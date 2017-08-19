Лесной демон. Глава 6

Глава шестая, о сельских праздниках и скелетах в шкафу

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:46

Nik_dk Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:46 by

Кайли стояла у открытого окна и, закрыв глаза, подставляла лицо солнцу. Эдуардо, который в этот момент ходил из угла в угол по комнате и отчаянно жестикулировал, она почти не слушала. Первоначальная идея отпуска трансформировалась в твёрдое намерение увидеть своими глазами призрак Эштона Уорвика и разобраться с тайной лесного демона. «А Эдуардо со своими опасениями может идти к чёрту. Так ему и скажу!» - подумала девушка. Однако этого она не сделала, поскольку раздался энергичный стук в дверь.- Как спалось? – жизнерадостно спросила влетевшая в комнату Нэнси. – У нас тут очень свежий воздух, не то что в больших городах!Девушка летала по комнате с тряпкой в руках и смахивала невидимую пыль отовсюду, куда могла дотянуться, и не замолкала ни на минуту. Эдуардо с мрачным видом молча сидел на кровати. Кайли продолжала умиротворённо смотреть в окно.- Вы пойдёте сегодня на праздник? – внезапно спросила Нэнси, и, не дав парочке вставить ни слова, продолжила, – Вам понравится!В течение следующих 20 минут горничная читала лекцию о своеобразии английских сельских праздников вообще и лоулэндских в частности. Эдуардо усиленно делал вид, что его это вообще не касается. Кайли сперва тоже слушала в пол-уха, пока внезапно из потока слов не выловила заинтересовавшую её фразу:- … в саду Уорвиков. Вы ведь видели дом слева от нашей гостиницы? Такой большой и странный. Там живёт последняя из Уорвиков. Её зовут Магда (странное имя, да?) и ей лет 60 уже. Этот праздник каждый год устраивают у неё в саду. Ещё бы! Такой огромный сад надо как-то использовать, правда? Мы всегда ходим на эти праздники. Мы – это я и моя мама. А вообще, туда почти вся деревня ходит. Викарий Уимзи придумывает разные конкурсы. В этом году обещают поиски сокровищ. Представляете? А ещё…В конце концов, Нэнси вышла из комнаты, добавив напоследок, что праздник начинается в четыре часа. Повисла тишина, в которой было отчётливо слышно недовольное сопение Эдуардо. Казалось, он догадался, что сейчас произойдёт. И это ему уже не нравилось.- Знаешь, - осторожно начала Кайли. – Нам ведь не обязательно уезжать прямо сейчас. Может, сначала сходим на этот праздник? Поиски сокровищ и… другие развлечения?- Да, а ещё последняя из этих пресловутых Уорвиков, - ехидно добавил парень. – Думаешь, я не понимаю, зачем ты на самом деле хочешь туда пойти?- Это смешно! – вспылила охотница. – Ловить призраков – это наша работа. Это то, чем мы занимались каждый день в Нью-Йорке. Но здесь ты почему-то шарахаешься от всего сверхъестественного. Хотя ни с чем таким мы сами ещё даже не столкнулись – только разговоры слышим.- А ты хочешь столкнуться с призраком? – Эдуардо соскочил с кровати и снова начал нарезать круги по комнате. – Мы здесь одни, без оборудования, без оружия, - парень устало провёл рукой по лицу. – Хорошо, если ты вбила себе в голову, что мы должны во всём разобраться, то давай хотя бы Игону позвоним?- Зачем? Мы пока точно ничего не знаем. Мы не можем быть уверены, что призрак настолько опасен, что…- Кайли! Он людей убивает!- Он убивает только тех, кто пошёл в лес. Мы же туда пока не собираемся!Обстановка в комнате накалялась. Чтобы не произошёл взрыв, кто-то должен был уступить. «Только не я! Только не я! – повторял про себя Эдуардо. – А, чёрт!»- Хорошо, - сдался охотник. – Мы пойдем на этот праздник.Из-за праздника обед в «Лошадином хвосте» сегодня подавали раньше обычного. Кайли и Эдуардо договорились встретиться в половине четвёртого, чтобы вместе перекусить, перед тем как отправиться в сад Уорвиков. До этого времени оба старались не попадаться друг другу на глаза, занимаясь своими делами. Кайли просидела полдня на веранде с книгой о призраках. Эдуардо же так замучался от безделья, что с радостью согласился на предложение капитана Янга взять напрокат его велосипед.Эдуардо пришёл к обеду первым. Велосипедная прогулка помогла ему нагулять волчий аппетит, поэтому когда появилась Кайли, он уже уминал огромный бифштекс. Парень оторвал взгляд от тарелки, и кусок мяса чуть не встал у него поперёк горла, когда девушка села рядом.- Ты… ты в платье… и на каблуках!- Челюсть подбери, - Кайли, довольная произведённым эффектом и, отчасти, смущённая, пригладила складку на ярко-голубом платье и поправила белый воротничок в стиле 60-х годов. – Это всё Жанин. Она как-то затащила меня на какую-то распродажу и практически заставила его купить! Ты, смотрю, тоже кхм… принарядился, - добавила она, кивая на его футболку с черепом и перекрещенными костями.- А что, я же надел пиджак! – начал оправдываться Эдуардо, пытаясь прикрыть свою модификацию «Весёлого Роджера». – Это, чтоб ты знала, подарок племянника!После этого оба словно оттаяли. Каждый решил не возвращаться к утреннему разговору и вообще про него забыть. Вечер обещал быть чудесным.Дом Магды Уорвик действительно был странным. Казалось, будто его собирал ребёнок из разномастных кубиков. Определить, что это за стиль, Эдуардо так и не смог, хотя перебрал в голове все архитектурные направления, которые знал. Сад в противоположность «кривому» дому был геометрически идеальным. Дорожки шли строго параллельно и перпендикулярно, клумбы, казалось, были начерчены циркулем. Деревья располагались на строго выверенном расстоянии друг от друга. Природа здесь была заключена в строгие рамки порядка. Картину несколько смазывали палатки с угощениями и аттракционами, между которыми сновали гости.Первыми, кого охотники встретили на празднике, были Нэнси и её мама. Не прошло и нескольких секунд, как Кайли и Эдуардо догадались, откуда у горничной такая манера разговора.- Меня зовут Марта Стоун, можно просто Марта. Нэнси про вас рассказывала. Как хорошо, что вы пришли на праздник! Обещают поиски сокровищ. Не уверена, что старая Магда рада такому сборищу у себя в саду, но праздники всегда проводились здесь, с тех самых пор, когда её муж (он умер несколько лет назад) построил этот дом. Странный дом, правда? Говорят, что архитектор, который его построил, потом повесился, представляете?«Я бы тоже повесился, если бы построил такой эклектичный ужас», - мелькнуло в голове Эдуардо. Вслух же он сказал совсем другое:- Что, прямо в этом доме?- Нет, он был из Лондона, - с готовностью ответила миссис Стоун. – Он повесился в своей квартире. Бедняжка! Он ведь был такой молодой! – Внезапно внимание женщины переключилось на ворота, в которые как раз входили миссис Каули и капитан Янг. – О! Неразлучная парочка! Вы знали, что Янг влюблён в хозяйку «Лошадиного хвоста»?- Да что вы? Капитан Янг? – для приличия удивилась Кайли.- Какой он капитан! – Марта фыркнула и закатила глаза. – Он всю жизнь прожил в Лоулэнде. Где вы тут у нас море видели? Нацепил фуражку и представляется всем капитаном! Здесь у каждого есть скелет в шкафу. А вы знали, что Магда Уорвик …К счастью для Кайли и Эдуардо, к ним подошёл викарий Уимзи. Марта и Нэнси сказали, что пойдут и попытают удачу в одном из аттракционов.- Как ваши руки? – участливо спросил священник.- Спасибо, уже лучше, - ответил Эдуардо.- А вы знакомы с хозяйкой дома? Нет? Сейчас мы это исправим!И викарий повёл охотников по одной из геометрически выверенных дорожек прямо к дому.Магду Уорвик они увидели издалека. И сразу поняли, что это именно хозяйка дома. Она была высокая и величественная. По крайней мере, именно это слово вертелось в голове Кайли, когда викарий представлял их. Хозяйке дома было около 60 лет, но в её облике всё ещё угадывалась прежняя красота и грация.- Очень рада, - искренне улыбнулась Магда. – Хотите чего-нибудь освежающего? Джордж, принеси коктейли... Джордж - наш дворецкий, - с некоторой гордостью подавила она, глядя, как старик в смокинге неторопливо уходит в дом. – Он пришёл в наш дом ещё совсем мальчишкой и сначала помогал садовнику, - взгляд Магды словно затуманился. – Я и сама тогда была ещё молода, только-только вышла замуж за Чарльза Уорвика.- Магда! Гости хотят видеть хозяйку дома!Все обернулись на голос. К крыльцу легкой, немного пружинящей, походкой приближалась какая-то женщина. Ей было около сорока. Серый брючный костюм подчеркивал отличную фигуру, а чёрные вьющиеся волосы и зелёные глаза придавали её облику несколько экзотический вид.- Это моя приёмная дочь Аманда, - представила женщину Магда.- Я подкидыш, - с веселой улыбкой пояснила Аманда. – Магда нашла меня в саду. Идём же, гости тебя ждут!- Какие зелёные глаза, - передёрнул плечами Эдуардо, когда они с Кайли остались одни на крыльце. – Есть в этом что-то… необычное.- Глаза как глаза, - пожала плечами девушка. – У старого дворецкого тоже зелёные глаза, но это тебя так не впечатлило.- Дворецкий – это совсем другое! – Эдуардо попытался подобрать слова. – Но эта женщина… похожа на ведьму.- Ты мыслишь стереотипами! – засмеялась Кайли.В этот момент на крыльцо вышел Джордж с подносом. Растерянно оглянувшись по сторонам, он перевёл взгляд на охотников.- Магда пошла встречать гостей, – пояснила Кайли, беря с подноса напитки.Дворецкий степенно кивнул и стал осторожно спускаться по ступенькам. Кайли и Эдуардо смотрели ему в след.Ближе к пяти часам объявили начало игры. Всем желающим раздали карты сада, на которых было помечено место, с которого надо начинать поиски сокровищ. Чтобы получить подсказку, надо было разгадать шараду или выполнить какое-нибудь задание. Тут и там в саду раздавались смех и веселые возгласы людей, нашедших очередную подсказку.Кайли и Эдуардо тоже втянулись в игру. Вместе с другими гостями они сновали по саду и осматривали клумбы, кусты, заглядывали под скамейки. Пару раз они видели Рори Каули и Агату Банкер. Судя по всему, констебль и внучка библиотекаря пришли на праздник вместе.Охотники, ведомые картой, обошли дом с другой стороны.- Я тебе точно говорю. Подсказка должна быть за теми кустами, возле восточной стены дома. Смотри, там даже дверь есть, как на карте, - убеждал Эдуардо.- Хорошо, давай проверим, - согласилась Кайли.Они обошли розовые кусты с другой стороны и принялись заглядывать под камни, будто специально разложенные возле дома. Они так увлеклись, что не сразу услышали, что кто-то приближается по дорожке.- … охотники за привидениями из Нью-Йорка. Мне Рори так сказал! Это ужасно!Услышав этот обрывок фразы, Эдуардо быстро прижал Кайли к стене. Оба замерли, напряжённо прислушиваясь к разговору. Густые кусты надёжно прикрывали их от миссис Каули и капитана Янга.- Фани, не разводи панику на пустом месте. С чего ты взяла, что они приехали по нашу душу?- А зачем бы ещё им сюда приезжать, Каспер? Надо что-то делать!- Не волнуйся, я обо всём позабочусь.Звук шагов становился всё тише, по мере того как парочка удалялась.- Что всё это значит? – спросил Эдуардо.- Очень странно, - согласилась Кайли. – Эмм… Эдди, ты можешь больше меня не прижимать к стене.Эдуардо опустил глаза и понял, что он действительно всё ещё обнимает Кайли. Оба смущённо улыбнулись. Внезапно справа от них открылась дверь, и на пороге показался старик-дворецкий. Бросив на них осуждающий взгляд из-под седых бровей, он поспешил снова закрыть дверь. Красные как раки Кайли и Эдуардо выбрались из кустов.Сокровище в тот день они так и не нашли.***Лёгкие сумерки окутали Лоулэнд, когда праздник, наконец, закончился. Кайли и Эдуардо ушли одни из первых. Не встретив никого в фойе гостиницы, они поднялись в комнату Кайли.- Чем мы так опасны для этой сладкой парочки? – спросил Эдуардо, присаживаясь на подоконник.Кайли упала на кровать и закрыла глаза.- Может, это как-то связано с призраком Эштона Уорвика? – предположила она. – Или с лесным демоном?Эдуардо нервно пожал плечами и зевнул.- Я, пожалуй, пойду к себе.Парень вышел из комнаты. Кайли еще некоторое время лежала на кровати, глядя в потолок. «Здесь у каждого есть скелет в шкафу, – внезапно вспомнила она слова Марты Стоун. – Интересно, какие скелеты есть у «тёти Фани» и Каспера Янга?»***Эдуардо уже готов был стянуть с себя джинсы и залезть под одеяло, когда услышал за стеной истошный крик. Чертыхаясь и на ходу застёгивая ширинку, он поспешил в комнату Кайли. Открыв дверь, он замер на пороге. Девушка лежала на полу и, неловко барахтаясь, пыталась спихнуть с себя скелет.- Кайли, ты в порядке? – спросил он, помогая ей встать. – Откуда он взялся?- Выпал из моего шкафа, когда я открыла дверцу, - ответила охотница. – Ох, это было так неожиданно!- Значит, у тебя тоже есть свой скелет в шкафу? – неуклюже попытался пошутить Эдуардо.Внезапно открылась дверь и в комнату вошла Фани Каули. Она с подозрением переводила взгляд с одного гостя на другого.- Что-то случилось? Я слышала крик…- Кто-то подсунул в мой шкаф этот скелет, - недовольно пояснила Кайли. – Чья-то глупая шутка.Миссис Каули засмеялась, пытаясь скрыть нервозность.- Я уверена, что это проделки Эштона. Он любит такие шутки, - сказала хозяйка «Лошадиного хвоста», поднимая скелет с пола. – Это анатомическое пособие, обычно он хранится у нас на чердаке. Один из Уорвиков был врачом, - добавила она.- Держите своего домашнего призрака подальше от нас, - хмуро посоветовал Эдуардо.Миссис Каули, казалось, хотела что-то ответить. Но внезапно передумала и молча вышла из комнаты.- Ну вот мы и столкнулись с Эштоном Уорвиком, - вздохнула Кайли. Она уже почти пришла в себя после этой неожиданности. – Я не крикунья, но когда на тебя из шкафа внезапно падает скелет…- Это странно, - задумчиво ответил Эдуардо, отстукивая пальцами на стене нервную дробь. – Мы столько раз сталкивались с призраками, которые могли пройти сквозь стену. Но ещё ни разу не видели, чтобы они могли пронести с собой что-то твердое. А ведь твоя дверь была заперта на ключ.Сказав это, парень ушёл в свою комнату, оставив Кайли в недоумении.Автор - Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Англия деревня гостиница демон

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