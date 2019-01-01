Лесной демон. Глава 10

Nik_dk Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:09 by

Глава десятая, о мужественных решениях и семейных связяхМрачный вид Харгривза не располагал к расспросам, поэтому охотники просто молча плелись за ним, пока не вышли к его дому. Там их ждал Рори. Он нервно прохаживался вдоль поленницы.- Вы в порядке! – обрадовался констебль. – Когда тётя Фани сказала, что вы пошли в сторону леса, я предполагал самое худшее.- Всё нормально, - Эдуардо попытался напустить на себя безразличный вид, что, впрочем, у него плохо получалось. – Мы всего лишь встретили демона и чуть не умерли.Харгривз недовольно засопел у охотника за спиной.- Надо возвращаться, - встрепенулся Рори. – Тётя и Каспер, наверное, уже с ума сошли от переживаний.Констебль поднял с земли свой велосипед. Эдуардо помог Кайли сесть на него, после чего они с Рори, встав с обеих сторон, осторожно покатили его по тропинке.- Как вам удалось спастись от демона?- Мы просто очень быстро бежали, - нехотя пояснил Эдуардо, который меньше всего на свете сейчас хотел вести разговоры. – Там дальше по тропинке есть камни, видимо, они загораживали…- Ого! – возбуждённо перебил его Рори. – Так значит, каменная ловушка существует?- Каменная ловушка? – переспросила Кайли. – На камнях были какие-то руны, я… Ох, а где моя сумка?- Похоже, улетела в пропасть, - заметил Эдуардо. – Но лучше она, чем ты!Кайли слабо улыбнулась и положила голову ему на плечо.- Я думал, это просто легенда, - продолжал удивляться констебль. – Я про ловушку. Говорят, эти камни должны были сдерживать демона, чтобы он не добрался до деревни.- Я думал, для этого у вас есть стена, - изумился охотник.- Стена нужна, чтобы местные не ходили в лес, - пояснил Рори. – Наши предки, видимо, опасались, что кто-то пойдет туда и выпустит демона.- Как раз это и сделал Харгривз, - Кайли грустно покачала головой.Повисла гнетущая тишина. Ветер стих, не шелохнулась ни одна травинка. И даже птичьего пения больше не было слышно.***Уже стемнело, когда они наконец-то добрались до гостиницы. В фойе их ждали Фани, капитан Янг и зарёванная Нэнси.- Они живы! – крикнула горничная, едва охотники появились на пороге.- Хвала небесам! – миссис Каули всплеснула руками и бросилась им навстречу. – Нэнси, позови викария!- Что? – запротестовал Эдуардо. – Зачем викария? Мы не умираем!- Оу, простите, - смутилась Фани. – Вы не так поняли. Вы ранены, а доктора Бонни вызвали в соседнюю деревню принимать роды. Поэтому вас должен осмотреть викарий Уимзи, он разбирается в медицине.Нэнси убежала за священником. Каспер и Фани помогли охотникам подняться в их комнаты.От усталости и пережитого напряжения руки отказывались слушаться Кайли. Миссис Каули помогла ей смыть кровь и переодеться.- Вы видели его, правда? – осторожно задала вопрос хозяйка гостиницы.- Да, - охотница задумалась на минуту, а потом спросила, - Как давно был последний случай нападения в лесу? Я имею в виду не канадских туристов и хиппи, а до них.- Очень давно. Лет сто, может и больше, - Фани наморщила лоб. – Я слышала от бабушки, что много-много лет назад демона заточили в каменную ловушку, чтобы он не смог больше никого убить. У нас здесь, как вы заметили, очень сильна вера в призраков и другие сверхъестественные вещи… Может быть, капельку бренди для успокоения нервов?***Солнечные лучи едва пробивались сквозь плотную ткань занавесок. Эдуардо попытался натянуть одеяло на голову, но понял, что на нём кто-то сидит.- Кайли?- Я ждала, когда ты проснёшься, - девушка нервно теребила в руках край одеяла. – Я пыталась позвонить Игону. Телефоны во всей деревне не работают со вчерашнего дня. Никто не знает почему.- А сотовые? – насторожился охотник.- И сотовые.Эдуардо вздохнул. Кайли пересела поближе и положила голову ему на плечо. Охотник убрал с её лица волосы и легонько поцеловал в кончик носа.- Значит, помощи нам ждать неоткуда, - подвёл итог Эдуардо. – Значит, у нас есть два выхода. Первый – собрать чемоданы и бежать отсюда подальше. Второй – вернуться в лес и поймать демона. И я голосую за второй.- С каких это пор ты такой смелый? - удивилась Кайли.- Я много думал об этом… Не смейся, я правда думал! Мне жаль Харгривза. Не знаю, что там ему внушил этот демон, но он явно как-то на него влияет. И мне это не нравится.- Я тоже так думаю, - согласилась Кайли. – Но мы здесь одни и без оружия…- Мы справимся, - уверенно возразил Эдуардо. – Вспомни того монстра, который забирал у людей глаза. Как его там?.. Мы тогда тоже надрали ему зад, хотя были без оружия, - охотник заглянул в глаза девушки. – Ты ведь умная, ты что-нибудь вычитаешь в своих книжках, и мы победим.Не успела Кайли что-то ответить на эту внезапную тираду, как с улицы донёсся какой-то шум. Кто-то громко кричал: «Сжечь ведьму!»Наскоро одевшись, охотники выбежали из гостиницы и увидели разъярённую толпу, идущую к дому Магды Уорвик. Их было человек двести и все на взводе. Несколько подростков несли биты.- Что происходит? – спросила Кайли, пробегавшую мимо Нэнси.- Ох! Это ужасно! – горничная готова была удариться в слезы. – Люди хотят убить Аманду!- Чтооо?! – у Эдуардо отвисла челюсть. – Что она натворила?- А вы разве не слышите? – в свою очередь удивилась Нэнси. – Люди думают, что она ведьма!Недоумевающие охотники поспешили вперёд к воротам сада Уорвиков.- По-моему, в этой деревне все сошли с ума от слишком чистого воздуха! – ворчал Эдуардо. – Им бы не повредил хороший глоток выхлопных газов!У ворот разъярённую толпу остановил доктор Бонни. За его спиной испуганно прижимались друг к другу Магда и Аманда. Рядом стоял верный Джордж.Вперёд вышла дородная женщина, которую охотники видели в день своего приезда в аптеке.- Отдайте нам Аманду! - её голос гремел как Иерихонская труба.- Вы в своём уме? – нервно выкрикнула Магда, сильнее прижимая к себе приёмную дочь. – Что она вам сделала?- Ты прекрасно знаешь! Это всё из-за неё! – выкрикнул кто-то с задних рядов.- Господа, успокойтесь, – доктор Бонни сделал примиряющий жест руками. – Объясните толком, что происходит?Слово снова взяла миссис Макдаф.- А вы сами не догадываетесь, доктор? – спросила она с издёвкой. – Как только Аманда вернулась из Лондона, сразу начались нападения на людей. Раньше ничего такого не было. Лесной демон никого не трогал.- Но при чём здесь я?! – изумилась Аманда.Стоило ей это сказать, как по толпе снова пронёсся возглас: «Ведьма!», и люди начали инстинктивно сплёвывать через левое плечо. Кайли увидела, что сквозь плотные ряды жителей Лоулэнда пытается пробиться Рори. На ходу он уговаривал людей успокоиться и разойтись по домам.- Аманда не ведьма! – снова крикнула Магда.- Её подкинули в твой сад! – с вызовом парировала миссис Макдаф. – Кто мог её туда подбросить? Я скажу тебе – это сделал лесной демон!- Да! Правильно! Подбросил нам ведьму, чтобы она заманивала ему людей в лес! – снова раздался тот же настырный голос сзади.- Вы в своём уме? – Магду Уорвик начала бить истерика. – Аманда не имеет никакого отношения к лесному демону!- Да? Откуда ты знаешь?!Толпа всё больше напирала, Рори из последних сил пытался удержать самых буйных. Внезапно вперёд вышла маленькая старушка с черепашьим личиком, в которой Эдуардо сразу узнал Мэри Робинсон.- Скажи им правду, Магда, - мягко попросила старушка. – Только так их можно успокоить.Это может показаться невероятным, но тихие слова «мисс Марпл» подействовали на толпу – люди настороженно замолчали.- Ты всё знаешь? – Магда широко распахнула глаза, глядя на старушку. – Но откуда?- Ох, дорогая, если бы в этой деревне поменьше читали о призраках и побольше – о наследственности и генах, то уже давно бы все знали, - лукаво улыбнулась миссис Робинсон.- Аманду в мой сад подкинул не лесной демон, - глубоко вздохнув, сказала Магда. – А я сама.- Что?!- Да, Аманда – моя родная дочь! - с вызовом глядя на толпу, ответила Магда. Затем она перевела взгляд на Аманду. – Я… я давно должна была это сказать, но не знала как…Толпа озадаченно загудела, люди начали смущённо переглядываться, кое-кто уже начал расходиться. И вдруг кто-то спросил:- А отец? Кто её отец?Магда обернулась к Джорджу и беспомощно протянула к нему руки. Старый дворецкий подошёл поближе и обнял свою хозяйку. Этот жест был красноречивее любых слов.- Дворецкий?! – снова взвизгнула миссис Макдаф. – Магда Уорвик и дворецкий?!- Его зовут Джордж, - в голосе Магды неожиданно звякнул металл. – И тогда он не был дворецким. Он был помощником садовника! – торжественно закончила она, беря Джорджа и Аманду под руки.Жители Лоулэнда растеряно переминались с ноги на ногу, глядя, как троица уходит. Доктор Бонни закрыл за ними ворота.- А теперь все расходитесь! – крикнул Рори.***Весь оставшийся день охотники приходили в себя после встречи с призраком и пережитой суматохи. Эдуардо бесцельно бродил по комнате, Кайли изучала книги о призраках, пытаясь найти в них что-нибудь, что поможет победить демона.- Кто бы мог подумать. Дворецкий! - в очередной раз задумчиво произнёс Эдуардо.- Наверное, в молодости Джордж был красив, - ответила Кайли, прикрывая глаза рукой. – На сегодня с меня хватит книг. Эту посмотрю завтра, - добавила она, откладывая в сторону небольшой том антологии «Английские призраки».- Интересно, как там Харгривз в лесу? – спросил охотник, выглядывая в окно. – В темноте и с демоном под боком.- Призрак его не трогает, - Кайли встала рядом. – Не стоит за него так сильно волноваться… Эдди, мы больше не висим на краю пропасти. Может быть, теперь мы поцелуемся нормально?Эдуардо улыбнулся, притягивая девушку к себе…***В конце концов, Эдуардо ушёл в свою комнату. Через полчаса Кайли услышала его размеренное посапывание и улыбнулась. «Попробую и я поспать, - подумала девушка, откидывая одеяло. – Ох, чёрт!» Одеяло зацепилось за книгу, которую Кайли решила оставить назавтра. «Английские призраки» с грохотом упали на пол. Поднимая книгу, охотница машинально посмотрела, на какой странице та раскрылась…Полчаса спустя она отчаянно трясла Эдуардо за плечо.- Эдди, проснись! Да проснись, же!- А, что? – Эдуардо с трудом оторвал голову от подушки. – Что случилось?- Харгривз в большой опасности!Автор - Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Англия деревня гостиница демон дух лес

Другие, подобные истории: