Песенка о Мери

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:59

Джилл Касл Просмотров: 53 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:59 by

Обещали Мери – юную княжну,Обещали в жены черту самому.Выручил рогатый князя из беды,И теперь для Мери сожжены мосты.С детства знает Мери про свою судьбу,Горько-горько плачет: «Замуж не пойду!».Князь, княгиня, слуги Мери говорят:- Так ты всех погубишь! Нас отправишь в ад!До чего ж ты, Мери, наша хороша,Только жаль погибнет девичья душа.Раз гуляла Мери у ручья в лесу,Парня повстречала. – Я тебя спасу! –Так сказал он твердо, деве подмигнул.А на утро парень в речке утонул.Горше плачет Мери и судьбу клянет.Пожалел девицу благородный лорд.- Я тебя избавлю от судьбы такой! –Так сказал и утром был он не живой.До чего ж ты, Мери, наша хороша,Только жаль погибнет девичья душа.В монастырь сбежала юная княжна,Может быть, отстанет этот сатана?Ей отец Аврелий проповедь читал,А к утру холодным в своей келье стал.Плащ накинув черный, Мери в ночь ушла,Словно прокаженной, жизнь ей не мила.В лес ушла дремучий, потерялся след,Черт ее получит, и спасенья нет!До чего ж ты, Мери, наша хороша,Только жаль погибнет девичья душа.Замерзала в чаще нежная княжна.Юношу красавца видит вдруг она.Он сидит под дубом, стрелы он вострит,Восхищает Мери стан его и вид.Говорит он сладко, как течет ручей:- Помогу, коль станешь, Мери, ты моей.- Если бы избавил ты меня от зла,Прямо тут с тобой нынче бы легла.До чего ж ты, Мери, наша хороша,Только жаль погибнет девичья душа.Только черт проклятый следует за мной,Суждено с рожденья стать его женой.Если нет – погубит всех моих родных,И тебя, мой милый, изведет жених.- Не волнуйся, Мери, за отца и мать,Думай, как меня ты будешь обнимать.И забудешь беды все в моей любви,Остальных же просто к черту ты пошли!До чего ж ты, Мери, наша хороша,Только жаль погибнет девичья душа.Так осталась дева с юношей в лесу,Отдала и сердце, и свою красу,Ночку всю любилась наша Мери с ним,Утром удивилась – жив и невредим.И живет с поры той в домике лесном,И не знает Мери милая о том,Кто ее спаситель, с кем любовь нашла…Что своим любимым черта назвала.Владислав Скрипач

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