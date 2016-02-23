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Стихи

Скажи...

Скажи, чего боится тот, кто с виду смел и не страшится боли?
Каков его чудовищный удел? Война, смерть близких или жизнь в неволе?
Казалось, ничего я не боюсь... Душа ещё тогда беды не знала,
И жизни часть, хранящая мечты, в горячем сердце с диким криком умирала!

Время не лечит, лишь стирает до поры Судьбой наложенный на память отпечаток,
Скажи, а существуют ли миры, где мы проводим вечных дней остаток?
Мы заблуждаемся, а вечна ли душа? Или играет с нами наш подбитый разум?
Когда стучит в груди и чуть дыша... Всё возвращается, недолго до экстаза!

Но миг прошёл, стоим в тиши одни. Гуляет за окном бродяга-ветер,
Мерцают звёзды, как небесные огни... Узнаем лишь когда-то, на том свете.
Тогда мы встретимся сквозь долгие года. И я надеюсь, ты ответишь на вопросы,
Мой Ангел, за спиной моей всегда, быть может, ищешь ты со мной связаться способ...

А знаешь, не уверен я, что ты на самом деле существуешь...
Но знаю, кто-то бережет меня. И в этот миг душа безмолвно торжествует!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:22 by QustoПросмотров: 81Комментарии: 11
+13

Ключевые слова: Ангел страх душа миры авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 11:23
+3
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 1 786
Круто, глубокое очень стихотворение.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:26
+3
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Репутация: (165|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 297
У меня аж слезы навернулись! всю душу из меня стих вытащил! Утащила в закладки!
Автор, низкий поклон за такое глубокое творение!!!!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:49
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (898|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 915


"ничего не я боюсь.."
Это так задумано? Глубокий стих +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Lynx
Сегодня, 11:51
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3031|0)
Публикаций: 309
Комментариев: 1 786
Цитата: Tigger power
"ничего не я боюсь.."
Это так задумано?


Чего-то я проглядела, на одно дыхании прочитала, не заметила. Подправила)
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:55
+3
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 904
Вечные вопросы… +++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#6 написал: Qusto
Сегодня, 12:50
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (508|0)
Публикаций: 237
Комментариев: 2 007
Цитата: Lynx
Цитата: Tigger power
"ничего не я боюсь.."
Это так задумано?


Чего-то я проглядела, на одно дыхании прочитала, не заметила. Подправила)


Ой, я тоже проглядел. Спасибо за правку. blush

Всем большое спасибо! feel
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:18
+4
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Умеют же люди стихи писать....ёлы палы. +++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#8 написал: Летяга
Сегодня, 13:31
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Вот тоже ассоциативное стихотворение, люблю такие!
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Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#9 написал: conjure one
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Умение сочинять стихи не пропьёшь) Паша, лови +++++
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#10 написал: Эвиллс
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В порыве чувств стих написан и прекрасно! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:24
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Цитата: Сделано_в_СССР
Умеют же люди стихи писать....ёлы палы. +++++++++++++++++++

Да да da . И не только стихи. В Очумелые ручки мне и заходить то стыдно
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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