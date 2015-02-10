Крик в ночи

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:10

Сизенко Дарья Просмотров: 381 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 18:10 by

Ночная рыбалка - самое оно в наших местах. Соберётся компания, стан поставят на берегу и рыбачат. Муж мой не исключение.Однажды сидят они так у костра, байки травят, наловились уже. Муж скромно сидит с чайком, поскольку не употребляет. И вдруг кто-то как закричит из лесу. Не близко, правда. Крик обрывается так же внезапно. Натурально женский вопль. Истошный. Мужики затихли. Сидят, друг на друга смотрят. Муж подорвался на помощь. Его остановили. И опять этот крик. Все сидят, нервничают, но ни с места.- Не рвись, - говорит один его приятель. - В болото заманит, - и поведал следующее.Тоже при аналогичных обстоятельствах ринулся на крик. Хотя его отговаривали. По лесу да с фонарем отправился. Зовёт невидимую даму, а та только знай себе кричит время от времени. И голос не ближе, а будто дальше от него уходит. Шёл, шёл. Пока под ногами не зачавкало. Плюнул, рукой махнул - и назад.Зверья или птицы такого у нас нет, чтоб вопить таким манером. Крик до сих пор в некоторые ночи слышно. Я бы сама послушала крик и записала. Но туда идти через тундру. А там места топкие. Мужики с трудом проходят, не то что я бы прошла.

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