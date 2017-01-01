Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Смерть атеиста

Жизнь моя не в наслаждение,
Дрожит душонка, как изгой.
И среди мрака наваждений
Я слышу чей-то голос злой.

В душе я чувствую смятение,
И не известен мне покой,
Ведь жизнь моя - сплошное прение,
Со злым владыкой – сатаной.

Он шепчет мне, что нет спасенья,
И бес стоит вот за спиной,
И ждет он вновь мое падение,
Чтоб в ад согнать меня метлой.

И вдруг запахло гнилой кожей,
Вот Асмодей пришел за мной
И, ухмыляясь бычьей рожей,
Уничтожает мой покой.

И вот разверзлись Ада двери,
Все бесы вылезли ордой.
В час страшной моей смерти
Они сгустились надо мной.

И стал я думать, в чём же дело?
Чем их привлек я в дом родной?
За что же мне такое бремя,
За что же мне бесовский вой?

И тут ко мне пришло прозрение,
Я виноват перед Тобой,
Владыкой моего рождения,
И Бога славы вековой.

Но поздно я пришел в смирение,
И зря всегда я так спешил,
Ведь жил я ,как в «реке забвения»,
Не верил в Бога и грешил.

Но вот пришёл теперь час смерти,
И тьма сгустилась надо мной,
И мухи смрадные, как черти,
Кружатся, издавая вой.

Не долго ждал я страшного решения,
Что вскоре станется с моей душой.
Схватили её бесы с подземелья
И понесли, как жертву, в ад родной.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:34
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 02:34 by foma.khohlovПросмотров: 121Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Атеист бесы черти вой страх авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.