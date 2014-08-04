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Истории из жизни

Фигура у речушки

Дедок мне тут историю рассказывал.

Одно время жил он в Сибири. И, говорит, ушел на охоту на неделю.

Далеко ушел от дома. Знал, что рядом заброшенная деревня есть, решил там переночевать. Один домик более-менее с крышей остался. Забрался я, говорит, на чердак, возле окна расположился, а окно на речку выходило.

Речушка была метрах в 100. Началась ночь, выдалась лунной. Заснул кое-как, среди ночи вдруг проснулся ни с того ни с сего, мурашки по всему телу.

Выглянул в окно, а возле речушки фигура стоит под два метра, вся в шерсти, и на окно чердака смотрит.

Я, говорит, сразу за карабин, затвор передернул. Фигура эта услышала, видать, звук затвора и вдоль речки двинулась.

Дед, говорит, всю ночь не спал. Только рассвело – вышел к речушке следы посмотреть, а берег каменистый был, так ничего и не нашел. Вот такая история. Дедку этому я верю, брехать не станет.

Автор - Serxio.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 167Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Сибирь заброшенная деревня дед охота ночь луна река фигура шерсть рассвет

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Комментарии

#1 написал: Дама в черном
Сегодня, 16:35
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 352
Ну это ему ещё повезло.. У меня от представления самого факта, что мне допустим пришлось вот так ночевать одной в глухом, безлюдном месте, ещё и в заброшке, на чердаке, жутко и мороз по коже, даже если ничто и никто не явится, а кто то на это добровольно идёт, какие бесстрашные, со стальными нервами и сердцем люди
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 17:20
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 681
Я удивляюсь конечно охотникам. На ночь в лесу остаться добровольно...
Не понимаю азарта охоты в принципе, а с уходом в лес на неделю тем более.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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