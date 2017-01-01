Смерть атеиста

Смерть атеистаЖизнь моя не в наслаждение,
Дрожит душонка, как изгой.
И среди мрака наваждений
Я слышу чей-то голос злой.
В душе я чувствую смятение,
И не известен мне покой,
Ведь жизнь моя - сплошное прение,
Со злым владыкой – сатаной.
Он шепчет мне, что нет спасенья,
И бес стоит вот за спиной,
И ждет он вновь мое падение,
Чтоб в ад согнать меня метлой.
И вдруг запахло гнилой кожей,
Вот Асмодей пришел за мной
И, ухмыляясь бычьей рожей,
Уничтожает мой покой.
И вот разверзлись Ада двери,
Все бесы вылезли ордой.
В час страшной моей смерти
Они сгустились надо мной.
И стал я думать, в чём же дело?
Чем их привлек я в дом родной?
За что же мне такое бремя,
За что же мне бесовский вой?
И тут ко мне пришло прозрение,
Я виноват перед Тобой,
Владыкой моего рождения,
И Бога славы вековой.
Но поздно я пришел в смирение,
И зря всегда я так спешил,
Ведь жил я ,как в «реке забвения»,
Не верил в Бога и грешил.
Но вот пришёл теперь час смерти,
И тьма сгустилась надо мной,
И мухи смрадные, как черти,
Кружатся, издавая вой.
Не долго ждал я страшного решения,
Что вскоре станется с моей душой.
Схватили её бесы с подземелья
И понесли, как жертву, в ад родной.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:34
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 02:34 by foma.khohlovПросмотров: 121Комментарии: 0
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