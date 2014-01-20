Дедок

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:00

Вятка Мистическая Просмотров: 272 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 06:00 by

Году в '96 рубили сруб бани в лесу, 60 км от райцентра, места глухие, болотистые... Жили в охотничьем домике. Вечером варим грибовенку, лясы точим... Вдруг дед из лесу:- Можно ль к вам на огонек?- Чего ж нельзя-то, присаживайся, отдыхай.Разговорились, грибы-ягоды-охота, я спросил:- Откуда ты, дедок, пришел, тут на 40 км вокруг жилья нет никакого?- С той стороны голубых болот я, - говорит, - давно тут хожу, всё вокруг знаю....Ну, ладно, знаешь и знаешь.Дедок тот денек пожил, все с собой звал, пойдем, мол, в лес, места грибные-ягодные покажу, точище тут есть ого-го; но мы работали, некогда было.Вечером спать легли, дедок с нами, а наутро нет его, как не было...В обед хозяин домика охотничьего приехал, проведать хозяйство, разговорились, мы ему про деда, а он спрашивает, кого, мол, звал дедок с собой? "Меня", - говорю. "Не ходи в лес совсем, а то не вернешься или выйдешь потом, но дурной. Этот дедушка тут 150 лет народ в лес заманивает: кто выходит - умом тронутые, а кто и нет."Спрашивал я потом местных старожилов, так и есть, дедка этого как огня боялись все окружные села, а болота те дурной славой обросли. Главное в том, что дед этот ни в одном населенном пункте в округе не жил, будто и нету его совсем. Звали на охоту туда, собирался, а потом не поехал, давно было, а всё равно страшновато.Место: стык Верхнекамского, Омутнинского и Белохолуницкого р-нов Кировской обл., пос.Ольховка (нежил), речка Черная Холуница.Автор - Дмитрий Ломов

Ключевые слова: Кировская область дедушка нечистая сила лес

Другие, подобные истории: