Песенка о Мери

Песенка о МериОбещали Мери – юную княжну,
Обещали в жены черту самому.
Выручил рогатый князя из беды,
И теперь для Мери сожжены мосты.
С детства знает Мери про свою судьбу,
Горько-горько плачет: «Замуж не пойду!».
Князь, княгиня, слуги Мери говорят:
- Так ты всех погубишь! Нас отправишь в ад!
До чего ж ты, Мери, наша хороша,
Только жаль погибнет девичья душа.
Раз гуляла Мери у ручья в лесу,
Парня повстречала. – Я тебя спасу! –
Так сказал он твердо, деве подмигнул.
А на утро парень в речке утонул.
Горше плачет Мери и судьбу клянет.
Пожалел девицу благородный лорд.
- Я тебя избавлю от судьбы такой! –
Так сказал и утром был он не живой.
До чего ж ты, Мери, наша хороша,
Только жаль погибнет девичья душа.
В монастырь сбежала юная княжна,
Может быть, отстанет этот сатана?
Ей отец Аврелий проповедь читал,
А к утру холодным в своей келье стал.
Плащ накинув черный, Мери в ночь ушла,
Словно прокаженной, жизнь ей не мила.
В лес ушла дремучий, потерялся след,
Черт ее получит, и спасенья нет!
До чего ж ты, Мери, наша хороша,
Только жаль погибнет девичья душа.
Замерзала в чаще нежная княжна.
Юношу красавца видит вдруг она.
Он сидит под дубом, стрелы он вострит,
Восхищает Мери стан его и вид.
Говорит он сладко, как течет ручей:
- Помогу, коль станешь, Мери, ты моей.
- Если бы избавил ты меня от зла,
Прямо тут с тобой нынче бы легла.
До чего ж ты, Мери, наша хороша,
Только жаль погибнет девичья душа.
Только черт проклятый следует за мной,
Суждено с рожденья стать его женой.
Если нет – погубит всех моих родных,
И тебя, мой милый, изведет жених.
- Не волнуйся, Мери, за отца и мать,
Думай, как меня ты будешь обнимать.
И забудешь беды все в моей любви,
Остальных же просто к черту ты пошли!
До чего ж ты, Мери, наша хороша,
Только жаль погибнет девичья душа.
Так осталась дева с юношей в лесу,
Отдала и сердце, и свою красу,
Ночку всю любилась наша Мери с ним,
Утром удивилась – жив и невредим.
И живет с поры той в домике лесном,
И не знает Мери милая о том,
Кто ее спаситель, с кем любовь нашла…
Что своим любимым черта назвала.
Владислав Скрипач
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:59
Сегодня, 05:59 by Джилл КаслПросмотров: 53Комментарии: 0
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