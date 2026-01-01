Царство: Хродронты

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:04

Причина: Стилистика автора сохранена

Кеззи123 Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:52 by

После многочисленных исследований было принято решение создать новое царство живых существ «Хродронты». Эти биологические населяющие мир, а точнее только лесистую местность «Заря», создания имеют и особенности грибов и растений. А именно, они могут прикрепить себя малыми выростами «живыми корешками» — отдельным органом себя к почве и в этом состоянии потреблять воду с минеральными веществами, а также являются гетеротрофами.Рот им нужен для прокапывания, так что подобие зубных выростов также имеет строение, подобное инструментам для прокапывания и раскопочной деятельности. От грибов они имеют подобную систему ввода, вывода веществ, будь то отходов и питательных веществ. Несмотря на это, они оказались не особо всеядными, а только гетеротрофами. Их глаза имеют способность видеть в темноте, но, чтобы это активировать, требуется им напрячь глаза, которые, несмотря на это, в свою очередь имеют защитные системы от пыли и грязи, почвенных образований, кусочков от земли. Нос оснащён продвинутой системой распознавания запахов. Потовые железы около подобия лапок-рук, в подмышечной зоне выделяют секрет, который имеет свой собственный персональный запах, который эти существа способны распылять с помощью верхних конечностей для ориентации в пространстве по запахам, помечать так свои территории и самок/самцов, дабы все знали, чья это партнёрша/партнёр. Подобие лапок-рук — «Раскапывалии Верхние» имеют, естественно, лопатообразную форму. Они проводят и выполняют ими раскопочные задания. Живот, подобие шеи в целом сходны с теми, которые есть у обычных млекопитающих, они имеют соски у мужских особей и грудь у женских представительниц царства, «Раскапывалии Нижние» в основном отвечают за перемещение, но могут и использоваться в других целях, например, для резкого удара или топтания на месте. Тут можно провести персоналии с лошадьми.Есть много различных видов, они часто отличаются наличием/отсутствием шерсти, а также её цветом. Хвоста не имеется вовсе. Есть копчик, ну тут ничего особенного, кроме очередного «органа для прокапывания, раскопочных работ, рытья». Они располагаются на голове, на копчике, на спине, на животе, на верхних раскапывалиях и нижних раскапывалиях. Голова имеет также форму, схожую с лопатой, есть ушные и глазные органы, довольно большой рот и носовая конечность-орган, которой это существо может двигать, обонятельные чувства у данных созданий крайне сильны, они способны уловить совсем дальние запахи. Питаются питательными веществами, не всеядны. Размножаются почкованием. Растут на протяжении трёх лет, затем десять лет живут и примерно в тринадцать-пятнадцать лет умирают. По размеру варьируются: есть размером с лошадь, есть размером с котёнка. Сообща взаимодействуют, имеют систему иерархии: главный по месту жительства — глава, следит за развитием раскопочных систем — мест жительства, раздаёт самцам задания. Далее обычные существа, есть условная «правящая семья» из главного по месту жительства и его жены. Половое различие в условиях почкования обусловлено тем, что мужчина и женщина способны объединяться для общего закрепления «живыми корешками», что удобнее и более питательно и успешно, чем отдельно становиться подобием растения. И партнёр остаётся на всю жизнь. Как такого сильного различия между особями, даже между мужским и женским полом нет. У мужского пола всегда есть дополнительный вырост-крюк на раскапывалии правом верхнем для защиты и зацепления, у женщин такого совсем нет, зато более уплотнённый живот — им теплее. Жира как такого у них нет. По всей лесистой территории «Заря» около сорока раскопочных систем — мест жительства.Важно упомянуть: при контакте с любыми другими живыми существами враждебны. Их целью является убийство — это подобие заранее проведённой самообороны. Часто нападают, кусают, впрыскивая особый яд: дрокофор, это вызывает отдельную болезнь: дрокофорию, вылечить её можно с помощью специальных компрессов, препаратов. Но если не лечиться, она убивает примерно за пять недель. Нападают стаями, представляют угрозу.

Ключевые слова: Лес существа задание территория авторская история

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