Лесной демон. Глава 2

Глава вторая, о своеобразии английской очень глубокой глубинки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:26

Nik_dk Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:17 by

Пока Эдуардо, чертыхаясь, затаскивал чемоданы в гостиницу, Кайли познакомилась с миссис Каули - хозяйкой "Лошадиного хвоста". Это была чрезвычайно восторженная женщина. Казалось, вся её могучая фигура излучает жизнерадостность.- Нэнси проводит вас в ваши номера, милочка, - щебетала миссис Каули, передавая Кайли ключи. - Вижу, ваш жених устал с дороги - могу организовать первоклассное бренди!- О, нет, он не... мы не... Мы просто вместе работаем, - чуть смущённо ответила Кайли.- Но от бренди я не откажусь, - ввернул Эдуардо.Миссис Каули удивлённо вскинула брови, но комментировать ситуацию не стала.***Эдуардо сделал последний рывок, поднимаясь по крутой лестнице. Лифта в "Лошадином хвосте" не было. И что-то охотнику подсказывало, что его тут никогда не будет. Нэнси, горничная, оказалась разговорчивой блондинкой с пышным бюстом. Последнюю деталь она старательно подчеркивала декольте. Манера разговора у неё была своеобразная - девушка произносила длинные монологи, в которые собеседникам лишь изредка удавалось вставить пару слов.- Вы американцы? Это так мило! Сюда, пожалуйста. Это комната для вас, мисс. А вам в следующую дверь. Наверное, вы удивлены, что у нас такое старое здание? Но в деревне есть ещё старше! И название у нас забавное, правда? Я вам расскажу! Это было 150 лет назад. В Лоулэнде жили два брата - Гарри и Эштон Уорвики. И их, представляете, угораздило влюбиться в одну девушку! Девушка предпочла младшего Эштона. Старший Гарри разозлился и выгнал брата из семейного гнёздышка. С горя он переделал дом в гостиницу и назвал её "Лошадиная голова". В отместку Эштон открыл дальше по улице другую гостиницу - "Лошадиный хвост". Та девушка через 10 лет сбежала с каким-то актёром, а братья так и не помирились до самой смерти. Хотя, шансов на примирение у них не было. Бедняга Эштон повесился на следующий день после побега возлюбленной, а Гарри в то время путешествовал по Италии.- Нэнси! - удалось вставить Кайли, пока горничная набирала в грудь побольше воздуха, чтобы выдать очередную порцию информации. - В деревне есть библиотека?- И во сколько тут кормят? - добавил Эдуардо, которого волновали более насущные вопросы.- Расписание завтраков и обедов лежит у вас на тумбочке. Ужины мы не готовим, но на соседней улице (у нас в деревне их всего две) есть паб. Можно ужинать там, - Нэнси выдавала информацию со скоростью пулемёта. - Библиотека у нас тоже есть. Ею заведует мистер Банкер. Он наш местный краевед и долгожитель. Ему уже 99 лет, представляете! Он знает все местные предания, легенды и истории о привидениях. Он и про нашего призрака может вам рассказать.- Вашего призрака? - насторожился Эдуардо.- Да! - с неподдельным энтузиазмом воскликнула Нэнси. - У нас в гостинице живёт призрак мистера Уорвика, Эштона Уорвика. Он ведь повесился на крюке для люстры в холле. Его неприкаянная душа бродит по гостинице и почти каждую ночь передвигает один из стульев, что стоят вдоль стены. Он ставит его прямо под тем самым крюком, на котором повесился. Жуть как интересно! А ещё он чудит на кухне и завывает в каминах.С трудом парочке удалось отделаться от разговорчивой горничной. Наконец, Кайли смогла как следует рассмотреть свой номер. Окно выходило в сад. Глазам отрывался чудесный вид - цветы соседствовали со шпинатом, базиликом и другой съедобной зеленью. Кайли с разбегу плюхнулась на кровать. Пружины мелодично скрипнули, матрас оказался очень мягким. Напротив кровати располагался старинный шкаф. "Наверное, стоит здесь со времён Эштона Уорвика", - мелькнуло в голове у Кайли. Рядом со шкафом оказалась ещё одна дверь. Не успела охотница подумать, куда она может вести, как она открылась. На пороге стоял Эдуардо.- Гляди-ка, у нас смежные номера! - сказал парень, улыбаясь.- Ага, - ответила Кайли, поднимаясь с кровати. - Но этой дверью ты пользоваться не будешь!"Не очень-то и хотелось", - недовольно подумал парень, когда дверь захлопнулась перед самым его носом. Он уже разобрал свои вещи и теперь изучал расписание завтраков и обедов. Взглянув на часы, он понял, что как раз успевает на ланч.***Эдуардо как раз поливал блинчики кленовым сиропом, когда за столик подсела Кайли.- Ну, как тебе здесь? - осторожно спросила девушка.- Жить можно, - пробормотал Эдуардо, набивая рот блинчиками. - Объедение, ты только попробуй!К их столику тут же подбежала вездесущая Нэнси. Кайли заказала чай и песочное печенье.- Чай, - содрогнулся охотник, глядя как девушка расставляет на столе чашку, чайник и молочник.- Старая добрая английская традиция, - пожала плечами Кайли.- Меня не покидает чувство, будто эта деревня - квинтэссенция всего английского, что есть в Англии.- О, Эдуардо, тебя потянуло на философию? - удивилась Кайли.Внезапно парень понизил голос:- А вон тот странный старик за соседним столиком всё время на нас смотрит.- Мы здесь новенькие, - ответила охотница. - Думаю, на нас все будут пялиться, куда бы мы ни пришли.Девушка обернулась и задумчиво посмотрела на старика. Он и правда был странный. Серая потёртая куртка, крепкие, хоть и не новые, башмаки, длинные седые волосы. Венчала этот образ старого "морского волка" капитанская фуражка, слегка сдвинутая на глаза. Перед ним стоял какой-то странный прибор. Больше всего он был похож на старый радиоприёмник, но с тремя антеннами.Старик понял, что привлёк их внимание. Он слегка кивнул и заговорил неожиданно молодым голосом:- Меня зовут Каспер Янг. Капитан Янг.- Очень приятно, - приветливо ответила Кайли. - Я - Кайли, а этот мрачный латинос - Эдуардо. Мы из Нью-Йорка.- Приехали в наши края посмотреть на призрак Эштона Уорвика? - хитро прищурившись, спросил капитан Янг. - Сюда многие за этим приезжают. Но никто его ещё не видел. Только последствия его проделок. Но однажды я его поймаю, уж будьте уверены!- Вы хотите поймать призрака? - удивлённо спросил Эдуардо.- Знаю, знаю, что вы скажете, - замахал на них руками старик-капитан. - Призраков не существует, а старый Янг просто выжил из ума!- Нет, что вы, мы... - начала было Кайли, но Эдуардо, подскочив из-за стола, подхватил её и быстро потащил к выходу.- Что ты делаешь? - возмутилась девушка, стряхивая со своей талии его руку. - Мы же прекрасно знаем, что призраки существуют!- Да, они существуют. Но у нашего приятеля капитана явно не всё в порядке с головой, - проворчал Эдуардо.- Я собираюсь в библиотеку, - упрямо вскинув подбородок заявила девушка.- Ну что ж, в библиотеку - так в библиотеку.Автор - Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Англия деревня гостиница

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