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Истории из жизни

Дедок

Дедок

Году в '96 рубили сруб бани в лесу, 60 км от райцентра, места глухие, болотистые... Жили в охотничьем домике. Вечером варим грибовенку, лясы точим... Вдруг дед из лесу:

- Можно ль к вам на огонек?

- Чего ж нельзя-то, присаживайся, отдыхай.

Разговорились, грибы-ягоды-охота, я спросил:

- Откуда ты, дедок, пришел, тут на 40 км вокруг жилья нет никакого?

- С той стороны голубых болот я, - говорит, - давно тут хожу, всё вокруг знаю....

Ну, ладно, знаешь и знаешь.

Дедок тот денек пожил, все с собой звал, пойдем, мол, в лес, места грибные-ягодные покажу, точище тут есть ого-го; но мы работали, некогда было.

Вечером спать легли, дедок с нами, а наутро нет его, как не было...

В обед хозяин домика охотничьего приехал, проведать хозяйство, разговорились, мы ему про деда, а он спрашивает, кого, мол, звал дедок с собой? "Меня", - говорю. "Не ходи в лес совсем, а то не вернешься или выйдешь потом, но дурной. Этот дедушка тут 150 лет народ в лес заманивает: кто выходит - умом тронутые, а кто и нет."

Спрашивал я потом местных старожилов, так и есть, дедка этого как огня боялись все окружные села, а болота те дурной славой обросли. Главное в том, что дед этот ни в одном населенном пункте в округе не жил, будто и нету его совсем. Звали на охоту туда, собирался, а потом не поехал, давно было, а всё равно страшновато.

Место: стык Верхнекамского, Омутнинского и Белохолуницкого р-нов Кировской обл., пос.Ольховка (нежил), речка Черная Холуница.

Автор - Дмитрий Ломов
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:00
Сегодня, 06:00 by Вятка МистическаяПросмотров: 272Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Кировская область дедушка нечистая сила лес

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 08:12
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 1 221
Маньяк болотник какой-то)) История отличная.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#2 написал: Talisha
Сегодня, 09:18
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Ух жуть какая. Хорошо, что не пошел:)
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