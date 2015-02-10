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Истории из жизни

Крик в ночи

Ночная рыбалка - самое оно в наших местах. Соберётся компания, стан поставят на берегу и рыбачат. Муж мой не исключение.

Однажды сидят они так у костра, байки травят, наловились уже. Муж скромно сидит с чайком, поскольку не употребляет. И вдруг кто-то как закричит из лесу. Не близко, правда. Крик обрывается так же внезапно. Натурально женский вопль. Истошный. Мужики затихли. Сидят, друг на друга смотрят. Муж подорвался на помощь. Его остановили. И опять этот крик. Все сидят, нервничают, но ни с места.

- Не рвись, - говорит один его приятель. - В болото заманит, - и поведал следующее.

Тоже при аналогичных обстоятельствах ринулся на крик. Хотя его отговаривали. По лесу да с фонарем отправился. Зовёт невидимую даму, а та только знай себе кричит время от времени. И голос не ближе, а будто дальше от него уходит. Шёл, шёл. Пока под ногами не зачавкало. Плюнул, рукой махнул - и назад.

Зверья или птицы такого у нас нет, чтоб вопить таким манером. Крик до сих пор в некоторые ночи слышно. Я бы сама послушала крик и записала. Но туда идти через тундру. А там места топкие. Мужики с трудом проходят, не то что я бы прошла.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10 by Сизенко ДарьяПросмотров: 381Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Крик болото ночь лес вопли жуть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Alisa293
Сегодня, 18:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 285
Да, уж. Странная дамочка, чего хотела, не сказала, может манера общаться такая, может и впрямь болото манит. Мой дед верил в болотных и речных духов, говорил, что с ними можно подружится... Да только правда ли это? За историю плюс, есть такое
Зарегистрирован: 10.02.2015
#2 написал: t.eir
Сегодня, 19:12
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Комментариев: 156
Откуда там в лесу женщине-то взяться одной? Явно что-то не то.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:17
0
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Комментариев: 3 497
Возможно птица какая это.
Но я люблю народные верования, пусть духи будут++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Долгопят
Сегодня, 19:18
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 450
может птица какая? или зверюга..хотела ужаснуться-не помогли женщине в беде..а потом задумалась, а чёй та она кричит в тайге так периодично? может это выпь и там у нее гнездо?

Поставлю плюс, ибо полет фантазии бесконечен в данной ситуации.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Гюльнара
Сегодня, 20:58
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Публикаций: 3
Комментариев: 406
" - Нет, это был голос живого существа.
- Возможно. Вам никогда не приходилось слышать, как кричит выпь?"
Не ручаюсь за точность цитаты из "Собаки Бакскервилей", но вспомнилось сразу.

Alisa293 . Мой дед верил в болотных и речных духов, говорил, что с ними можно подружится...

Может, и можно. Стоит ли?
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:16
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Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 013
Комментариев: 8 267
Да, я тоже подумал про птицу, и даже уверен что так и есть. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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