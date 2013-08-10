Оборотень

AmiraTeykova Просмотров: 57 Комментарии: 6 +2 Вчера, 19:05 by

Я сижу на камне:Я совсем одна.Путь мне освещаетПолная луна.Ах, луна, луна...Что ты понимаешь?Ведь совсем меняОтроду не знаешь.И я у порогаГолода и гнева;Лунная дорога —Не подарок неба.Да чего же стоитБыстро умереть?Я то что, достойнаПесни волчьи петь?!Отомщу тебе, луна!Ты ведь постаралась,Чтобы я была одна,В мыслях заблуждаясь.Мне придётся сделатьНоволунье вечное.Твоё блеклое сияньеЛишь бесчеловечное!Я сижу на камне.Я опять одна.Прохожих озаряетЖестокая луна.Хоть она прекрасна,Небесная луна,Очень всё ж жестокаИ горда она.С парнем я гуляла.Счастлива была.Луна всех предавала.Я плакала вчера.Я сижу на камне.Всю жизнь буду одна!Во всём том виноватаЛишь полная луна!

Ключевые слова: Оборотень луна плач

Другие, подобные истории: