Эдуардо, и тут парень впервые ощутил, как подобрались к сердцу липкие щупальца страха.Внезапно Ривера выхватил взглядом название улицы на здании за призраком, и мысли лихорадочно понеслись в его голове. Кенсингтон-авеню, Эдуардо знал этот район, значит, у него есть возможность использовать своё последнее оружие. Бежать. Среди одинаковых домиков он легко затеряется, а когда призрак уйдёт, Эдуардо сможет вернуться в Пожарную башню.Ривера резко выдохнул и, улучив момент, рванулся влево, в узкий проход между двумя полицейскими машинами. За его спиной призрак злобно взревел и кинулся следом — Эдуардо слышал, как зазвенели его подковы, и прибавил ходу. Первая же полутёмная улочка была совсем близко, и он залетел туда на полной скорости. Собственное дыхание заглушало все прочие звуки, страх пересилил даже боль — в полутьме Эдуардо не заметил мусорных мешков и, запнувшись, со всей силы врезался плечом и коленями во вздыбленный грязный асфальт. Но послышавшееся позади ржание заставило его мобилизовать последние силы: Ривера, тяжело дыша и задыхаясь, поднялся, кое-как добрался до угла и, завернув за него, прижался к стене.Вот теперь словно кто-то переключил на нём регулятор; страх, усталость, боль нахлынули одновременно, и Эдуардо хватал ртом воздух. Ноги у него подгибались, и холод начал пробирать через промокшую ткань комбинезона. Колени резко прострелило жгучей болью, как если бы он проехался по наждачной бумаге, и так же сильно отозвалась спина. Впереди — Эдуардо знал точно — через пару улочек будет спуск на станцию метро, туда призрак не сунется, но до метро ещё нужно добежать, а как, если он уже не может двигаться с таким тяжеленным грузом? Колебался Эдуардо недолго, что тут было думать, если в одиночку с Кошмаром ему не справиться? Протонный блок превратился в бесполезную ношу, и Эдуардо быстро отстегнул крепления, намереваясь оставить его прямо здесь, но потом всё же спрятал блок за баками, прикрыв его мешками.— Вот теперь другое дело, — пробормотал Эдуардо, чтобы подбодрить себя, и уже собирался выскочить на соседнюю улицу, когда все фонари на ней, мигнув, резко погасли. — Чёрт… — прошептал он и, медленно обернувшись, увидел совсем рядом с собой немигающие красные глаза.***Не дождавшись, когда Роланд затормозит, Кайли открыла дверцу и выскочила наружу.— Жанин! — от волнения и нехватки воздуха голос у неё сорвался, и Мелнитц не сразу подняла голову. — Жанин, Эдуардо… уже вернулся?Они прождали Риверу больше получаса, но так и не дождались. Кайли до сих пор не могла понять, как так получилось, что один-единственный призрак разметал и их, и полицейских. Охотники потерпели, пожалуй, самое серьёзное поражение за время своей работы, но это не самое страшное. Кайли отключилась на какой-то момент: она не помнила, как оказалась на дороге возле полицейской машины и когда Гарретт заработал огромный синяк на левой скуле; в себя она пришла, лишь когда Роланд и Игон начали громко звать Эдуардо. Тогда-то Кайли и поняла, что их напарник пропал. Как сказал Роланд, Ривера решил отвлечь призрака на себя, но не смог с ним справиться и бросился бежать, и Кайли от бессильной злобы сжимала кулаки. Ну кто просил его геройствовать?Парни искали его потом, когда всё закончилось, потому что полицейским, даже Карлосу, не было дела до охотников за привидениями. Только им не удалось найти ни самого Риверу, ни его следов, и занервничавшая Кайли тут же ухватилась за спасительную соломинку, которую ей протянул Гарретт, сказав:— Может, он уже вернулся в офис?Жанин, отвлекшаяся от своего монитора, недоумённо посмотрела на охотников, застывших в дверном проёме:— В каком это смысле? Никто не возвращался. Вы разделились?— Блин, — коротко озвучил всеобщие мысли Миллер, вкатываясь в гараж. Взглянув на виноватое лицо Кайли, Жанин всё поняла и, ахнув, опустилась обратно на кресло.— Жанин, ты не могла бы позвонить ему домой? — попросила Гриффин. — Вдруг он решил…— Увы, там Эдуардо точно быть не может, — скорбно сообщил ей Игон, — он попросил у меня разрешения пожить здесь, в Пожарной башне.— Ну так и правильно! — вмешался Гарретт. — Что же, он тут просто так поселится, вещи свои дома бросит?— Не уверен я, чтобы Эдуардо сразу после побега от призрака пошёл бы домой за вещами.Кайли резко подняла голову, и Роланд, смутившись, замолчал. Он не сказал больше ни слова, но всё то время, пока Жанин сначала набирала номер, а потом слушала длинные гудки, Кайли не покидало ощущение, что Джексон был абсолютно прав. Кажется, лишь когда Жанин положила трубку, девушка осознала, что с Риверой действительно могло случиться что-то страшное. Почему Эдуардо до сих пор не вернулся? Что, если он не смог справиться с призраком и сейчас лежал на улице, мучаясь в кошмарном сне?Должно быть, эти мысли отразились у неё на лице, потому что Роланд мягко положил Кайли руку на плечо:— Не волнуйся, мы его найдём.— А я и не волнуюсь, — буркнула она, пытаясь скрыть неловкое смущение. Джексон так разговаривал с ней, словно Кайли действительно переживала за Эдуардо, но ведь он всего лишь их товарищ, и он пропал. Как же за него не тревожиться? — Я просто не хочу, чтобы он наделал глупостей.— Не наделает.— Подождём, — взволнованно сказал Игон, — полчаса, максимум час. Я уверен, Эдуардо уже опытный охотник за привидениями, он знает, как защититься, но он нарушил самое главное правило.Никогда не оставаться одному. Конечно же. Кайли тихо вздохнула. Они все хорошо уяснили это правило, недаром Игон повторял его с самого первого дня, а всё равно нарушали его в экстренных ситуациях.— И этот Кошмар, он ведь не обычный призрак, — продолжил Спенглер, утерев рукой вспотевший лоб. — Мы видели, что наше протонное оружие с трудом его сдерживает, я думаю, высока вероятность, что Эдуардо избавился от бластера…— Стоп, секунду! — Гарретт, как школьник, поднял руку. — Игон, ты хочешь сказать, Эдди рискнул бы бросить свой бластер и остаться перед этим чудищем совсем беззащитным?— Да. Я думаю, да. По крайней мере, это наиболее вероятный вариант, думаю, он мыслил так же. Кошмар в данный момент не призрак, во время нападения он был вполне реален. И Эдуардо… я считаю, единственное, что пришло ему в голову, это бежать.Да, это было на него очень похоже. Ривера мог только выпендриваться перед ничего не знающими людьми, называя себя учёным, но, оказавшись один против сильного неизвестного привидения, он бы не знал, что делать. Кайли с сожалением поняла, что никто бы из них, наверное, не знал бы, что делать.— Роланд, Гарретт, возьмите Экто-1 и отправляйтесь снова в тот квартал, — распорядился Спенглер. — Полиция должна уже снять оцепление, вам никто не будет мешать. Посмотрите везде, где только сможете, Эдуардо не мог исчезнуть бесследно. Мы с Кайли и Жанин останемся здесь на случай, если он всё же вернётся.Кайли проводила взглядом ушедших друзей и одёрнула себя. Отчего-то её не покидало нехорошее предчувствие, да и думать о Ривере она начала в прошедшем времени… но ведь Эдуардо же не идиот, он не мог так легко сдаться!— Где же тебя носит, дурак? — выдохнула она, посматривая на софу, которую целиком оккупировал Лизун.Когда Игону потребовалась её помощь: учёный собирался тут же перенастроить их оружие — Кайли, кажется, никогда ещё не была так рада работе. Спенглер нервничал не меньше её, это было видно по тому, как сильно у него подрагивали руки — он не смог с первого раза выкрутить болты из протонного ружья. И вся эта перенастройка была не более, чем предлогом, чтобы отвлечь себя от тягостных мыслей.— Игон, — кажется, когда она назвала его по имени, Спенглер вздрогнул и едва не выронил отвёртку, — как ты думаешь, ведь Роланд с Гарреттом смогут его найти? Я имею в виду, Эдуардо же не мог пропасть.— Конечно, не мог, — с облегчением ответил тот. — И ребята его привезут, да… — неожиданно Игон снял очки и закрыл усталые глаза ладонью. — Знаешь, Кайли, я боюсь не меньше тебя. Появление этого призрака показало мне, как мало я знаю о привидениях, а ведь я думал, в спритическом справочнике описано почти всё, что возможно.— Мы все многого не знаем, — уклончиво ответила Кайли, надеясь не слишком его обидеть. — Игон, ну а Эдуардо… Он же остался там один и… Я до сих пор толком не знаю, что тогда произошло. Мне почему-то кажется, что он нам не всё сказал тогда, когда ваш эксперимент закончился. Словно у Эдуардо какие-то счёты с этим призраком, почему он так настаивал поехать с нами, — замолчав, Кайли только тут поняла, что всё это время прикручивала в бластер микроплату, которая давно уже была закреплена.— Я бы очень хотел сказать, что мне так не кажется, но я боюсь, ты права, Кайли. Эдуардо что-то утаил от нас. Это моя вина, мне следовало настоять, но я… просто подумал о том, сколько на него свалилось в последнее время, и промолчал.У Кайли перехватило дыхание и моментально сжались кулаки. Выходит, предчувствие не обманывало её! Этот придурок Эдуардо врал! Врал, что не видел Кошмара прежде, а сам пошёл… да выяснять отношения он пошёл!

Ключевые слова: Охотники за привидениями смерть призрак привидение демон

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