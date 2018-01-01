Охотники за привидениями 1

Охотники за привидениями 1Комикс про охотников за привидениями. Каноничное продолжение фильмов. У комиксов своё измерение, у мультсериалов "Настоящие охотники за привидениями" и "Экстремальные охотники за привидениями" свои измерения. К моему сожалению, Кайли Гриффин появится только в пятом выпуске. И на нём команда serenityteam перестала переводить. Так что я взялся за перевод и верстку пятого номера. Эксклюзивно для форстора.
Там хорошо прорисованы призраки. Если внимательно приглядываться, то можно заметить камео призраков из мультсериалов. И, естественно, рассказывается про охоту за призраками.
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Сегодня, 00:34 by Nik_dkПросмотров: 21Комментарии: 0
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