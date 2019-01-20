Голубые цветочки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Smok Beil Просмотров: 1 027 Комментарии: 22 +10 Вчера, 12:55 by

Тогда бабушка ещё была маленькой, она, по-моему, даже в школу ещё не ходила. И вот ей захотелось найти голубенький цветок. Для этого ей надо было пойти в лес. Она сразу же попросила у своей мамы (моей прабабушки) разрешение, но та ей отказала, ибо был какой-то день, когда все лесные духи обретают свой истинный облик, и людям нельзя было его видеть. Но моя бабушка не послушалась и пошла в лес.Она долго ходила по лесу и, наконец-то, нашла небольшую поляну. На той полянке было много цветов, поэтому ей не составило труда найти голубенькие цветочки, какие она так долго искала. Нарвав букет, она оглянулась и поняла, что это совсем незнакомое ей место. Она стояла в ужасе и не могла двинуться с места. Но вдруг она увидела, что в другом конце полянки, возле столетнего дуба, стоит что-то, а точнее кто-то. Это был невысокий дедок с морщинами, какие разрезали его лицо вдоль и поперёк, весь окутан каким-то одеянием, но самое запоминающимся были его глаза, небольшие, зелёного цвета, они смотрели на неё с какой-то добродушной суровостью, если можно так сказать. И вот, этот дедок, не сводя взгляда с моей бабушки, начал ругаться на неё пальцем. Она, от увиденного, бежала, не оглядываясь, до самого дома, попутно на ходу выбросив цветки. Дома её ещё ругали, но все были счастливы, что она осталась жива и здорова.

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