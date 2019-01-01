Лесной демон. Глава 5

Глава пятая, о лесном демоне и его жертвах

Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 10:49

Nik_dk Просмотров: 2 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:49 by

Кайли первая оправилась от неожиданности.- Откуда вы нас знаете? – спросила девушка.- Мы ведь здесь не за «железным занавесом» живём, - улыбаясь, пояснил констебль. – При желании жители Лоулэнда могут узнавать, что происходит в мире… Правда, должен признать, мало у кого в деревне есть это желание.Констебль встал, убрал сэндвич в коробку для завтраков и стряхнул пару крошек со своей формы. Это был широкоплечий молодой парень. Русые волосы коротко подстрижены, взгляд серых внимательных глаз цепкий и проникновенный. В общем, Эдуардо он сразу не понравился. «Тоже мне, красавчик», - с досадой подумал латинос, видя с каким интересом на него посматривает Кайли.- Вы здесь за главного? – резко спросил охотник.- Я здесь за единственного. Кстати, извините, что не представился – Родерик Каули. Можно просто Рори.Родерик, улыбаясь, протянул руку Эдуардо, которую тот с неохотой пожал. Кайли проявила больше радушия.- Вы что-то сказали про Скотленд-ярд и происшествие в лесу, - напомнила девушка.- Ну, это я вас должен расспрашивать, что там в лесу происходит, - поморщился Рори. – Мне сказали лишь, что расследованием займется инспектор из Скотленд-ярда. Видимо, в Лондоне не доверяют сельскому констеблю, - добавил он с грустной улыбкой. – Но теперь, когда прислали ещё и вас…- В том-то и дело, что нас никто не присылал, - нетерпеливо вставил Эдуардо. – Мы тут отпуск проводим. Пытаемся, по крайней мере. Приехали сегодня утром, на свою голову.- Так вы ни о чём не знаете? – искренне удивился констебль.- Но были бы рады узнать. И по возможности помочь, - улыбнулась Кайли.- Что ж, - Рори задумался. – Скотленд-ярд уверен, что ничего мистического в смерти туристов нет. Мне даже кажется, что они подозревают местных. Но это полный бред! Некоторые из наших туристов действительно не жалуют, но чтобы убивать, тем более в лесу. Местные туда вообще не ходят из-за лесного демона. Но в Лондоне и слышать не хотят про наши легенды.- Поэтому прислали своего инспектора? – уточнила охотница. – И что же он говорит?- Не знаю, - чуть смутившись, ответил Рори. – Он приехал инкогнито. Я думаю, что под видом туриста. Возможно, остановился в «Лошадином хвосте». Я даже не знаю, как он выглядит… Вы, наверное, хотите узнать, как всё произошло?Кайли и Эдуардо усиленно закивали. Констебль вытащил из выдвижного ящика тоненькую папку.- Практически все материалы по этому делу я отправил в Лондон, - пояснил он. – Но, кое-что могу вам показать. Вот снимки жертв, это копии их паспортов, показания тёти Фани… эм… то есть миссис Каули, хозяйки «Лошадиного хвоста».- Это она заявила о пропаже туристов? – спросила Кайли, роясь в бумагах.- Да. Они прожили в гостинице всего два дня, - пояснил Рори. – Туристы – семейная пара из Канады – были то ли экологами, то ли биологами. В общем, в лес они пошли посмотреть местные растения. Ушли утром, собирались вернуться к обеду. В обед они так и не появились, вечером – тоже. Тётя Фани сообщила мне, я собрал несколько человек из молодёжи – тех, кто не верил в лесного демона, – Рори горько усмехнулся. – Теперь-то в него верят все.- Насколько мы знаем, их нашли возле стены, - задумчиво сказала Кайли. – Со стороны леса или деревни?- Со стороны леса. Они лежали метрах в пяти от стены, - Рори нахмурился, вспоминая подробности. – Понимаете, уже начало смеркаться. Мы сперва даже не поняли, что они мертвы. Может, плохо стало. Они ведь уже не молодые были. Только когда попытались их поднять… Из них будто всю кровь выкачали! Ох, никогда не забуду эту жуткую картину! И это было так неожиданно, ведь уже более ста лет никаких смертей из-за демона у нас не было.Несколько минут все трое молчали. Первой заговорила Кайли.- А что в Лоулэнде говорят про этого лесного демона?- Он появился очень давно. Лет двести назад. Говорят, что однажды ночью с неба упала звезда. Прямо в наш лес, – пояснил Рори, смущенно улыбаясь, будто извиняясь за такую наивность его предков. – С тех пор в лесу стали погибать люди. Жуткой смертью. Так появилась легенда о лесном демоне. В конце концов, местные просто перестали ходить в лес и возвели эту стену – для надёжности. Никто не знает, как он выглядит и почему нападает на людей, потому что никто не выживал после встречи с ним.- Кроме Гарри Уорвика, - возразила Кайли.- Как вы об этом узнали? – удивился Рори.- Мы были на кладбище, видели надпись на его могиле, а потом говорили с викарием Уимзи, - пояснила охотница.- Действительно, говорят, что он его видел, но сумел каким-то чудом спастись. Правда, на следующий день он всё равно умер. Врачи говорили, что от переживаний не выдержало сердце. Однако люди были уверены, что за Уорвиком пришёл демон.Охотники провели в полицейском участке целый час, поэтому, когда они наконец-то добрались до гостиницы, уже стемнело. У ворот они заметили уже знакомый им Фольксваген Транспортер. Хиппи поблизости не было. К счастью, болтливой Нэнси в гостинице не оказалось. От усталости Кайли и Эдуардо совсем не хотелось разговаривать. Молча кивнув друг другу, они разошлись по своим комнатам.«Это всё очень странно, - думала Кайли, заползая под одеяло и сворачиваясь калачиком. – Почему демон вдруг снова начал нападать на людей? Да ещё на этих безобидных туристов? И какое отношение к этому имеет семья Уорвиков? И почему Эдуардо такой….» Не закончив последнюю мысль, девушка уснула.В это время Эдуардо строил планы на завтра: «Утром первым же делом надо узнать расписание самолётов, найти такси и бежать из этой сумасшедшей деревни. Мы уедем отсюда, даже если для этого мне придётся упаковать Кайли в чемодан и увезти её силой!»Парня не покидало предчувствие чего-то ужасного. Проворочавшись до пяти утра, он наконец-то провалился в сон.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Англия деревня гостиница демон

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