Дедок
Году в '96 рубили сруб бани в лесу, 60 км от райцентра, места глухие, болотистые... Жили в охотничьем домике. Вечером варим грибовенку, лясы точим... Вдруг дед из лесу:
- Можно ль к вам на огонек?
- Чего ж нельзя-то, присаживайся, отдыхай.
Разговорились, грибы-ягоды-охота, я спросил:
- Откуда ты, дедок, пришел, тут на 40 км вокруг жилья нет никакого?
- С той стороны голубых болот я, - говорит, - давно тут хожу, всё вокруг знаю....
Ну, ладно, знаешь и знаешь.
Дедок тот денек пожил, все с собой звал, пойдем, мол, в лес, места грибные-ягодные покажу, точище тут есть ого-го; но мы работали, некогда было.
Вечером спать легли, дедок с нами, а наутро нет его, как не было...
В обед хозяин домика охотничьего приехал, проведать хозяйство, разговорились, мы ему про деда, а он спрашивает, кого, мол, звал дедок с собой? "Меня", - говорю. "Не ходи в лес совсем, а то не вернешься или выйдешь потом, но дурной. Этот дедушка тут 150 лет народ в лес заманивает: кто выходит - умом тронутые, а кто и нет."
Спрашивал я потом местных старожилов, так и есть, дедка этого как огня боялись все окружные села, а болота те дурной славой обросли. Главное в том, что дед этот ни в одном населенном пункте в округе не жил, будто и нету его совсем. Звали на охоту туда, собирался, а потом не поехал, давно было, а всё равно страшновато.
Место: стык Верхнекамского, Омутнинского и Белохолуницкого р-нов Кировской обл., пос.Ольховка (нежил), речка Черная Холуница.
Автор - Дмитрий Ломов
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:00
Сегодня, 06:00 by Вятка МистическаяПросмотров: 272Комментарии: 2
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