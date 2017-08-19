Война Девяти Лун. Часть 1

Летяга Просмотров: 11 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:08 by

Никто толком не знал, с чего всё началось. Те из людей, кто знали наверняка, давно пали от наших врагов. Колдуны, скорей всего, знали, но никто никогда не считал нужным спрашивать их об этом. Даже тем редким пленным, что попадали к людям, не задавали таких вопросов.Я родился спустя семьдесят шесть лет после начала Войны. В три года я знал, где начинаются земли магов и колдунов. В пять лет - что их убивает. В десять я убил своего первого колдуна. Я никогда этим не гордился и старался без надобности не рассказывать.Что было поистине удивительным - люди не могли причинить вред друг другу. Спустя двадцать лет после начала Войны, паранойя захватила умы людей. За колдуна принимали всякого, кто показался странным и действовали по принципу: “Сначала убить, потом задавать вопросы”. Люди, словно позабыв, кто настоящий враг, убивали друг друга тысячами.Тогда один старый колдун, который находился в стороне от Войны, не принимая ничью сторону, дал людям величайший Дар. Человек не мог навредить другому человеку. Никто и ничто не могло отменить этого.После него появились и другие, желающие помочь людям не исчезнуть в пучине сражений. Они помогали людям ценой собственной жизни - их народ не прощал им предательств. Так мы получили артефакты и амулеты - предметы, зачарованные магией, которые были созданы для того, чтобы помочь нам в Войне. Только благодаря им мы живы и не потерпели полного поражения.IIВ ночь, которая стала началом описываемых событий, я проснулся от громкого крика Канарейки - охранный артефакт в виде птицы, которая предупреждает о приближении человека. Или колдуна. Моментально придя в себя, я повернулся в ту сторону, в которую развернулась канарейка, и стал ждать. Спустя пару минут я разглядел чей-то силуэт и сжал меч рукой. Проклятье! Щит Света остался лежать в плаще, который я оставил на земле. Нащупав в кармане Лист Иллюзий, я немного успокоился. Минуту времени выиграть я смогу. Этого хватит.- Мир Ансерроту! - негромко сказал меня незнакомец.Что ж, он не напал. Но расслабляться рано.- Вечный свет, - ответил я на приветствие, - У меня в руке Щит Света. Уверен, ты слышал о нём.- Слышал, - подтвердил незнакомец, - Я тебе не враг.- Тогда ты, я полагаю, позволишь мне в этом убедиться?- Конечно.Незнакомец раскинул руки в стороны и склонил голову. Я добрался до него в два прыжка и замахнулся. Меч мягко остановился в сантиметре от его шеи. Нет, колдуны так не умеют. Их щит останавливает резко и на мгновение сияет слабым жёлтым светом. Я бы заметил.- Можно? - спросил незнакомец.- Пожалуйста, - разрешил я и склонил голову.Его широкий, больше похожий на нож мясника меч, остановился в сантиметре от моей шеи. Мы одновременно и с облегчением выдохнули.III- Я Оин из Ларигимы, - представился незнакомец.Я было хотел назваться в ответ, но Оин махнул рукой и засмеялся.- Даже в нашей глуши слышали о владельце Щита Света. Ты Туссео из Серры.- В вашей глуши тоже считают меня недостойным? - поинтересовался я.- Кто знает, - уклончиво ответил Оин, разводя огонь, - Как по мне, так все эти штуки просто так не достаются.- Ты говоришь так, будто считаешь, что они решают, у кого быть.- А почему нет? Они наполнены магией, в какой-то степени они живые, - Оин указал на Канарейку, - На неё можно положиться? Я хочу спокойно поесть. Первый раз за две недели.- Да, - я кивнул, - Ты смелый человек, что прошёл такой путь, а главное, выжил. Полагаю, у тебя есть для этого веская причина?- Я хочу говорить с Иклуром.Иклур был вторым человеком во всём Ансерроте. Если бы не его возраст, он бы не отказался от звания Таарина - лидера и вождя. Но от своей мудрости отказаться он не мог, даже если бы и хотел. Поэтому из многих городов людей к нему шли за советом или разговором. Иклур не отказывал никому.Оин не был похож на сильного воина и всё же прошёл такой путь. Будет жаль, если смерть настигнет его так близко от Серры.- Я провожу тебя, - неожиданно для себя сказал я.- Я буду рад защите, - Оин улыбнулся.К утру мы добрались до города и попрощались. Оин просил заходить к нему, если буду в его краях. Я пообещал зайти, даже не подозревая, как скоро я исполню своё обещание.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Колдуны люди война не такая сказка

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