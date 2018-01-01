Снежная охота (Часть Седьмая)

Часть Седьмая: На кончике

Nik_dk Просмотров: 6 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:03 by

Кайли Гриффин сидела на кухне и попивала чай из тёмно-синей чашки, краем глаза посматривая на лежащего в гостиной под несколькими пледами Гарретта. На листке её блокнота под именем Миллера было написано только: эктоплазменное существо расплавило дырку в окне. Охотники за утро уже не раз успели высказать свои догадки по поводу произошедшего. Обычно привидения не оставляли от своего появления ни следа, и как уже ранее успели заметить — не могли дотронуться до материальных объектов. Почему в окне образовалась дыра и почему такая маленькая, было не понятно. Гарретта ребята нашли около девяти утра. Зайдя в комнату, ледяной воздух моментально сковал кожу ребят и колючими иглами проник в лёгкие. Тогда, кстати, впервые охотникам удалось засечь на датчике слабые частоты, которые через несколько секунд пропали, но Роланд успел заметить, что исходили они от Миллера, лежавшего тогда в одной пижаме поверх одеял. Как предполагает Кайли, именно приведение сохранило тело их друга от обморожения, и этот факт кажется охотнице одним из самых странных. На кухню зашёл Джонатан в тёплой куртке поверх шерстяного свитера и подошёл к тумбе, где стоял ещё горячий чайник.— Собираетесь выходить в экспедицию? — поинтересовалась охотница.— Нет, сейчас Крис доставит нам запасы и новое окно, — мужчина залил пакетик чая кипятком.На улице раздался оглушающий гул.— Вертолёт прилетел, — констатировала Кайли.— Да, — Джонатан поставил чашку на край тумбы. — Даже чай пригубить не успел, вот что значит пунктуальность. Кайли, позови Эдуардо, пожалуйста, нам нужна его помощь.— Хорошо, — кивнула Гриффин, допивая согревающий напиток.Мужчина добродушно улыбнулся охотнице и вышел, за ним на улицу последовали Алан и Роланд.Кайли убрала пустую чашку в раковину, решив, что помоет потом и направилась на второй этаж. Поднимаясь по лестнице, охотница размышляла, что в последнее время её отношения с Эдуардо сходят на нет, и не то чтобы они постоянно ругались и ссорились, они просто стали меньше общаться, и сейчас Гриффин часто думала, как бы вернуть былую порцию общения. Поднявшись на этаж, она направилась в их комнату. Когда она уже хотела нажать на ручку, то услышала голос Мэгарэн.— Это колье восхитительно.— Оно твоё по праву, — раздался тихий голос Риверы.Кайли присела на корточки и заглянула в замочную скважину. «Здорово, Кайли, ещё этого ты не делала! Подглядывать, как последняя ревнивица. Блеск!» — осуждающим тоном подумала Гриффин. Через щёлку она увидела бледно-мраморные руки Мэгарэн, держащие бархатный футляр. Кайли резко отпрянула от двери, с неприятным колом в сердце закрывая глаза. Ей так в тот момент хотелось развернуться, убежать и спрятаться где-то среди многочисленных, пышных кустов, как маленькая девочка, которую задирают мальчишки во дворе. Однако она уже не маленькая девочка Кайли с двумя хвостиками и в коротком платьице, она — взрослая женщина, умеющая здраво осмысливать ситуации и принимать сложившиеся факты, какими они есть, также, она — охотница за привидениями, и сейчас она на работе. «Не время вмешивать свои чувства», — твёрдо решила Гриффин и, сжав руку в кулачок, легонько постучала в дверь.— Эдуардо, ты там? — как ни в чём не бывало спросила она, усмиряя в горле дрожащие нотки разочарования.— А? А я… я… да, я здесь, но не входи! — раздался ошарашенный голос Риверы; девушка услышала глухой звук закрывания футляра.— Джонатану на улице нужна помощь, — протараторила Кайли, и развернувшись, отправилась обратно на кухню.***«Когда всё успело стать так плохо? Когда Эдуардо сдался и отвернулся от меня? Неужели его громкозвучные слова о чувствах с такой лёгкостью испарились, стоило только появится другой женщине?» — с подступающей грустью размышляла Кайли, спускаясь по лестнице, — «Ладно, эта женщина — Мэгарэн Гонсалес, всего-лишь та, кто с первого дня смогла найти общий язык с Эдуардо, поддерживая все его интересы и завоёвывая его внимание ежедневно. Конечно, это ведь не „вампирша“ Кайли, которая вечно спорит с ним, переживает за него каждый раз, когда он попадает в нелепые и опасные ситуации, которые происходят по большей части из-за его же безалаберного отношения!» Погруженная целиком в свои мысли, девушка с отстранённым взглядом прошла мимо Гарретта, даже не заметив, что тот проснулся. Инвалид опёрся рукой о спинку дивана и приподнялся, заинтересованным взглядом провожая расстроенную подругу.— Кайли, что-то случилось? — обеспокоено спросил он.— А? — будто вернувшись в реальность из мира дум и грёз, очнулась Кайли, резко оборачиваясь в сторону Миллера. — Ты очнулся! — радостно воскликнула она, подходя к нему и садясь на край дивана. — Как ты себя чувствуешь? — сама не зная почему, но ей стало легче оттого, что Гарретт отошёл от влияния привидений именно сейчас, в данный момент охотница отчаянно желала выговориться, хоть не Эдуардо, хотя ему было бы самым верным решением, а Гарретту, но ей казалось, что почему-то, именно он сейчас сможет лучше всего её понять.— Так, дай догадаюсь. Ты спустилась со второго этажа, где ваша комната, а, значит, мне на ум приходит только одно имя… Эдуардо, да?Гриффин просто кивнула головой.— Так и думал, и ведь не в первый раз. К слову обо мне, то чувствую себя отлично. А теперь говори, что опять не так между вами?— Да ничего такого, я рада, что ты в порядке, — слегка улыбнулась охотница и дотронулась плеча Гарретта. — Не беспокойся, сами разберёмся.— Ни черта! Вы разбираетесь десять лет, поганые из вас влюблённые, вот, что я скажу! Нет повести печальнее на свете, чем…— Гарретт, успокойся, мы уже взрослые люди, чтобы знать, что нам нужно. И Эдуардо в этом плане не я нужна, а…Гарретт взглянул на охотницу исподлобья. Напряжённо выдохнув, Кайли всё же продолжила:— Мэгарэн, — тяжело протянула Гриффин.— Кстати, о ней, — насторожился охотник и оглянулся по сторонам. — Знаешь, — инвалид сжал губы, решаясь говорить или лучше не стоит, — пойдем в мою комнату, — тихо заговорил он после нескольких секунд молчания, — я должен тебе кое-что рассказать… оно связано с приходом привидения и… в общем, лучше перебраться в другое место.Гриффин подкатила к другу коляску и тот ловко забрался в неё. Вскоре дверь в комнату захлопнулась, и гостиная осталась пустовать.***На стол Мэгарэн подала приличное количество сытных блюд, и каждое из них было неповторимого вкуса, что любой шеф-повар смог бы оценить их по достоинству, особенно, если учитывать насколько были скудны и не разнообразны ингредиенты. Охотники и учёные не торопились накидываться на еду, получая меленькое подступающее блаженство от смакования каждого кусочка. Приятную вечернюю трапезу сопровождали лёгкие беседы. По кухне разносились незамысловатые, ничего серьёзного не содержащие речи. В то время, как многие уже переходили ко второму и третьему блюду, Кайли еле доедала свою небольшую порцию.— Что-то не так? — поволновалась Гонсалес.— Блюда объедение, как и всегда, но сегодня я себя не очень хорошо чувствую… сильно прихватило живот, — Гриффин уловила на себе взгляд Гарретта, — а таблетки, что я привезла, уже закончились, — Кайли сделала страдательное выражение лица.— В таком случае тебе лучше пойти прилечь, а таблетки можешь взять в моей комнате. Тумбочка справа первый ящик.— Спасибо, — слабо улыбнулась Кайли, вставая с места и покидая кухню.Проникнув в комнату Мэгарэн, Гриффин аккуратно закрыла за собой дверь. Время пошло. Кайли подбежала к шкафу и открыла его. Присев на корточки, она быстро стала перебирать стопку тяжеленных книг. От очередного названия охотница впадала в удивление всё больше и больше, то и дело поднимая брови.— А. Л. Амфитеатров «Классическая демонология», Эдвард Мак-Кензи «Привидения и духи», Теренс Хайнс «Псевдонаука и паранормальное»… гримуары: «Большой ключ Соломона», «Чёрная курочка», «Армадель»… Сколько же здесь всего, — изумленно шептала охотница. — А это, — Кайли достала из низа книгу, — это та книга, что я оставила… или не оставила, — девушка, задумавшись, посмотрела на потолок. — Нет, всё же я оставила эту книгу дома, — она стала поспешно перелистывать страницы, кое-где даже были загнуты уголки. — Если бы её взять, — прикусив губу, её взгляд упал на криво лежащую за коробками папку; охотница протянула руку и, достав запыленную папку, открыла её, — надо же, как интересно выходит…Понимая, что пора сворачиваться — коллеги не будут ужинать вечно, Кайли запихнула все книги обратно, как было, только прихватив с собой ту самую книгу, которая ей была нужна и один листок из папки. Уже открывая дверь, она остановилась.— Может заметить, — с этими словами девушка подбежала к тумбочке и, открыв верхний ящик, нашла таблетки от боли в животе и оторвала одну штучку. — Так-то лучше, — улыбнулась довольная Кайли и тихо вышла из комнаты Гонсалес.***Ночи опрокидываются на просторы Антарктики быстрее, чем это можно представить. Вот солнце поднялось из-за горизонта, у тебя целый день впереди, но вот солнце снова садится, и наступает мгла, куда более длительная и затянутая. В комнате царил безмолвный покой. Роланд спал на спине, Эдуардо повернулся боком и поджал колени, Кайли лежала, запрокинув руку под подушку, но не давала сну одолеть себя. Она была на кончике своей верной догадки, где-то рядом витал правильный ответ, ей только стоит заметить его и крепко ухватиться. Мучительно вздохнув, она опустила веки. Как только она закрыла глаза, раздалась тихая мелодия свадебного марша. Резко подскочив с кровати, охотница замерла, прислушиваясь. Музыка звучала с первого этажа. Кайли посмотрела на спящих Роланда и Эдуардо.— Вот и мой черёд, ребята, — прошептала она. — Теперь я сама должна разобраться, что же является нам.Ни бластера, ни ловушки девушка брать не стала. По предыдущему опыту уловив, что эти вещи здесь бесполезны. Убрав блокнот с ручкой за пояс штанов, охотница медленно направилась на зов мелодии. Осторожно спустившись с лестницы, она увидела слабо горящий синий свет из кухни. Сердце Кайли забилось сильнее от волнения и маленькой доли страха, всё же она шла без оружия. Все ребята, конечно, очнулись, но находиться под чьим-то воздействием, это, мягко говоря, жутковато. А сейчас она добровольно шла безоружная, чтобы её сознанием завладели.— Ты безумна, Кайли, — шептала себе под нос охотница, подходя к арке, ведущей на кухню.Застыв в одном шаге, Гриффин сделала глубокий вдох и завернула. В тени едва просвечивались два силуэта. Один мужской и высокий, другой ниже ростом и словно завёрнутый в пышную ткань. Кайли перешагнула за порог. Белым освещением луны стали прорисовываться черты фигур. Мужчина стоял к охотнице боком и та легко смогла узнать его. Кайли закатила глаза.— Эдуардо, ну кто же ещё мог быть.Гриффин больше волновала вторая женская фигура в чёрном свадебном платье и с плотной закрывающей лицо фатой. От неё девушка и чувствовала дискомфорт, нечто давящее и сковывающее. Стало быть, образ Эдуардо — иллюзия, дополнительный, неподвижный элемент, привидение — невеста. Женский призрак плавно повернулся к Кайли и невесомо направился к охотнице.— Пришла к нам на свадьбу? — спросила фигура.Гриффин сузила глаза.— Только не говорите, что ты — это я.Привидение хмыкнуло.— Ты, ты. Только это твои мечты, наяву этому не бывать, а потому — смотри. Смотри на то, чему не свершиться никогда в твоей жизни.Привидение развернулось и направилось обратно.— И почему же этому не быть?— А разве достойна? Разве ты настолько хороша?Невеста приподняла фату и холодно посмотрела на охотницу глазами ледяного цвета. Это была Кайли, но лицо было более гладкое, нежное, словно лепесток белой розы; глаза подведены идеальными стрелками; тонкие, алые губы были приподняты в лёгкой, чарующей улыбке.— Я — это твоя мечта, твой несбыточный внешний идеал, который сулит счастье и обожание со стороны этого мужчины.Охотница скрестила руки и отвернула голову.— Мэгарэн не мой идеал, — тихо произнесла она.— Твой, — невеста протянула тонкие руки к лицу Эдуардо, приподнимаясь на цыпочки. — А вот это — не твоё, — привидение впилось в губы мужчины.По голове Кайли будто что-то ударило и девушка отошла назад, соприкасаясь спиной с аркой и сползая вниз, сжимая веки от боли. Мгновение, яркая вспышка и боль прошла. Охотница открыла глаза и приподняла голову — пустая, тёмная кухня. Кайли, держась за арку, попыталась встать, но ноги подкосили, и она упала. На четвереньках добравшись до дивана в гостиной, она кое-как заползла на него и включила настольную лампу, доставая блокнот с ручкой. Записав произошедшее с ней, она нашла чистый лист бумаги. Сверяясь с записями, Гриффин стала чертить схему. Теперь ей всё стало ясно, теперь нашёлся ключ от загадки. Она увидела ответ и ухватилась за него. Закончив, она томно зевнула и, отложив блокнот, позволила сну одолеть её.

Ключевые слова: Антарктида охотники за привидениями приключения

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