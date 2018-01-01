Снежная охота (Часть Седьмая)
Часть Седьмая: На кончике
Кайли Гриффин сидела на кухне и попивала чай из тёмно-синей чашки, краем глаза посматривая на лежащего в гостиной под несколькими пледами Гарретта. На листке её блокнота под именем Миллера было написано только: эктоплазменное существо расплавило дырку в окне. Охотники за утро уже не раз успели высказать свои догадки по поводу произошедшего. Обычно привидения не оставляли от своего появления ни следа, и как уже ранее успели заметить — не могли дотронуться до материальных объектов. Почему в окне образовалась дыра и почему такая маленькая, было не понятно. Гарретта ребята нашли около девяти утра. Зайдя в комнату, ледяной воздух моментально сковал кожу ребят и колючими иглами проник в лёгкие. Тогда, кстати, впервые охотникам удалось засечь на датчике слабые частоты, которые через несколько секунд пропали, но Роланд успел заметить, что исходили они от Миллера, лежавшего тогда в одной пижаме поверх одеял. Как предполагает Кайли, именно приведение сохранило тело их друга от обморожения, и этот факт кажется охотнице одним из самых странных. На кухню зашёл Джонатан в тёплой куртке поверх шерстяного свитера и подошёл к тумбе, где стоял ещё горячий чайник.
— Собираетесь выходить в экспедицию? — поинтересовалась охотница.
— Нет, сейчас Крис доставит нам запасы и новое окно, — мужчина залил пакетик чая кипятком.
На улице раздался оглушающий гул.
— Вертолёт прилетел, — констатировала Кайли.
— Да, — Джонатан поставил чашку на край тумбы. — Даже чай пригубить не успел, вот что значит пунктуальность. Кайли, позови Эдуардо, пожалуйста, нам нужна его помощь.
— Хорошо, — кивнула Гриффин, допивая согревающий напиток.
Мужчина добродушно улыбнулся охотнице и вышел, за ним на улицу последовали Алан и Роланд.
Кайли убрала пустую чашку в раковину, решив, что помоет потом и направилась на второй этаж. Поднимаясь по лестнице, охотница размышляла, что в последнее время её отношения с Эдуардо сходят на нет, и не то чтобы они постоянно ругались и ссорились, они просто стали меньше общаться, и сейчас Гриффин часто думала, как бы вернуть былую порцию общения. Поднявшись на этаж, она направилась в их комнату. Когда она уже хотела нажать на ручку, то услышала голос Мэгарэн.
— Это колье восхитительно.
— Оно твоё по праву, — раздался тихий голос Риверы.
Кайли присела на корточки и заглянула в замочную скважину. «Здорово, Кайли, ещё этого ты не делала! Подглядывать, как последняя ревнивица. Блеск!» — осуждающим тоном подумала Гриффин. Через щёлку она увидела бледно-мраморные руки Мэгарэн, держащие бархатный футляр. Кайли резко отпрянула от двери, с неприятным колом в сердце закрывая глаза. Ей так в тот момент хотелось развернуться, убежать и спрятаться где-то среди многочисленных, пышных кустов, как маленькая девочка, которую задирают мальчишки во дворе. Однако она уже не маленькая девочка Кайли с двумя хвостиками и в коротком платьице, она — взрослая женщина, умеющая здраво осмысливать ситуации и принимать сложившиеся факты, какими они есть, также, она — охотница за привидениями, и сейчас она на работе. «Не время вмешивать свои чувства», — твёрдо решила Гриффин и, сжав руку в кулачок, легонько постучала в дверь.
— Эдуардо, ты там? — как ни в чём не бывало спросила она, усмиряя в горле дрожащие нотки разочарования.
— А? А я… я… да, я здесь, но не входи! — раздался ошарашенный голос Риверы; девушка услышала глухой звук закрывания футляра.
— Джонатану на улице нужна помощь, — протараторила Кайли, и развернувшись, отправилась обратно на кухню.
***
«Когда всё успело стать так плохо? Когда Эдуардо сдался и отвернулся от меня? Неужели его громкозвучные слова о чувствах с такой лёгкостью испарились, стоило только появится другой женщине?» — с подступающей грустью размышляла Кайли, спускаясь по лестнице, — «Ладно, эта женщина — Мэгарэн Гонсалес, всего-лишь та, кто с первого дня смогла найти общий язык с Эдуардо, поддерживая все его интересы и завоёвывая его внимание ежедневно. Конечно, это ведь не „вампирша“ Кайли, которая вечно спорит с ним, переживает за него каждый раз, когда он попадает в нелепые и опасные ситуации, которые происходят по большей части из-за его же безалаберного отношения!» Погруженная целиком в свои мысли, девушка с отстранённым взглядом прошла мимо Гарретта, даже не заметив, что тот проснулся. Инвалид опёрся рукой о спинку дивана и приподнялся, заинтересованным взглядом провожая расстроенную подругу.
— Кайли, что-то случилось? — обеспокоено спросил он.
— А? — будто вернувшись в реальность из мира дум и грёз, очнулась Кайли, резко оборачиваясь в сторону Миллера. — Ты очнулся! — радостно воскликнула она, подходя к нему и садясь на край дивана. — Как ты себя чувствуешь? — сама не зная почему, но ей стало легче оттого, что Гарретт отошёл от влияния привидений именно сейчас, в данный момент охотница отчаянно желала выговориться, хоть не Эдуардо, хотя ему было бы самым верным решением, а Гарретту, но ей казалось, что почему-то, именно он сейчас сможет лучше всего её понять.
— Так, дай догадаюсь. Ты спустилась со второго этажа, где ваша комната, а, значит, мне на ум приходит только одно имя… Эдуардо, да?
Гриффин просто кивнула головой.
— Так и думал, и ведь не в первый раз. К слову обо мне, то чувствую себя отлично. А теперь говори, что опять не так между вами?
— Да ничего такого, я рада, что ты в порядке, — слегка улыбнулась охотница и дотронулась плеча Гарретта. — Не беспокойся, сами разберёмся.
— Ни черта! Вы разбираетесь десять лет, поганые из вас влюблённые, вот, что я скажу! Нет повести печальнее на свете, чем…
— Гарретт, успокойся, мы уже взрослые люди, чтобы знать, что нам нужно. И Эдуардо в этом плане не я нужна, а…
Гарретт взглянул на охотницу исподлобья. Напряжённо выдохнув, Кайли всё же продолжила:
— Мэгарэн, — тяжело протянула Гриффин.
— Кстати, о ней, — насторожился охотник и оглянулся по сторонам. — Знаешь, — инвалид сжал губы, решаясь говорить или лучше не стоит, — пойдем в мою комнату, — тихо заговорил он после нескольких секунд молчания, — я должен тебе кое-что рассказать… оно связано с приходом привидения и… в общем, лучше перебраться в другое место.
Гриффин подкатила к другу коляску и тот ловко забрался в неё. Вскоре дверь в комнату захлопнулась, и гостиная осталась пустовать.
***
На стол Мэгарэн подала приличное количество сытных блюд, и каждое из них было неповторимого вкуса, что любой шеф-повар смог бы оценить их по достоинству, особенно, если учитывать насколько были скудны и не разнообразны ингредиенты. Охотники и учёные не торопились накидываться на еду, получая меленькое подступающее блаженство от смакования каждого кусочка. Приятную вечернюю трапезу сопровождали лёгкие беседы. По кухне разносились незамысловатые, ничего серьёзного не содержащие речи. В то время, как многие уже переходили ко второму и третьему блюду, Кайли еле доедала свою небольшую порцию.
— Что-то не так? — поволновалась Гонсалес.
— Блюда объедение, как и всегда, но сегодня я себя не очень хорошо чувствую… сильно прихватило живот, — Гриффин уловила на себе взгляд Гарретта, — а таблетки, что я привезла, уже закончились, — Кайли сделала страдательное выражение лица.
— В таком случае тебе лучше пойти прилечь, а таблетки можешь взять в моей комнате. Тумбочка справа первый ящик.
— Спасибо, — слабо улыбнулась Кайли, вставая с места и покидая кухню.
Проникнув в комнату Мэгарэн, Гриффин аккуратно закрыла за собой дверь. Время пошло. Кайли подбежала к шкафу и открыла его. Присев на корточки, она быстро стала перебирать стопку тяжеленных книг. От очередного названия охотница впадала в удивление всё больше и больше, то и дело поднимая брови.
— А. Л. Амфитеатров «Классическая демонология», Эдвард Мак-Кензи «Привидения и духи», Теренс Хайнс «Псевдонаука и паранормальное»… гримуары: «Большой ключ Соломона», «Чёрная курочка», «Армадель»… Сколько же здесь всего, — изумленно шептала охотница. — А это, — Кайли достала из низа книгу, — это та книга, что я оставила… или не оставила, — девушка, задумавшись, посмотрела на потолок. — Нет, всё же я оставила эту книгу дома, — она стала поспешно перелистывать страницы, кое-где даже были загнуты уголки. — Если бы её взять, — прикусив губу, её взгляд упал на криво лежащую за коробками папку; охотница протянула руку и, достав запыленную папку, открыла её, — надо же, как интересно выходит…
Понимая, что пора сворачиваться — коллеги не будут ужинать вечно, Кайли запихнула все книги обратно, как было, только прихватив с собой ту самую книгу, которая ей была нужна и один листок из папки. Уже открывая дверь, она остановилась.
— Может заметить, — с этими словами девушка подбежала к тумбочке и, открыв верхний ящик, нашла таблетки от боли в животе и оторвала одну штучку. — Так-то лучше, — улыбнулась довольная Кайли и тихо вышла из комнаты Гонсалес.
***
Ночи опрокидываются на просторы Антарктики быстрее, чем это можно представить. Вот солнце поднялось из-за горизонта, у тебя целый день впереди, но вот солнце снова садится, и наступает мгла, куда более длительная и затянутая. В комнате царил безмолвный покой. Роланд спал на спине, Эдуардо повернулся боком и поджал колени, Кайли лежала, запрокинув руку под подушку, но не давала сну одолеть себя. Она была на кончике своей верной догадки, где-то рядом витал правильный ответ, ей только стоит заметить его и крепко ухватиться. Мучительно вздохнув, она опустила веки. Как только она закрыла глаза, раздалась тихая мелодия свадебного марша. Резко подскочив с кровати, охотница замерла, прислушиваясь. Музыка звучала с первого этажа. Кайли посмотрела на спящих Роланда и Эдуардо.
— Вот и мой черёд, ребята, — прошептала она. — Теперь я сама должна разобраться, что же является нам.
Ни бластера, ни ловушки девушка брать не стала. По предыдущему опыту уловив, что эти вещи здесь бесполезны. Убрав блокнот с ручкой за пояс штанов, охотница медленно направилась на зов мелодии. Осторожно спустившись с лестницы, она увидела слабо горящий синий свет из кухни. Сердце Кайли забилось сильнее от волнения и маленькой доли страха, всё же она шла без оружия. Все ребята, конечно, очнулись, но находиться под чьим-то воздействием, это, мягко говоря, жутковато. А сейчас она добровольно шла безоружная, чтобы её сознанием завладели.
— Ты безумна, Кайли, — шептала себе под нос охотница, подходя к арке, ведущей на кухню.
Застыв в одном шаге, Гриффин сделала глубокий вдох и завернула. В тени едва просвечивались два силуэта. Один мужской и высокий, другой ниже ростом и словно завёрнутый в пышную ткань. Кайли перешагнула за порог. Белым освещением луны стали прорисовываться черты фигур. Мужчина стоял к охотнице боком и та легко смогла узнать его. Кайли закатила глаза.
— Эдуардо, ну кто же ещё мог быть.
Гриффин больше волновала вторая женская фигура в чёрном свадебном платье и с плотной закрывающей лицо фатой. От неё девушка и чувствовала дискомфорт, нечто давящее и сковывающее. Стало быть, образ Эдуардо — иллюзия, дополнительный, неподвижный элемент, привидение — невеста. Женский призрак плавно повернулся к Кайли и невесомо направился к охотнице.
— Пришла к нам на свадьбу? — спросила фигура.
Гриффин сузила глаза.
— Только не говорите, что ты — это я.
Привидение хмыкнуло.
— Ты, ты. Только это твои мечты, наяву этому не бывать, а потому — смотри. Смотри на то, чему не свершиться никогда в твоей жизни.
Привидение развернулось и направилось обратно.
— И почему же этому не быть?
— А разве достойна? Разве ты настолько хороша?
Невеста приподняла фату и холодно посмотрела на охотницу глазами ледяного цвета. Это была Кайли, но лицо было более гладкое, нежное, словно лепесток белой розы; глаза подведены идеальными стрелками; тонкие, алые губы были приподняты в лёгкой, чарующей улыбке.
— Я — это твоя мечта, твой несбыточный внешний идеал, который сулит счастье и обожание со стороны этого мужчины.
Охотница скрестила руки и отвернула голову.
— Мэгарэн не мой идеал, — тихо произнесла она.
— Твой, — невеста протянула тонкие руки к лицу Эдуардо, приподнимаясь на цыпочки. — А вот это — не твоё, — привидение впилось в губы мужчины.
По голове Кайли будто что-то ударило и девушка отошла назад, соприкасаясь спиной с аркой и сползая вниз, сжимая веки от боли. Мгновение, яркая вспышка и боль прошла. Охотница открыла глаза и приподняла голову — пустая, тёмная кухня. Кайли, держась за арку, попыталась встать, но ноги подкосили, и она упала. На четвереньках добравшись до дивана в гостиной, она кое-как заползла на него и включила настольную лампу, доставая блокнот с ручкой. Записав произошедшее с ней, она нашла чистый лист бумаги. Сверяясь с записями, Гриффин стала чертить схему. Теперь ей всё стало ясно, теперь нашёлся ключ от загадки. Она увидела ответ и ухватилась за него. Закончив, она томно зевнула и, отложив блокнот, позволила сну одолеть её.
Сегодня, 10:03 by Nik_dkПросмотров: 6Комментарии: 0
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