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Истории из жизни

Голубые цветочки

Эту историю рассказала мне моя бабушка. История небольшая, но увлекательная, даже жутко забавная...

Тогда бабушка ещё была маленькой, она, по-моему, даже в школу ещё не ходила. И вот ей захотелось найти голубенький цветок. Для этого ей надо было пойти в лес. Она сразу же попросила у своей мамы (моей прабабушки) разрешение, но та ей отказала, ибо был какой-то день, когда все лесные духи обретают свой истинный облик, и людям нельзя было его видеть. Но моя бабушка не послушалась и пошла в лес.

Она долго ходила по лесу и, наконец-то, нашла небольшую поляну. На той полянке было много цветов, поэтому ей не составило труда найти голубенькие цветочки, какие она так долго искала. Нарвав букет, она оглянулась и поняла, что это совсем незнакомое ей место. Она стояла в ужасе и не могла двинуться с места. Но вдруг она увидела, что в другом конце полянки, возле столетнего дуба, стоит что-то, а точнее кто-то. Это был невысокий дедок с морщинами, какие разрезали его лицо вдоль и поперёк, весь окутан каким-то одеянием, но самое запоминающимся были его глаза, небольшие, зелёного цвета, они смотрели на неё с какой-то добродушной суровостью, если можно так сказать. И вот, этот дедок, не сводя взгляда с моей бабушки, начал ругаться на неё пальцем. Она, от увиденного, бежала, не оглядываясь, до самого дома, попутно на ходу выбросив цветки. Дома её ещё ругали, но все были счастливы, что она осталась жива и здорова.

Через много лет после этого, я в интернете искал информацию про это. Ай правда, такой день существует, но обычно лесные духи заманивают и водят людей до полного истощения. Так что моей бабушке очень повезло.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:55
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:55 by Smok BeilПросмотров: 1 027Комментарии: 22
+10

Ключевые слова: Лес дух бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 14:30
+1
Группа: Авторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 75
Комментариев: 1 440
-Ой, афтар, ну вы заглючили, немножко совсем, голубые цветы, это не мистика, незабудки, первоцвет, цикорий, василек!))
Зарегистрирован: 20.01.2019
      
#2 написал: Smok Beil
Вчера, 15:01
+5
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 12
Цитата: Sniff
-Ой, афтар, ну вы заглючили, немножко совсем, голубые цветы, это не мистика, незабудки, первоцвет, цикорий, василек!))

Так история заключается не в цвете цветков, а в встрече с лесным духом
Зарегистрирован: 1.06.2017
 
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 15:11
+8
Группа: Комментаторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 400
Жалко в этой истории цветы - пострадали ни за что. А так росли бы себе и росли, ну или в вазе тогда уж какое то время стояли - глаз радовали.
А водить видимо не стал лесной дух, потому что ваша бабушка была маленькая, да и в лес без злого умысла зашла.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:37
+3
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Публикаций: 84
Комментариев: 5 343
Мне любопытно какой это день и когда. А любопытство — это не порок. Охота соприкоснуться с тайной
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: DRUID
Вчера, 16:50
+4
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Публикаций: 9
Комментариев: 1 228
Огласите в какой день нельзя в лес суваться, а то я тут за грибами собралась.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: Smok Beil
Вчера, 17:39
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 12
Цитата: DRUID
Огласите в какой день нельзя в лес суваться, а то я тут за грибами собралась.

Цитата: зелёное яблочко
Мне любопытно какой это день и когда. А любопытство — это не порок. Охота соприкоснуться с тайной

Эта дата не за горами - 27 сентября, праздник Воздвижения, все звери и нечисть готовиться к зимней поре!
Зарегистрирован: 1.06.2017
 
#7 написал: Летяга
Вчера, 18:01
+2
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Публикаций: 775
Комментариев: 8 682
История по-своему добрая и поучительная.
+++
Но расскажите мне, какие цветы 27 сентября в лесу набрать/увидеть можно?
Разве что семена.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#8 написал: Fleur Delacour
Вчера, 18:05
+3
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Репутация: (232|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 430
Лол, у меня у друга свадьба 27 сентября.
Истории плюс, забавно вышло
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#9 написал: ponchik
Вчера, 18:05
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 71
27 сентября прекрасное число, у моей знакомой день рождения. Только, ни незабудок, ни цикория, тем более первоцветов, в лесу уже не найти в это время. Наверно, это были какие-то другие цветы, осенние, т.к. автор упомянула в рассказе, что её бабушка нашли их много ("На той полянке было много цветов, поэтому ей не составило труда найти голубенькие цветочки, какие она так долго искала" (Цитата из текста)). Автору "+", за оптимизм.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#10 написал: Smok Beil
Вчера, 18:17
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Публикаций: 7
Комментариев: 12
Цитата: Летяга
История по-своему добрая и поучительная.
+++
Но расскажите мне, какие цветы 27 сентября в лесу набрать/увидеть можно?
Разве что семена.

А вот тут, мой друг, ты не прав, в это время начинают цвести много видов растений, иногда даже могут сохраниться летние цветы, если климат будет тёплым. Из синих можно назвать петунии, колхикумы, но скорее всего это были анютины глазки

Анютины глазки (виола или фиалка Витрокка) Замечательная низкорослая (15-30 см) многолетняя морозоустойчивая садовая культура, по форме своих цветов напоминающая фиалку. Виола относится к тенеустойчивым растениям, но в затененных участках ее цветение менее обильное. Цветовая гамма анютиных глазок широка и разнообразна. Анютины глазки не терпят переизбыток влаги и предпочитают суглинистый грунт. Эти цветы прекрасно украшают балконы, бордюры, уличные вазоны, разнообразные посадки и могут быть высажены вокруг деревьев.
Зарегистрирован: 1.06.2017
 
#11 написал: Летяга
Вчера, 18:33
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 775
Комментариев: 8 682
Цитата: Smok Beil
Из синих можно назвать петунии, колхикумы, но скорее всего это были анютины глазки

Ну это вы зря. Петунии в лесу во времена, когда ваша бабушка была ребёнком?
Колхикумы не бывают голубыми. Разве что лесная фиалка к "празднику" расцвела. Или лес не в России. Тогда и петунии возможны (но у дикой формы голубых цветков всё же не бывает), и виола Витрокка. Но не одновременно. Всё же это растения разных полушарий (если это не садовая клумба).
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#12 написал: ZelD
Вчера, 19:59
+1
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Репутация: (42|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 481
Всегда считал что цикорий это высушенный корень василька, поправьте если не прав. И да, он сейчас цветёт
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#13 написал: Летяга
Вчера, 20:19
+3
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Публикаций: 775
Комментариев: 8 682
Цитата: ZelD
Всегда считал что цикорий это высушенный корень василька, поправьте если не прав. И да, он сейчас цветёт

Цикорий

Василёк:

Это разные растения. И оба - не лесные. У меня на даче цикорий уже отцвёл. Но страна у нас всё ещё большая.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#14 написал: Gatta_Black
Вчера, 20:48
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 590
Не припомню лесных голубых цветов, которые цветут осенью. Белые, жёлтые, розовые, сиреневые... Но не голубые. Разве что горные луговые видела в такое время.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#15 написал: Smok Beil
Вчера, 21:27
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 12
Цитата: Летяга
Цитата: Smok Beil
Из синих можно назвать петунии, колхикумы, но скорее всего это были анютины глазки

Ну это вы зря. Петунии в лесу во времена, когда ваша бабушка была ребёнком?
Колхикумы не бывают голубыми. Разве что лесная фиалка к "празднику" расцвела. Или лес не в России. Тогда и петунии возможны (но у дикой формы голубых цветков всё же не бывает), и виола Витрокка. Но не одновременно. Всё же это растения разных полушарий (если это не садовая клумба).

Да, вы правы этот лес в Украине, в регионе с особой флорой и фауной. К тому же это было почти 70 лет назад, много с тех пор поменялось. Сейчас сложно судить, но всё же моя бабушка детально про это говорила и у меня нет повода ей не верить))
Зарегистрирован: 1.06.2017
 
#16 написал: Летяга
Вчера, 21:32
+2
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Публикаций: 775
Комментариев: 8 682
Цитата: Smok Beil
этот лес в Украине

Тогда да, скорее всего фиалки/виолы.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#17 написал: ZelD
Вчера, 21:49
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Публикаций: 2
Комментариев: 481
Север Нижегородской области, второй день дождь со снегом, по ночам 0 градусов. Фото сделал только что.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#18 написал: Bespalova
Вчера, 22:19
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Комментариев: 14
Ругаться пальцем... 453 интересное выражение
Зарегистрирован: 5.04.2017
#19 написал: ТЭРЫЧ-инкогнитыч
Вчера, 22:20
+4
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Публикаций: 0
Комментариев: 2
....не тюльпаны, не ромашки
Не звериные какашки,
В лес девчёнку заманили....
...
Может розы? Или лилии?
...
Нет! Голубенький цветок
Взбудоражить мозг ей смог...
...
На поляне всёж смогла
Сей цветок найти она...
...
Всё испортил странный дед
Что смотрел сурово вслед...
Пальцами её ругал,
Быстро из лесу прогнал...
Зарегистрирован: 17.09.2019
#20 написал: Летяга
Вчера, 22:27
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Публикаций: 775
Комментариев: 8 682
Цитата: ZelD
Фото сделал только что.

Ух ты! А у нас уже всё, отцвели. А мы южнее!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#21 написал: ponchik
Вчера, 22:36
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Комментариев: 71
В поддержку автора, хочу тоже перечислить цветы, которые можно встретить осенью в лесу и на полянах в средней полосе России: клевер, ромашку аптечную, тысячелистники (они бывают белые, и еще какие-то с сиреневым отливом), зверобой, васильки, цикорий, иван-да-марья, пижма, душица, вереск, герань лесная, колокольчики. Да-да, автор, приношу Вам извинения, оказывается цикорий, вполне можно встретить в это время ещё цветущим. Какая прелесть, поговорили все о прекрасном, вместо ужасного. Всем +++++.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#22 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:16
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Публикаций: 84
Комментариев: 5 343
Голубенькие цветы могли быть как аленький цветок. Из сада лешего relieved
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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