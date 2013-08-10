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Стихи

Оборотень

Я сижу на камне:
Я совсем одна.
Путь мне освещает
Полная луна.

Ах, луна, луна...
Что ты понимаешь?
Ведь совсем меня
Отроду не знаешь.

И я у порога
Голода и гнева;
Лунная дорога —
Не подарок неба.

Да чего же стоит
Быстро умереть?
Я то что, достойна
Песни волчьи петь?!

Отомщу тебе, луна!
Ты ведь постаралась,
Чтобы я была одна,
В мыслях заблуждаясь.

Мне придётся сделать
Новолунье вечное.
Твоё блеклое сиянье
Лишь бесчеловечное!

Я сижу на камне.
Я опять одна.
Прохожих озаряет
Жестокая луна.

Хоть она прекрасна,
Небесная луна,
Очень всё ж жестока
И горда она.

С парнем я гуляла.
Счастлива была.
Луна всех предавала.
Я плакала вчера.

Я сижу на камне.
Всю жизнь буду одна!
Во всём том виновата
Лишь полная луна!
Вчера, 19:05 by AmiraTeykovaПросмотров: 57Комментарии: 6
+2

Ключевые слова: Оборотень луна плач

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Вчера, 21:17
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1712|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 238
Нуууу.))) Может надо всё это спеть? sweat_smile

Вновь момент судьба пророчит,
Словно чувствуя вину.
Заставляя темной ночью,
Выть на полную луну.

То ли болью, то ли злобой
Отдается этот вой.
Хоть кому-то повезло бы
Не увидеться с тобой.

Две натуры в вечной ссоре,
Перепачканы в крови.
Кто бы знал, какое горе
Жить веками без любви!

И, устав от вечной боли,
Жизнь покатится ко дну,
Заставляя против воли,
Выть на полную луну.
Спящая Мерилин
Пример серьёзного подхода к теме.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 21:20
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 958
Цитата: Серебряная пуля
Нуууу.))) Может надо всё это спеть? sweat_smile

Вновь момент судьба пророчит,
Словно чувствуя вину.
Заставляя темной ночью,
Выть на полную луну.

То ли болью, то ли злобой
Отдается этот вой.
Хоть кому-то повезло бы
Не увидеться с тобой.

Две натуры в вечной ссоре,
Перепачканы в крови.
Кто бы знал, какое горе
Жить веками без любви!

И, устав от вечной боли,
Жизнь покатится ко дну,
Заставляя против воли,
Выть на полную луну.
Спящая Мерилин
Пример серьёзного подхода к теме.

Хорошо произведение Ваше.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#3 написал: Серебряная пуля
Вчера, 21:23
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1712|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 238
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Серебряная пуля
Нуууу.))) Может надо всё это спеть? sweat_smile

Вновь момент судьба пророчит,
Словно чувствуя вину.
Заставляя темной ночью,
Выть на полную луну.

То ли болью, то ли злобой
Отдается этот вой.
Хоть кому-то повезло бы
Не увидеться с тобой.

Две натуры в вечной ссоре,
Перепачканы в крови.
Кто бы знал, какое горе
Жить веками без любви!

И, устав от вечной боли,
Жизнь покатится ко дну,
Заставляя против воли,
Выть на полную луну.
Спящая Мерилин
Пример серьёзного подхода к теме.

Хорошо произведение Ваше.

Не моё((к сожалению!
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#4 написал: Kreisleiter13
Вчера, 21:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 958
Цитата: Серебряная пуля
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Серебряная пуля
Нуууу.))) Может надо всё это спеть? sweat_smile

Вновь момент судьба пророчит,
Словно чувствуя вину.
Заставляя темной ночью,
Выть на полную луну.

То ли болью, то ли злобой
Отдается этот вой.
Хоть кому-то повезло бы
Не увидеться с тобой.

Две натуры в вечной ссоре,
Перепачканы в крови.
Кто бы знал, какое горе
Жить веками без любви!

И, устав от вечной боли,
Жизнь покатится ко дну,
Заставляя против воли,
Выть на полную луну.
Спящая Мерилин
Пример серьёзного подхода к теме.

Хорошо произведение Ваше.

Не моё((к сожалению!

Пушкина, Лермонтова, Фета цитируют и ничего - главное рифма.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#5 написал: Калина74
Вчера, 22:34
+2
Группа: Посетители
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Комментариев: 447
Амира, не реви! Парней ещё много будет, так зачем сразу на луну-то выть? Напиши про счастливую любовь, а не про несчастную 336
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#6 написал: Сделано_в_СССР
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Ах луна,луна,бедная луна. blush
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