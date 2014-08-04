Фигура у речушки

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 167 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 14:51 by

Дедок мне тут историю рассказывал.Одно время жил он в Сибири. И, говорит, ушел на охоту на неделю.Далеко ушел от дома. Знал, что рядом заброшенная деревня есть, решил там переночевать. Один домик более-менее с крышей остался. Забрался я, говорит, на чердак, возле окна расположился, а окно на речку выходило.Речушка была метрах в 100. Началась ночь, выдалась лунной. Заснул кое-как, среди ночи вдруг проснулся ни с того ни с сего, мурашки по всему телу.Выглянул в окно, а возле речушки фигура стоит под два метра, вся в шерсти, и на окно чердака смотрит.Я, говорит, сразу за карабин, затвор передернул. Фигура эта услышала, видать, звук затвора и вдоль речки двинулась.Дед, говорит, всю ночь не спал. Только рассвело – вышел к речушке следы посмотреть, а берег каменистый был, так ничего и не нашел. Вот такая история. Дедку этому я верю, брехать не станет.Автор - Serxio.

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