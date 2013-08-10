ОборотеньЯ сижу на камне:
Я совсем одна.
Путь мне освещает
Полная луна.
Ах, луна, луна...
Что ты понимаешь?
Ведь совсем меня
Отроду не знаешь.
И я у порога
Голода и гнева;
Лунная дорога —
Не подарок неба.
Да чего же стоит
Быстро умереть?
Я то что, достойна
Песни волчьи петь?!
Отомщу тебе, луна!
Ты ведь постаралась,
Чтобы я была одна,
В мыслях заблуждаясь.
Мне придётся сделать
Новолунье вечное.
Твоё блеклое сиянье
Лишь бесчеловечное!
Я сижу на камне.
Я опять одна.
Прохожих озаряет
Жестокая луна.
Хоть она прекрасна,
Небесная луна,
Очень всё ж жестока
И горда она.
С парнем я гуляла.
Счастлива была.
Луна всех предавала.
Я плакала вчера.
Я сижу на камне.
Всю жизнь буду одна!
Во всём том виновата
Лишь полная луна!
Вчера, 19:05 by AmiraTeykovaПросмотров: 57Комментарии: 6
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