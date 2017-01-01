Смерть атеиста

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:34

Причина: Стилистика автора сохранена

foma.khohlov Просмотров: 121 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 02:34 by

Жизнь моя не в наслаждение,Дрожит душонка, как изгой.И среди мрака наважденийЯ слышу чей-то голос злой.В душе я чувствую смятение,И не известен мне покой,Ведь жизнь моя - сплошное прение,Со злым владыкой – сатаной.Он шепчет мне, что нет спасенья,И бес стоит вот за спиной,И ждет он вновь мое падение,Чтоб в ад согнать меня метлой.И вдруг запахло гнилой кожей,Вот Асмодей пришел за мнойИ, ухмыляясь бычьей рожей,Уничтожает мой покой.И вот разверзлись Ада двери,Все бесы вылезли ордой.В час страшной моей смертиОни сгустились надо мной.И стал я думать, в чём же дело?Чем их привлек я в дом родной?За что же мне такое бремя,За что же мне бесовский вой?И тут ко мне пришло прозрение,Я виноват перед Тобой,Владыкой моего рождения,И Бога славы вековой.Но поздно я пришел в смирение,И зря всегда я так спешил,Ведь жил я ,как в «реке забвения»,Не верил в Бога и грешил.Но вот пришёл теперь час смерти,И тьма сгустилась надо мной,И мухи смрадные, как черти,Кружатся, издавая вой.Не долго ждал я страшного решения,Что вскоре станется с моей душой.Схватили её бесы с подземельяИ понесли, как жертву, в ад родной.

Ключевые слова: Атеист бесы черти вой страх авторский стих

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