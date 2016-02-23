Скажи...Скажи, чего боится тот, кто с виду смел и не страшится боли?
Каков его чудовищный удел? Война, смерть близких или жизнь в неволе?
Казалось, ничего я не боюсь... Душа ещё тогда беды не знала,
И жизни часть, хранящая мечты, в горячем сердце с диким криком умирала!
Время не лечит, лишь стирает до поры Судьбой наложенный на память отпечаток,
Скажи, а существуют ли миры, где мы проводим вечных дней остаток?
Мы заблуждаемся, а вечна ли душа? Или играет с нами наш подбитый разум?
Когда стучит в груди и чуть дыша... Всё возвращается, недолго до экстаза!
Но миг прошёл, стоим в тиши одни. Гуляет за окном бродяга-ветер,
Мерцают звёзды, как небесные огни... Узнаем лишь когда-то, на том свете.
Тогда мы встретимся сквозь долгие года. И я надеюсь, ты ответишь на вопросы,
Мой Ангел, за спиной моей всегда, быть может, ищешь ты со мной связаться способ...
А знаешь, не уверен я, что ты на самом деле существуешь...
Но знаю, кто-то бережет меня. И в этот миг душа безмолвно торжествует!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:22 by QustoПросмотров: 81Комментарии: 11
Ключевые слова: Ангел страх душа миры авторский стих