Удел отчаявшихся

«Мой хозяин и господин Люцифер, я признаю тебя как моего Господа и князя и клянусь служить и подчиняться в течении всей моей жизни...»

«...отрекаюсь от помазания, крещения и всех милостей Иисуса Христа и его святых... И если я не буду приносить тебе дань. Я отдам тебе мою жизнь.»

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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:58

Гальдр Просмотров: 82 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:58 by

В тысяча триста сорок восьмом году в Европе свирепствовала чума. К этому времени она уже успела полностью поглотить южную часть континента и стремительно двигалась дальше, уничтожая всё живое на своём пути. Воистину, эта жестокая убийца оставляла после себя лишь опустошённые города и смрадные пепелища на лоне некогда цветущих долин. Как было не уверовать в близость грядущего апокалипсиса, когда смерть, во плоти и крови, бродила по земле.В ту страшную пору мне было всего десять лет отроду. Моя семья, как и многие другие, спасались бегством из заражённого города. Мы проделали долгий путь и осели в Кёльне, на тот момент находившимся в относительной безопасности от всего происходящего. На новом месте мы вели скромную жизнь. Моя матушка зарабатывала пряжей и шитьём, а я в силу юности лет, как мог, посильно помогал ей по хозяйству. Об отце и сёстрах мне тяжело вспоминать, они рано пали жертвами пандемии.Так прошёл месяц, пока однажды в наш дом не пришёл незнакомец. Он назвался Себастьяном и, хоть внешне походил на бродягу, но обещал заплатить золотом, если мы позволим ему остаться на пару дней. В доказательство своих слов он показал увесистый кошель, тщательно скрываемый в складках плаща. Мать согласилась и предложила гостю отужинать с нами, но тот наотрез отказался, сославшись, что совсем недавно съел в таверне большую свиную ногу и сейчас вряд ли осилит ещё что-нибудь.Весь остаток вечера он рассказывал о городах и поселениях, в которых ему довелось побывать. Лишь единицы из них не затронула болезнь, в остальных всё та же печальная картина: переполненные кладбища, разлагающиеся тела на улицах, разгул мародёрства, гонение на прокажённых и евреев. Этих бедолаг и раньше не жаловали, а сейчас и вовсе обвиняли в распространении заразы. Даже духовенство, обещавшее до последнего не сдавать позиции, спешно собирало пожитки и покидало храмы. Всё услышанное было не ново, но сказанное позже посеяло в наших душах панический страх:- Десять дней назад я был в Дюссельдорфе и собственными глазами видел, как город пал под натиском чумы, не ровен час, смерть скоро доберётся сюда...- Да поможет нам Бог, - сорвалось с бледных губ моей матушки.На что гость лишь ухмыльнулся. Похоже, ему были чужды наши опасения. Заметив это, она рассказала о муже и дочерях, и посетовала на то, что Кёльн теперь наше последнее пристанище. Себастьян слушал, не перебивая, и неотрывно смотрел на огонь.- Я могу вам помочь, - внезапно нарушив молчание, произнёс гость. - Только ответьте, на сколько крепка ваша вера?- Она у многих ослабла с приходом этой напасти, - тихо ответила матушка, боясь показать, что её одолевают сомнения.- Значит, я не ошибся, предложив помощь?- Но что вы можете сделать для нас?- Мой могущественный покровитель не отказывает нуждающимся, - спокойно произнёс Себастьян. - Он охранял меня в страшных скитаниях, о которых я поведал. Если пожелаете, свою защиту он может даровать и вам...- Вы говорите опасные вещи!- Не опаснее тех, что вы слышите на воскресной службе. Откажитесь от Бога и сможете спастись.Подобные слова могли стоить жизни, но только не в ЭТО время. Непоколебимая вера уже давно была подорвана, ей больше не доставало обещаний и молитв, отныне она жаждала результатов.В следующую полночь гость повелел крепко запереть ставни и погасить весь огонь в доме, сохранив лишь пламя очага. Едва комната погрузилась во мрак, в его руках возник кинжал. Себастьян жестом подозвал меня:- Протяни руку.Я повиновался его приказу. Мать взволнованно следила за каждым движением. Острое лезвие моментально скользнуло по ладони, но я не издал ни звука. Кровь быстрыми каплями исчезала в огне. Затем он подозвал мою матушку. Она вся дрожала, но в глазах читалась решимость. Я знаю, мы отворачивались от господа не ради богатств или славы, но во имя жизни, к которой он был несправедлив.Через несколько минут мы все опустились на колени перед огнём, и Себастьян приказал повторять слова клятвы:С каждым новым словом пламя в очаге бесновалось всё сильнее.Краткий миг - и красные языки жадно вырвались наружу, заполняя собой всё вокруг. Испугавшись, я хотел бежать, но не мог пошевелить и пальцем. Всем телом будто завладела чья-то неведомая сила. Стены, пол, потолок уже объяло пламя, создавая иллюзию большого горящего куба, но огонь почему-то не трогал нас...Тёмный ликом, закованный в медно-золотые доспехи, явился тот, кому мы приносили клятву. Он знал, зачем его потревожили. Внутри меня всё клокотало, а в следующую секунду грудь пронзила нестерпимая боль. Крик ужаса застрял в горле, я не мог дышать. Отныне Дьявол заклеймил мою душу... Пламя медленно исчезало, погружая нас в кромешную тьму, и только хриплые крики птиц раздавались в глухой ночи.Через несколько дней вместе с бичующимися в город пришла чума. Измождённые безумцы с трудом переставляли ноги, упорно продолжая свои страшные процессии. На рынках и площадях они без устали кричали о гневе Божьем, помогая людям пуще прежнего уверовать в собственную ничтожность. Новость о заражённых быстро распространилась, подняв всеобщую панику. На глаза всё чаще попадались меченные красными крестами окна и двери. По приказу городских властей улицы с большим количеством заболевших изолировали, но это не помогло предотвратить распространение заразы. Надежда на спасение слишком быстро себя исчерпала... Каждый день, пропитанный трупным зловонием и миазмами, воздух касался моих лёгких, но я никогда не чувствовал себя хуже обычного. Я со слезами на глазах благодарил судьбу за то, что она привела Себастьяна именно в наш дом...С тех пор прошло ещё много лет, и не мало испытаний выпало на мою долю. Неизменным осталось лишь одно: за всю свою долгую жизнь я ни разу не предал клятву, данную ребёнком, а посему мне не избегнуть расплаты.

Ключевые слова: Люцифер отчаяние страх ужас чума авторская история

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