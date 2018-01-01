Охотники за привидениями 1

Nik_dk Просмотров: 21 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:34 by

Комикс про охотников за привидениями. Каноничное продолжение фильмов. У комиксов своё измерение, у мультсериалов "Настоящие охотники за привидениями" и "Экстремальные охотники за привидениями" свои измерения. К моему сожалению, Кайли Гриффин появится только в пятом выпуске. И на нём команда serenityteam перестала переводить. Так что я взялся за перевод и верстку пятого номера. Эксклюзивно для форстора.Там хорошо прорисованы призраки. Если внимательно приглядываться, то можно заметить камео призраков из мультсериалов. И, естественно, рассказывается про охоту за призраками.

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